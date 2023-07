Forschende sehen Zusammenhang zwischen aktueller Hitzewelle und Klimawandel

Von: Tanja Banner

Teilen

Die Hitzewellen, die viele Regionen der Erde gerade heimsuchen, haben einen Grund. Sie seien „praktisch unmöglich“ ohne den Klimawandel, sagt eine Forscherin.

München – Südeuropa, die USA und China stöhnen unter Hitzewellen, am Mittelmeer halten zahlreiche schlimme Brände die Bevölkerung in Atem. Eine neue Studie zeigt nun, was manche bereits vermutet haben: Hitzewellen, wie es sie derzeit in Südeuropa oder dem Südwesten der USA gibt, haben einen Zusammenhang mit dem Klimawandel.

„Ohne den vom Menschen verursachten Klimawandel wären diese Hitzeereignisse extrem selten gewesen. In China käme ein solches Ereignis etwa einmal in 250 Jahren vor“, schreiben die Autorinnen und Autoren vom Imperial College London, dem Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) und dem Red Cross Red Crescent Climate Centre in den Niederlanden. Eine Hitze wie im Juli 2023 in den USA, Mexiko und Südeuropa wäre „praktisch unmöglich gewesen, wenn der Mensch den Planeten nicht durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe erwärmt hätte“, heißt es in der Studie weiter.

Die Hitzewellen in Südeuropa, den USA und China haben einen Zusammenhang mit dem Klimawandel, sagen Forscher. © imago/Patrick Scheiber

„Hätte es keinen Klimawandel gegeben, wäre ein solches Ereignis so gut wie nie aufgetreten“, erklärt die Hauptautorin der Studie, Mariam Zachariah, eine Klimawissenschaftlerin am Imperial College in London, gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Sie bezeichnete die Hitzewellen in Europa und Nordamerika als „praktisch unmöglich“ ohne den Klimawandel.

Studie: Hitzewellen in Südeuropa, USA und China hängen mit Klimawandel zusammen

Für die Studie analysierte das Forschungsteam die Durchschnittstemperaturen in drei Regionen der Welt im Juli (Westen der USA, Regionen in Südeuropa und China) und verglich die Daten mit einem Modell, das die Temperaturen in einer fiktiven Welt ohne den vom Menschen verursachten Klimawandel berechnet. In den untersuchten Regionen sind die Hitzewellen durch den menschengemachten Klimawandel offenbar deutlich heißer als ohne. Die Hitzewellen seien in Südeuropa um 2,5 Grad heißer als ohne den Klimawandel, in Nordamerika um 2 Grad und in China um etwa einen Grad, schreibt die Forschungsgruppe.

„Wenn die Welt nicht schnell aufhört, fossile Brennstoffe zu verbrennen, werden diese Ereignisse noch häufiger auftreten, und die Welt wird Hitzewellen erleben, die noch heißer sind und länger dauern. Eine Hitzewelle wie die jüngsten würde in einer Welt, die 2 Grad Celsius wärmer ist als das vorindustrielle Klima, alle zwei bis fünf Jahre auftreten“, heißt es in der Studie.

In Südeuropa brennt es – und auch der Klimawandel hat damit etwas zu tun, sagen Forscher. © IMAGO/NurPhoto

Klimawandel-Studie verwendet etablierte Methoden

Die Arbeit, veröffentlicht von der Initiative World Weather Attribution, wurde bisher noch keinem Peer-Review-Verfahren unterzogen, da sie ganz aktuelle Daten verwendet. Trotzdem zeigen sich Fachleute bereits überzeugt, dass die Studie aussagekräftig ist.

Der Klimawandel-Experte Richard Betts vom britischen Wetterdienst Met Office betont im Gespräch mit dem Sender Sky News, dass für die Studie dieselben Modelle verwendet worden seien wie für Wettervorhersagen. „Das ist eine sehr etablierte Methode und dies sind akzeptierte Schlussfolgerungen“, erklärte er. Auch die Nachrichtenagentur AP hat von Personen, die nicht an der Studie beteiligt waren, positive Rückmeldungen erhalten. (tab/dpa)