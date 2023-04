Schwarzes Loch dreht sich plötzlich in Richtung der Erde

Von: Tanja Banner

Künstlerische Darstellung: Aus einem aktiven, supermassereichen schwarzen Loch im Zentrum einer Galaxie strömt ein Jet mit beinahe Lichtgeschwindigkeit. Ist der Jet Richtung Erde gerichtet, wird das Objekt Blazar genannt. © NASA/JPL-Caltech/Kavli

Ein Materie-Jet, der aus einem supermassereichen schwarzen Loch ausströmt, ändert seine Richtung und zeigt zur Erde. Ein Forschungsteam untersucht das Phänomen.

Santiago de Chile – Im Zentrum der meisten Galaxien versteckt sich ein supermassereiches schwarzes Loch. Von diesen gigantischen Objekten sind der Forschung bereits einige bekannt – doch nun hat ein Team um die Forscherin Lorena Hernández-García vom Millenium Institute of Astrophysics in Santiago de Chile ein Objekt entdeckt, das sich ungewöhnlich verhält. „Wir haben mit der Beobachtung der Galaxie begonnen, weil sie eigentümliche Eigenschaften hatte“, erinnert sich Hernández-García. „Unsere Hypothese war, dass der relativistische Jet des supermassereichen schwarzen Lochs seine Richtung geändert hat. Um diese Idee zu bestätigen, mussten wir eine Menge Beobachtungen durchführen“, erklärt die Forscherin.

Bisher galt die Galaxie PBC J2333.9-2343, die 656 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist, als eine Radiogalaxie. Die Ausrichtung der Jets, die aus dem schwarzen Loch im Zentrum der Galaxie ausströmen, bestimmen, wie eine Galaxie klassifiziert wird. Im Fall von PBC J2333.9-2343 zeigten beide Materie-Jets bislang in Richtung der Himmelsebene – eine klassische Radiogalaxie. Doch das hat sich nun geändert. Mittlerweile zeigt einer der beiden Jets genau in Richtung Erde und die Galaxie hat eine neue Klassifizierung erhalten: Sie gilt jetzt als Radiogalaxie mit einem Blazar im Zentrum.

Schwarzes Loch im Innern einer Galaxie ändert plötzlich die Richtung

Bei einem Blazar handelt es sich um einen aktiven galaktischen Kern, dessen Jet in Richtung Erde zeigt. Blazare sind Objekte mit sehr hoher Energie, sie gelten als die mächtigsten Phänomene im Universum, heißt es in einer Mitteilung der Royal Astronomical Society (RAS). Im Fall des Blazars im Zentrum der Galaxie PBC J2333.9-2343 hat der Jet seine Richtung drastisch um einen Winkel von bis zu 90 Grad geändert; er ist nun direkt Richtung Erde gerichtet.

Dadurch, dass der Jet nun Richtung Erde zeigt, wird die Emission verstärkt und wird deutlich sichtbarer als die Emission, die von der restlichen Galaxie ausgeht. Das führt zu hochintensiven Flares, die stärker sind als die von anderen Radiogalaxien, heißt es bei der RAS. Eine Studie zu der neu klassifizierten Galaxie wurde im Fachjournal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society publiziert.

Jet des schwarzen Lochs zeigt jetzt Richtung Erde

Um die mysteriöse Galaxie in einem breiten Bereich des elektromagnetischen Spektrums zu beobachten, kamen mehrere Teleskope – darunter das Radioteleskop Effelsberg des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie in Deutschland – zum Einsatz. Das Forschungsteam stellte beim Auswerten der Daten fest, dass die Galaxie neben dem hellen Blazar im Zentrum noch zwei Ausbuchtungen in den äußeren Bereichen der Jets aufweist.

Diese Ausbuchtungen hängen mit alten Jets zusammen, die nicht mehr vom Blazar gespeist werden. „Die Tatsache, dass der Kern die Ausbuchtungen nicht mehr füttert, bedeutet, dass sie sehr alt sind“, erklärt Hernández-García, die Hauptautorin der Studie und fährt fort: „Es sind Relikte vergangener Aktivität, während die Strukturen näher am Kern jüngere und aktive Jets sind.“

Weshalb hat sich die Richtung des schwarzen Lochs geändert?

Doch weshalb hat sich die Ausrichtung der Jets so drastisch verändert? „Wir wissen nicht, was in diesem Fall passiert ist, weil es vor langer Zeit geschah“, erklärt Hernández-García. „Wir können uns jedoch sicher sein, dass ein mächtiges Ereignis stattgefunden hat.“

Die Forschungsgruppe vermutet, dass es möglicherweise eine Verschmelzung mit einer anderen Galaxie oder einem anderen relativ großen Objekt gegeben haben könnte, was dazu geführt hat, dass der Jet seine Richtung verändert hat. Aber auch ein starker Aktivitätsausbruch im aktiven galaktischen Kern könnte nach einer längeren Ruhephase dazu beigetragen haben, dass sich die Ausrichtung um 90 Grad geändert hat. (tab)