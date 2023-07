„Ein Planet, der nicht existieren sollte“ – Riesiger „Spiegel“ im Universum überrascht Forschungsteam

Von: Tanja Banner

Die Esa-Sonde „Cheops“ untersucht den Exoplaneten LTT9779 b genauer und macht gleich mehrere überraschende Entdeckungen.

Marseille – Die Venus ist der am hellsten leuchtende Planet in unserem Nachthimmel, da sie etwa 75 Prozent des Sonnenlichts reflektiert, im Gegensatz zur Erde, die lediglich etwa 30 Prozent des Lichts zurückstrahlt. Jetzt wurde erstmals ein Planet außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt, der mit der Venus in Bezug auf Helligkeit konkurrieren kann: LTT9779 b. Im Jahr 2020 entdeckte die Nasa-Raumsonde „TESS“ diesen Exoplaneten, und später wurde er weiter untersucht von der Esa-Sonde „Cheops“.

Dabei stellte sich heraus, dass LTT9779 b etwa 80 Prozent des einfallenden Lichts reflektiert, wie es in einer Mitteilung der Esa heißt. Das mache den Exoplaneten zum bisher größten bekannten „Spiegel“ im Universum. Die Ursache für diese intensive Lichtabstrahlung bei dem Exoplaneten, der in etwa die Größe des Neptun hat, wird von dem Astronomen James Jenkins, Mitautor einer in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlichten Studie über LTT9779 b, erläutert. „Stellen Sie sich eine brennende Welt in der Nähe Ihres Sterns vor, über der schwere Metallwolken schweben und Titantröpfchen herabregnen“, so der Forscher. Diese metallischen Wolken, bestehend hauptsächlich aus Silikaten und Metallen wie Titan, umgeben den Exoplaneten.

Name: LTT9779 b Typ: Exoplanet (ultra-heißer Neptun) Radius: 4,7-facher Erd-Radius Masse: 29-fache Masse der Erde Dauer eines Jahres: 19 Stunden Entdeckung: 2019 durch TESS

Exoplanet LTT9779 b ist ein riesiger „Spiegel“ im Universum

Die überwiegende Mehrheit der bekannten Planeten weist eine geringe reflektierte Lichtmenge (die sogenannte Albedo) auf. Dies liegt entweder daran, dass sie eine Atmosphäre besitzen, die viel Licht absorbiert, oder dass die Oberfläche des Planeten dunkel ist. Es gibt jedoch Ausnahmen, bei denen eine hohe Albedo vorliegt, wie bei Eiswelten mit hellen Oberflächen oder Planeten wie der Venus, die eine reflektierende Wolkenschicht besitzt.

Die außergewöhnlich hohe Albedo von LTT9779 b überraschte die Forschenden vor allem auch deshalb, weil die Seite des Planeten, die seinem Stern zugewandt ist, auf eine Temperatur von etwa 2000 Grad Celsius geschätzt wird. Unter normalen Umständen ermöglichen Temperaturen über 100 Grad Celsius keine Bildung von Wasserdampfwolken, und bei 2000 Grad Celsius sollten auch keine Wolken aus Metall oder Glas möglich sein. „Es war wirklich ein Rätsel, bis uns klar wurde, dass wir uns diese Wolkenbildung so vorstellen sollten, wie die Kondensation in einem Badezimmer nach einer heißen Dusche“, erläutert Vivien Parmentier, eine Mitautorin der Studie.

Reflektierender Exoplanet ist von metallischen Wolken verhüllt

Die Forscherin erläutert weiter: „Um ein Badezimmer zu beschlagen, kann man entweder die Luft abkühlen, bis der Wasserdampf kondensiert, oder man lässt das heiße Wasser laufen, bis sich Wolken bilden, weil die Luft so sehr mit Wasserdampf gesättigt ist, dass sie einfach nichts mehr aufnehmen kann. In ähnlicher Weise kann LTT9779 b trotz seiner großen Hitze Metallwolken bilden, weil die Atmosphäre mit Silikat- und Metalldämpfen übersättigt ist.“

Künstlerische Darstellung des Exoplaneten LTT9779b, der etwa 80 Prozent des Lichts, das auf ihn fällt, reflektiert. Er ist damit der größte bekannte „Spiegel“ im Universum. © Ricardo Ramírez Reyes (Universidad de Chile)

Der Exoplanet LTT9779 b hat die Forscherinnen und Forscher aus einem weiteren Grund überrascht: Aufgrund seiner Größe und Temperatur wird er zu den „ultra-heißen Neptunen“ gezählt. Allerdings wurde bisher kein anderer Planet dieser Größenordnung oder Temperaturklasse in solch großer Nähe zu seinem Stern entdeckt wie LTT9779 b. Er befindet sich in der sogenannten „Neptun-Wüste“. „Es ist ein Planet, der nicht existieren sollte“, betont die Forscherin Parmentier. „Wir gehen davon aus, dass die Atmosphäre solcher Planeten von ihrem Stern weggeblasen wird und blankes Gestein zurückbleibt.“

Metallwolken helfen dem Planeten, in der „Neptun-Wüste“ zu überleben

Erst-Autor Sergio Hoyer (Marseille Astrophysics Laboratory) erläutert die Theorie des Forschungsteams: „Wir glauben, dass diese Metallwolken dem Planeten helfen, in der heißen Neptun-Wüste zu überleben. Die Wolken reflektieren das Licht und verhindern, dass der Planet zu heiß wird und verdampft. Gleichzeitig macht der hohe Metallgehalt den Planeten und seine Atmosphäre schwer und erschwert es, weggeblasen zu werden.“

Die aktuellen Erkenntnisse über den Exoplaneten LTT9779 b sind das Ergebnis der Forschungsarbeit, die mithilfe der Esa-Sonde „Cheops“ durchgeführt wurde. Diese Weltraummission stellt eine Premiere dar, da sie sich darauf konzentriert, bereits bekannte Exoplaneten erneut zu beobachten und genauer zu charakterisieren. Maximilian Günther, der Esa-Projektwissenschaftler für das Cheops-Projekt, erklärt: „Im Gegensatz zu großen Durchmusterungsmissionen, die sich auf die Entdeckung neuer Exoplanetensysteme konzentrieren, ist ‚Cheops‘ flexibel genug, um sich schnell auf interessante Ziele zu konzentrieren und eine Abdeckung und Präzision zu erreichen, die wir auf andere Weise oft einfach nicht erreichen können.“

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.