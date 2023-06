Warum die „hellste Explosion aller Zeiten“ so gewaltig war

Von: Tanja Banner

Die gewaltigste Explosion im Universum ist längst Geschichte, wird jedoch weiter untersucht. Nun hat ein Forschungsteam eine überraschende Entdeckung gemacht.

Washington D.C. – Als Forscherinnen und Forscher im Herbst 2022 einen besonders heftigen Gammastrahlenausbruch im Weltall entdeckten, bekam er schnell den Namen „BOAT“, die Abkürzung für „brightest of all time“ oder „hellster aller Zeiten“. In der weiteren Analyse des Gammastrahlenausbruchs GRB 221009A fanden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heraus, dass nur etwa alle 10.000 Jahre eine so gewaltige Explosion stattfindet. „Es war wahrscheinlich der hellste Ausbruch im Röntgen- und Gammastrahlenbereich, der seit Beginn der menschlichen Zivilisation stattgefunden hat“, erklärte Eric Burns von der Louisiana State University in Baton Rouge damals.

Astronominnen und Astronomen gehen davon aus, dass der gemessene Gammastrahlenausbruch der „Geburtsschrei“ eines schwarzen Lochs war, das entstanden ist, als der Kern eines massereichen Sterns unter seinem eigenen Gewicht kollabiert ist. Das neu entstandene schwarze Loch nimmt die Materie um sich herum schnell in sich auf und schießt Materie-Strahlen (die sogenannten „Jets“) ins Weltall. Diese Jets sind beinahe mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs und strahlen auf ihrem Weg durch das Weltall Röntgen- und Gammastrahlen ab, die in diesem Fall die meisten Röntgen- und Gammastrahlen-Instrumente blendeten.

Künstlerische Darstellung des gigantischen Gammastrahlenausbruchs vom Oktober 2022: Ein schwarzes Loch schießt Materie-Jets ins Weltall, die Röntgen- und Gammastrahlen (magenta-farben) abgeben. © IMAGO/Cover-Images

Gewaltige Explosion im Weltall unterscheidet sich von anderen Gammastrahlenausbrüchen

Jetzt hat ein Forschungsteam offenbar herausgefunden, warum die Explosion im Weltall so gewaltig war. Der Jet, der durchs Weltall raste, hat eine bisher noch nie gesehene Struktur und hat eine ungewöhnlich große Menge stellares Material mit sich geführt. Die Forschungsgruppe um Brendan O’Connor von der George Washington University in Washington D.C. hat sich den Jet genauer angeschaut und festgestellt, dass er einen schmalen Kern mit weit abfallenden Flügeln aufwies. Damit unterscheidet er sich gewaltig von Jets anderer Gammastrahlenausbrüche, wie das Forschungsteam feststellte und in einer Studie im Fachjournal Science Advances veröffentlichte.

„Unsere Arbeit zeigt eindeutig, dass der Gammastrahlenausbruch eine einzigartige Struktur hatte“, erklärt Co-Autor Hendrik Van Eerten in einer Mitteilung. Beobachtungen hätten nach und nach einen schmalen Jet enthüllt, der in einen breiteren Gasausfluss eingebettet sei. Normalerweise hätte man jedoch einen isolierten Jet erwartet. „Lange Zeit dachten wir, dass Jets wie Eistüten geformt sind“, erklärt Alexander van der Horst, Co-Autor der Studie in einer weiteren Mitteilung. „Einige Gammastrahlenausbrüche der letzten Jahre und insbesondere die hier vorgestellte Arbeit zeigen jedoch, dass wir komplexere Modelle und detaillierte Computersimulationen von Gammastrahlenausbrüchen benötigen.“

„Extremste Explosionen gehorchen nicht der Standardphysik“

Das Forschungsteam hat auch bereits eine Theorie, wieso die Struktur des Jets so außergewöhnlich ist: „Jets von Gammastrahlenausbrüchen müssen durch den kollabierenden Stern, in dem sie entstehen, hindurchgehen“, erklärt Van Eerten. „Wir glauben, dass der Unterschied in diesem Fall in der Menge der Vermischung zwischen dem stellaren Material und dem Jet lag, sodass stoßerhitztes Gas immer wieder in unserer Sichtlinie auftauchte.“

Für Studienleiter O‘Connor bedeutet GRB 221009A „einen großen Schritt vorwärts in unserem Verständnis von Gammastrahlenausbrüchen“. Es zeige, „dass die extremsten Explosionen nicht der Standardphysik gehorchen“. O‘Connor geht noch einen Schritt weiter: „GRB 221009A könnte der Rosetta-Stein sein, der uns dazu zwingt, unsere Standardtheorien zu überarbeiten.“ (tab)