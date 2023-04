Eine „Pille danach“ schützt vor Tripper und Syphilis

Von: Pamela Dörhöfer

Das Antibiotikum Doxycyclin kann sexuelle übertragbaren Krankheiten vorbeugen. (Symbolbild) © Isai Hernandez/Imago

Bis zu 72 Stunden nach ungeschütztem Sex eingenommen, kann Doxycyclin sexuell übertragbare Krankheiten verhindern.

Doxycyclin ist ein altbekanntes Antibiotikum, das gegen bakterielle Infektionen verschiedenster Art verschrieben wird. Nun entdeckte ein Forschungsteam aus den USA noch eine weitere Wirkung: Nimmt man Doxycyclin innerhalb von 72 Stunden nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr ein, so konnten in zwei Drittel der Fälle sexuell übertragbare Krankheiten wie Gonorrhö (Tripper), Syphilis oder Chlamydien verhindert werden. Die Zahl dieser Infektionen steigt seit Jahren wieder. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht.

An der Studie nahmen Männer, die Sex mit Männern haben, sowie Transfrauen teil, die entweder eine Präexpositionsprophylaxe gegen HIV einnehmen oder mit einer HIV-Infektion leben. Alle hatten im Jahr vor Studienbeginn eine Infektion mit einer sexuell übertragbaren Krankheit durchgemacht. Ein Teil nahm während der Studie 200 Milligramm Doxycyclin innerhalb von 72 Stunden nach ungeschütztem Sex ein, der Rest erhielt eine Standardbehandlung ohne Doxycyclin. Das Antibiotikum wurde von den Teilnehmenden im Schnitt viermal pro Monat verwendet, 25 Prozent nahmen sogar zehn Dosen oder mehr ein.

Resistenzen drohen

Nicht an der Studie beteiligte Experten äußerten gegenüber dem Science Media Center Bedenken, vor allem hinsichtlich Resistenzen von Gonokokken (Auslöser von Tripper) gegen Doxycyclin als Folge. Dazu sei es in der Patientengruppe vermehrt gekommen, sagt Georg Stary vom Institut für Dermatologie der Medizinischen Universität Wien. Die Anwendung könne deshalb nicht generell empfohlen werden, und „wenn überhaupt“ nur für eine „selektive Gruppe“. Der Infektiologe Christoph Spinner von der Technischen Universität München sieht deshalb entsprechende Leitlinien und Empfehlungen für Ärzt:innen und Patient:innen als dringend notwendig an. Insbesondere müsse festgelegt werden, „in welchen Konstellationen und Zielgruppen der Einsatz denkbar sein könnte“.

Norbert Brockmeyer, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für sexuell übertragbare Krankheiten, weist außerdem darauf hin, dass die Resistenzraten von Gonokokken in Europa mit 60 bis 70 Prozent und in Deutschland sogar mit nahezu 80 Prozent weitaus höher seien als in den USA mit 25 Prozent, wo die Studie stattfand. Auch für das Mikrobiom (Darmflora) sei bei wiederholter Anwendung mit erheblichen Folgen zu rechnen.