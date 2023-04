Sorge um griechisches Urlaubsparadies: Vulkanausbruch laut Fachleuten nur eine Frage der Zeit

Von: Helena Gries

Teilen

Das griechische Urlaubsparadies Santorini liegt in der Nähe eines Vulkans, welcher Forschenden Anlass zur Sorge gibt. (Archivbild) © IMAGO/ingimage

Vor der griechischen Urlaubsinsel Santorini liegt ein Vulkan. Letzte Aktivitäten geben Forschenden Anlass zur Sorge.

Santorini – Die griechische Insel Santorini gilt als beliebtes Urlaubsziel. Berühmte Sonnenuntergänge und blau-weiße Häuser lassen Reisende oftmals vergessen, dass sich nur sieben Kilometer vor der Küste der aktivste Untersee-Vulkan des Mittelmeeres befindet. Dabei gehören die schwarzen und roten Strände sowie die Kieselsteine ​​aus erstarrter Lava zum typischen Bild der beliebten Urlaubsinsel in Griechenland.

Der Vulkan Kolumbo ist als Teil des Hellenischen oder Ägäischen Inselbogens zwar seit fast 400 Jahren ruhig, er schläft jedoch nicht, wie CNN berichtet. Eine kürzlich durchgeführte Studie, die im Fachjournal Geochemistry, Geophysics and Geosystems veröffentlicht wurde, deckt eine zuvor unentdeckte Magmakammer unter Kolumbo auf. Forschende reisten mit einem der größten US-Forschungsschiffe, dem Tiefbohrschiff JOIDES Resolution, zwischen Dezember 2022 und Februar 2023 zu einer Mittelmeer-Mission nach Santorini, um die Geschichte des Vulkanismus in der Region zu rekonstruieren.

Name: Kolumbo Typ: Untersee-Vulkan Lage: 7 Kilometer nordöstlich von Santorini Kraterrand: 10-18 Meter unter der Meeresoberfläche Durchmesser: 1,5 Kilometer

Vulkan in Santorini: Forschende wollen zukünftige Eruptionen besser vorhersagen

Mithilfe der Ergebnisse, die noch in diesem Jahr erwartet werden, sollen zukünftige Eruptionen besser vorhergesagt werden können. Auch das Verhalten anderer aktiver Vulkane auf der ganzen Welt wollen Forschende mithilfe der Daten besser verstehen. Fachleute sehen in dem Vulkan vor Santorini jedoch eine ernsthafte Bedrohung.

Die geologische Ozeanographin Evi Nomikou hat laut CNN in den letzten 20 Jahren an jeder Expedition in ihrer Heimat Santorini teilgenommen. „Wenn wir vergangene Eruptionen und ihre Auswirkungen besser verstehen können, haben wir einen Fahrplan, um zukünftige Herausforderungen besser anzugehen“, sagt die Forscherin von der Universität Athen.

Lava und Aschewolken: Zehn aktive Vulkane auf der Welt Fotostrecke ansehen

Die unbewohnte griechische Vulkaninsel Mea Kameni liegt ebenfalls in der südlichen Ägäis und ist eine von fünf Inseln, die den Vulkankomplex von Santorini bilden. Sie gilt als beliebter Ausflugsort von Reisenden. Marios Fytros, Geschäftsführerin eines Reisebüros in Santorini, berichtet gegenüber CNN, dass Touristen besonders den Nervenkitzel beim Wandern zum Krater eines Vulkans lieben. Der letzte Ausbruch auf Mea Kameni liege jedoch erst rund 70 Jahre zurück.

Geolog:innen warnen: Große Eruption des Vulkans Kolumbo sei nur eine Frage der Zeit

Geolog:innen warnen, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis es wieder zu einer großen Eruption des Vulkans Kolumbo in Griechenland kommt. Bei einem Ausbruch könne eine Eruptionssäule entstehen, die Dutzende von Kilometern hoch ist und einen Tsunami auslösen könnte. Erhöhte Aktivität des Vulkans vor etwa 10 Jahren hatte bereits Anlass zur Sorge gegeben. Seitdem sei es jedoch wieder ruhiger um den Vulkan geworden.

Erst kürzlich wurde ein berühmter Strand einer Griechenland-Insel aufgrund von Erdrutschen komplett für Tourist:innen geschlossen. (hg)