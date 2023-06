Entstehung der Erde: Neue Studie bringt alte Theorien ins Wanken

Von: Tanja Banner

Blick auf die Erde von oben. (Symbolbild) © imago/UPI Photo

Eine Studie stellt einen neuen Mechanismus für die Entstehung der Erde vor. Demnach könnte die Erde deutlich schneller entstanden sein als bisher gedacht.

Kopenhagen – Dass auf der Erde Leben existiert, grenzt eigentlich an ein Wunder: Nur genau der richtige Abstand zur Sonne ermöglicht flüssiges Wasser auf der Oberfläche des Planeten. Der Mond sorgt unter anderem dafür, dass das Klima auf der Erde stabil ist – was wiederum dafür gesorgt hat, dass Leben überhaupt erst entstehen konnte. Wie genau das Wasser – eine der wichtigsten Zutaten für die Entstehung von Leben – auf die Erde kam, ist noch nicht vollständig geklärt. Die Forschung vermutet jedoch, dass Kometen oder Asteroiden das Wasser auf die Erde gebracht haben könnten.

Eine neue Studie, die sich eigentlich damit beschäftigt, wie die Erde entstanden ist, zeigt nun jedoch, dass es womöglich doch kein Zufall war, dass Wasser auf die Erde gelangte. Doch von vorn: Bisher ging die Forschung davon aus, dass es mehr als 100 Millionen Jahre dauerte, bis die Erde sich gebildet hat. „Seit langem wird darüber diskutiert, wie Planeten entstehen. Eine Theorie besagt, dass Planeten durch die allmähliche Kollision von Körpern entstehen, die im Laufe von 100 Millionen Jahren allmählich größer werden. In diesem Szenario wäre das Vorhandensein von Wasser auf der Erde eine Art Zufallsereignis“, erklärt Martin Schiller, ein Autor der neuen Studie, in einer Mitteilung.

Ist es ein glücklicher Zufall, dass es Wasser auf der Erde gibt?

„Wenn die Erde so entstanden ist, dann ist es ein sehr glücklicher Umstand, dass wir Wasser auf der Erde haben“, betont der Forscher und fährt fort: „Das macht die Wahrscheinlichkeit, dass es Wasser auf Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gibt, sehr gering.“ Mit der neuen Theorie, wie die Erde entstanden ist, ändert sich das entscheidend, betont Martin Bizzarro, der ebenfalls an der Studie beteiligt war. „Mit diesem neuen Planetenentstehungsmechanismus ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bewohnbare Planeten in der Galaxie gibt, viel höher als wir bisher dachten“, staunt der Forscher.

Die Studie des Forschungsteams von der Universität in Kopenhagen, die den neuen Planetenentstehungsmechanismus vorstellt, wurde im Fachjournal Nature publiziert. Zu Beginn verhält sich die Planetenentstehung darin wie im bisher gängigen Modell: Um die junge Sonne gab es eine Scheibe, die mit kleinen Staubpartikeln gefüllt war. Die Staubpartikel ballten sich zusammen und formten einen immer größeren Himmelskörper. In der neuen Theorie wird der Planet, sobald er eine gewisse Größe erreicht hat, „zu einer Art Staubsauger, der den ganzen Staub sehr schnell aufsaugt. Und das lässt ihn innerhalb einiger weniger Millionen Jahren zur Größe der Erde anwachsen“, erklärt Mit-Autor Isaac Onyett.

„Staubsauger“-Mechanismus ließ Erde schnell entstehen und sorgte für Wasser

Der „Staubsauger“-Mechanismus sorgte der Studie zufolge nicht nur dafür, dass die Erde schneller entstand, als bisher gedacht – er war auch dafür verantwortlich, dass das Wasser auf die Erde kam, vermutet die Forschungsgruppe. „Die Scheibe enthält auch viele Eis-Partikel. Während der Staubsaugereffekt den Staub anzieht, fängt er auch einen Teil des Eises ein“, erläutert Onyett die Theorie. „Dieser Prozess trägt zum Vorhandensein von Wasser während der Erdentstehung bei, anstatt sich auf ein zufälliges Ereignis zu verlassen, das 100 Millionen Jahre später Wasser liefert“, ist sich der Forscher sicher.

Mit diesem neuen Planetenentstehungsmechanismus ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bewohnbare Planeten in der Galaxie gibt, viel höher als wir bisher dachten.

Es ist also durchaus möglich, dass das Auftauchen von Wasser auf der Erde kein Zufallsereignis war. Die Forschungsgruppe geht sogar noch einen Schritt weiter: „Diese Theorie würde vorhersagen, dass es bei der Bildung eines Planeten wie der Erde Wasser geben wird. Wenn man zu einem anderen Planetensystem geht, in dem ein Planet einen Stern von der Größe der Sonne umkreist, dann sollte der Planet Wasser haben, wenn er sich in der richtigen Entfernung befindet“, schlussfolgert Bizzarro.

Forschungsgruppe analysierte Meteoriten und Planeten

Für ihre Studie analysierte die Forschungsgruppe mehr als 60 verschiedene Meteoriten und Planeten, um einen Zusammenhang zwischen Gesteinsplaneten wie Erde und Mars und anderen Himmelsobjekten herzustellen. So konnte das Forschungsteam die Art der Bausteine, aus denen sich die Erde zusammensetzte und den Prozess, durch den sie zusammenkamen, bestimmen. (tab)