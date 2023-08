Auf der Suche nach der Batterie der Zukunft

Von: Pitt von Bebenburg

Jürgen Janek und Hessen Wissenschaftsministerin Angela Dorn sehen sich eine Glovebox an, die zum Bau von Batterien genutzt wird. © Rolf K. Wegst

Der Gießener Professor Jürgen Janek will die Energiewende mit voranbringen. Er arbeitet dafür mit einem sehr großen Forschungsverbund zusammen

Die Welt steht vor einer „Zukunft, die immer elektrischer wird.“ Der Mann, der das sagt, will dafür sorgen, dass es in dieser Zukunft bessere Batterien gibt, nachhaltiger produziert, haltbarer, sicher und bezahlbar. Er heißt Jürgen Janek, wird im August 59 Jahre alt und leitet das Zentrum für Materialforschung an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Gerade ist er für seine grundlegenden Erkenntnisse zu aufladbaren Batterien mit dem Greve-Preis der Leopoldina ausgezeichnet worden.

Die gängigen Stromspeicher bringen Probleme mit sich – von Umweltschäden bis zu Ausbeutung, von hohen Preisen bis zur Abhängigkeit von China und anderen Ländern. Dazu kommen die oft mangelnde Speicherkapazität und die Frage, wie schnell eine Batterie zu laden ist. Vom schnellen Laden und einer hohen Reichweite hängt schließlich die Akzeptanz der Elektromobilität ab.

Die Welt braucht bessere Batterien

Die Welt braucht bessere Batterien, und zwar immer mehr, nicht nur wegen der wachsenden Zahl von Elektroautos, sondern auch wegen der Energiewende, die Speicherlösungen etwa für zu Hause und für die Industrie erfordert. Denn erneuerbare Energien stehen nicht unabhängig von Wind und Sonne zur Verfügung – es sei denn, es gibt geeignete Speichermedien. Auch deswegen ist die hessische Wissenschaftsministerin Angela Dorn nach Gießen gekommen, um sich von Janek seine Forschung erläutern zu lassen. Zudem kann sich die Grünen-Politikerin mit ihm freuen, dass es in nicht allzu ferner Zukunft ein eigenes Gebäude für diesen Forschungsbereich geben wird. Das „Gießen Center for Electrochemical Materials Research“ soll bis 2026 stehen.

Die Suche nach Alternativen zur heute gängigen Lithium-Ionen-Batterie ist dringlich. Genau daran arbeitet Janek mit seinem Forschungsteam an der Justus-Liebig-Universität Gießen gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Universität Ulm, dem Karlsruher Institut für Technologie und dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg. Es sei, sagt Janek, „der weltweit größte Forschungsverbund“ in diesem Bereich. Insgesamt sind mehr als 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in dem Verbund tätig, 45 Millionen Euro lassen sich Bund und Länder das Vorhaben innerhalb von sieben Jahren kosten.

Ära nach Lithium

Zusammen bilden sie das Exzellenzcluster „Polis“ – das steht für „Post Lithium Storage“, Speichermedien in der „Nach-Lithium-Ära“. Es geht dabei nicht nur um hehre Wissenschaft, sondern schlicht auch um Kosten. Der Weltmarktpreis für Lithiumkarbonat habe sich innerhalb von zwei Jahren fast versiebenfacht, zeigt Janek auf einer Grafik. Statt Lithium könnten auch andere Elemente in den Batterien eingesetzt werden, etwa Natrium, das im Kochsalz enthalten ist. Das ist sehr viel leichter verfügbar. Aber es bringt andere Schwierigkeiten mit sich, ist etwa schwerer als Lithium und führt zu geringeren Mengen an gespeicherter Energie. Ob die Probleme überwunden werden können, wollen die Forschenden im „Polis“-Verbund herausfinden.

Natrium-Batterien könnten wegen der Eigenschaften des Elements Natrium nie so gut sein wie Lithium-Batterien, erklärt Janek. Sie könnten aber mit deutlich besser verfügbaren Ressourcen auskommen und möglicherweise preiswerter sein. „Kurzum: Ein Porsche wird wohl immer mit Lithium fahren. Aber die noch ausstehenden sehr günstigen E-Pkw für den Massenmarkt könnten hiermit leichter zu realisieren sein“, erklärt der Fachmann. „Und es kann auch sein, dass die vielen Batterien in den Heimspeichern der Photovoltaik damit günstiger werden.“

Kobaltgewinnung in Kinderarbeit

Bei der Forschung geht es auch um einen möglichen Ersatz von Kobalt. In der Demokratischen Republik Kongo befinden sich mehr als 90 Prozent der weltweit zugänglichen Kobalt-Vorkommen. Die Arbeitsbedingungen dort sind vielen Berichten zufolge verheerend, Kinderarbeit ist nicht selten. Kein Unternehmen will in Kauf nehmen, dass Kundinnen und Kunden fragen: „Ist da Kongo-Kobalt drin, der von Kindern abgebaut wurde?“ Also sind die Materialforscherinnen und -forscher in Gießen, Chemiker:innen und Physiker:innen, auf der Suche. Lassen sich Elemente verwenden, die „in beliebiger Menge in der Erdkruste vorhanden sind“, wie Janek es ausdrückt? Also Elemente wie Natrium, Magnesium, Kalium, Calcium oder Aluminium? „Es gibt einen Trend zu kobaltfreiem Material, weltweit, der alle umtreibt“, sagt Janek. Es sei „wichtig, Alternativen zu haben“, auch um nicht von den Preisen eines Lieferlandes abhängig zu sein.

Janek, sein Mitarbeiter Till Fuchs und Ministerin Dorn blicken auf den Bildschirm des Rasterelektronenmikroskops, auf dem runde Teile dicht an dicht zu sehen sind. Unter dem Mikroskop liegt ein Metalloxid, das Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan enthält – und der Ausschnitt, der hier vergrößert wird, ist winzig, um den Faktor 1000 kleiner als ein Haar. Wie verhalten sich die Stoffe, wie stabil sind sie? Das lässt sich mit diesem Gerät erforschen, das vor wenigen Monaten für 1,3 Millionen Euro angeschafft wurde.

Ministerin Dorn: „Die Bilanz wird immer besser“

Seit 15 Jahren betreibt Janek Grundlagenforschung in diesem Bereich. Inzwischen ist die Realisierung von neuen Technologien näher gerückt. Die Gießener sind mit einem Labor beteiligt an der Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) in Münster. „Der große Vorteil von Elektromobilität für den Klimaschutz ist klar erwiesen und die Bilanz wird immer besser“, kommentiert Ministerin Dorn. „Eine Herausforderung für die Herstellung von Batterien ist allerdings immer noch die Abhängigkeit und die Bedingungen des Abbaus von Lithium oder Kobalt.“

Janek ist ein zuversichtlicher Forscher – und doch weiß er, dass Materialforschung nicht alleine ausreichen wird, um die Energiewende zu schaffen und die Klimakatastrophe abzuwenden. Auf einer seiner Folien zeigt er unsere „5,3-Kilowatt-Gesellschaft“. Das bedeute, dass jeder Mensch in Deutschland so viel Energie verbrauche, als würden Tag und Nacht 45 Lampen mit jeweils 100 Watt Leistung über ihm oder ihr brennen. So könne es nicht bleiben, warnt der Wissenschaftler. „Wenn wir es nicht schaffen runterzukommen, wie sollen wir dann anderen klar machen, dass das nötig ist?“, fragt er. Es ist eine rhetorische Frage.