Erdbeben-Studie: Forscher machen wichtigen Fund im inneren Erdkern

Von: Tanja Banner

Teilen

Offenbar befindet sich innerhalb des inneren Erdkerns eine weitere Schicht: Ein „Ball“ aus Metall. Das zeigt eine neue Erdbeben-Studie.

Canberra – Auch wenn ein chinesisches Forschungsteam erst kürzlich herausgefunden hat, dass der innere Erdkern offenbar seine Rotation relativ zum Erdmantel gestoppt hat – erschöpfend erforscht ist das Innere der Erde bisher noch nicht. Um mehr über das zu erfahren, was in den Tiefen unseres Planeten vor sich geht, nutzen Forscherinnen und Forscher seismische Wellen, die bei Erdbeben entstehen und sich durch die verschiedenen Schichten der Erde bewegen. Dabei stoßen sie immer wieder auf Überraschungen, wie beispielsweise eine neue Erdschicht.

Nun ist es einer Forschungsgruppe von der Australian National University (ANU) in Canberra gelungen, tief im Inneren der Erde Hinweise auf ein Phänomen zu finden, das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits seit Jahren dort vermuten. „Die Existenz einer Metallkugel im Inneren des inneren Erdkerns wurde vor etwa 20 Jahren vermutet“, erklärt Thanh-Son Pham. „Wir liefern jetzt eine weitere Beweislinie, um die Hypothese zu belegen“, so der Seismologe in einer Mitteilung.

Wichtiger Fund: Im inneren Erdkern befindet sich ein „Ball“ aus Metall

Es ist noch gar nicht lange her, da ging die Forschung davon aus, dass die Erde aus vier verschiedenen großen Schichten besteht: Der Kruste, dem Erdmantel, dem flüssigen äußeren Erdkern und dem festen inneren Erdkern. Die neue Studie aus Australien wurde im Fachjournal Nature Communications veröffentlicht und liefert dem Forschungsteam zufolge Beweise dafür, dass es eine fünfte Schicht gibt – und zwar ganz tief im Inneren der Erde.

Mithilfe von Erdbeben hat ein Forschungsteam aus Australien entdeckt, dass sich im inneren Erdkern ein „Ball“ aus Metall befindet. © Drew Whitehouse, Son Pham, Hrvoje Tkalčic

Um zu diesen Erkenntnissen zu gelangen, untersuchte das Forscherteam etwa 200 Erdbeben mit einer Magnitude von mindestens 6, die sich im vergangenen Jahrzehnt ereignet hatten. Dabei blickten sie vor allem darauf, wie die seismischen Wellen sich durch das Erdinnere bewegten und stellten fest: Der innerste Teil des inneren Erdkerns veränderte die Geschwindigkeit der seismischen Wellen anders als die Schicht darüber.

Aufbau der Erde: Erdkruste (bis etwa 30 Kilometer Tiefe) Erdmantel (bis etwa 2900 Kilometer Tiefe) äußerer Erdkern (ab etwa 3000 Kilometern Tiefe) innerer Erdkern (ab etwa 5100 Kilometern Tiefe) 650 Kilometer großer Ball (im Zentrum der Erde)

Neu entdeckter innerster Erdkern ist etwa 650 Kilometer groß

Tatsächlich ähnelt der neu entdeckte innerste Teil der Erde dem bisher bekannten inneren Erdkern, der ihn umgibt, sagt Forscher Pham. In der Studie wird der neu entdeckte innerste Erdkern als ein etwa 650 Kilometer großer „Ball“ beschrieben. Sowohl dieser innerste Erdkern als auch die Schicht, die ihn umhüllt, bestehen dem Forschungsteam zufolge aus einer Eisen-Nickel-Legierung mit Spuren von anderen Elementen.

Die Erde ist in verschiedenen Schichten aufgebaut. Von außen nach innen: Erdkruste, (oberer und unterer) Erdmantel, äußerer Erdkern und innerer Erdkern. Innerhalb des inneren Erdkerns haben die Forscher nun einen „Ball“ aus Metall entdeckt. (Symbolbild) © IMAGO/Zoonar.com/Cigdem Simsek

„Der Übergang von der innersten (festen) Kugel zur äußeren Schale des inneren Kerns (ebenfalls eine feste Schale) scheint eher graduell als scharf zu sein“, erklärt Pham gegenüber CNN. „Deshalb können wir ihn nicht über direkte Reflexionen seismischer Wellen beobachten.“

Innerer Erdkern ermöglicht einen Blick in die Vergangenheit des Planeten

Das Innere des inneren Erdkerns zu erforschen, kann der Wissenschaft dabei helfen, mehr über die Vergangenheit und Entwicklung der Erde herauszufinden. „Dieser innere Kern ist wie eine Zeitkapsel der Evolutionsgeschichte der Erde – es ist eine versteinerte Aufzeichnung der Vergangenheit unseres Planeten“, erklärt Hrvoje Tkalčić, der gemeinsam mit Pham an der Studie gearbeitet hat. Noch ist das Innere der Erde nicht komplett erforscht, wissen die beiden Forscher. „Es gibt noch viele unbeantwortete Fragen zum innersten Erdkern, der das Geheimnis der Entstehung unseres Planeten lüften könnte“, betont Tkalčić. (tab)