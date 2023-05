Eine Lebensentscheidung

Von: Pamela Dörhöfer

Ein Patient bekommt eine Niere transplantiert – eine Operation, die erstmals 1954 gelang. © imago/photothek

Es ist wichtig, den eigenen Willen in Sachen Organspende zu dokumentieren. FR-Leserinnen und -Leser können Fachleuten bei einer Telefonaktion ihre Fragen zum Thema stellen.

Vor 69 Jahren gelang dem amerikanischen Arzt Joseph Edward Murray für damalige Verhältnisse schier Unvorstellbares: Am 23. Dezember 1954 verpflanzte der Chirurg am Brigham Hospital in Boston erstmals einem Menschen ein Organ. Der Empfänger hieß Richard Herrick und litt unter akutem Nierenversagen. Murray setzte dem Schwerkranken eine Niere ein, die dessen eineiiger Zwillingsbruder gespendet hatte. Dass das „neue“ Organ von einem genetisch identischen Spender stammte, war damals die Voraussetzung, dass der Patient es nicht abstieß, er lebte nach der Operation noch acht Jahre. 1956 transplantierte Murray erneut eine Niere: Die damals 21-jährige Edith Helm erhielt das Organ ihrer Zwillingsschwester und starb erst 2011 im Alter von 76 Jahren. 1990 wurde die Pionierleistung von Joseph Edward Murray mit dem Nobelpreis gewürdigt.

Heute sind Organtransplantionen zwar weiterhin sehr anspruchsvolle Operationen, aber an spezialisierten Zentren – in Deutschland sind es rund 50 – doch längst alltäglich geworden. Transplantieren lassen sich Niere, Leber, Herz, Lunge, Bauchspeicheldrüse, Darm und verschiedene Gewebe, etwa Horn- und Lederhaut der Augen, Herzklappen oder Haut.

Die erste Verpflanzung von Gewebe fand sogar bereits 1883 statt, der Schweizer Chirurg Theodor Kocher verpflanzte erfolgreich menschliches Schilddrüsengewebe unter die Haut und in die Bauchhöhle.

Auch was früher mithin das größte Problem darstellte, die Abstoßung des körperfremden Organs, kann heute gelöst werden und hat den Kreis der potenziell für einen Patienten, eine Patientin in Frage kommenden Spenderinnen und Spender erheblich erweitert. Erfolge bei der Erforschung des Immunsystems führten zu einem besseren Verständnis der Abstoßungsreaktion und ermöglichten es, eine Therapie dagegen zu entwickeln. 1984 wurde als Wirkstoff, der das Immunsystem unterdrücken und eine Abstoßung verhindern kann, Tacrolimus entdeckt. Ein Meilenstein. Bis heute wird das Medikament, das auf einem Bakterium basiert, als Immunsuppressivum bei Transplantationen eingesetzt.

Ein anderes Problem aber ist geblieben – allem medizinischen Fortschritt zum Trotz: Es mangelt an Spenderorganen. Die Zahl der Menschen, die eines benötigen, übersteigt die der zur Verfügung stehenden Organe bei Weitem. In letzter Zeit hat sich die Situation sogar verschlechtert. So meldet die Deutsche Stiftung für Organtransplantation (DSO) für 2022 in Deutschland einen Rückgang der Organspenden um knapp sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Eine aktuelle, repräsentative Studie indes zeigt, dass die positive Einstellung zur Organspende bei der Bevölkerung mit 82 Prozent weiterhin sehr hoch ist. 62 Prozent der Befragten gaben an, ihre persönliche Entscheidung für oder gegen eine Organ- und Gewebespende getroffen zu haben, allerdings haben das nur 44 Prozent davon schriftlich auf einem Organspendeausweis oder in einer Patientenverfügung festgehalten.

Fachleute weisen immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, die eigene Entscheidung für eine Organspende zu dokumentieren – unabhängig davon, ob man zustimmt oder ablehnt, dass nach dem Tod Organe entnommen werden. Wer das nicht zu Lebzeiten schriftlich festhält, kann seine Angehörigen unter Umständen in eine höchst belastende Situation bringen, wenn sie im Fall der Fälle eine Entscheidung treffen sollen. Nur ein schriftlich fixierter Wille vermag das zu verhindern.

TELEFONAKTION Wir geben unseren Leserinnen und Lesern bei einer Telefonaktion am Mittwoch, 31. Mai, die Gelegenheit, rund um das Thema Organspende alle nötigen Informationen anonym einzuholen. Dazu gehören Fragen wie: Welche Krankheiten schließen eine Spende aus? Gibt es eine Altersgrenze für Organspenderinnen und Organspender? Welche Voraussetzungen müssen für eine Organspende nach einem Hirntod erfüllt sein? Wie wird der Hirntod festgestellt? Antworten auf diese und alle anderen Fragen geben während unserer Telefonaktion Expertinnen und Experten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Fachleute sind am morgigen Mittwoch, 31. Mai, von 17 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer 0800-9040400 erreichbar. Der Anruf ist kostenfrei, auch aus dem Mobilfunknetz. Rufen Sie an!

Es ist übrigens auch möglich, die Spendebereitschaft nur auf bestimmte Organe zu beschränke, indem man etwa auf dem Organspendeausweis das zutreffende Feld ankreuzt und die Organe und Gewebe vermerkt, die man spenden möchte. Ebenso kann man ohne Begründung bestimmte Organe und Gewebe von der Entnahme ausschließen.

Viele Menschen denken beim Thema Organspende zuerst an eine, die nach dem Tod zum tragen kommt. Aber auch Lebendspenden spielen eine wichtige Rolle, die ersten Transplantationen basierten ja darauf. So können Nieren oder Teile der Leber zu Lebzeiten transplantiert werden. Die Erfolgsaussichten sind im Allgemeinen deutlich besser als bei einer postmortalen Spende.

Lebendspenden sind in Deutschland an strenge Voraussetzungen geknüpft, da sie für den Spendenden keinen Eingriff mit dem Ziel der Heilung darstellen und Risiken bergen. Der Spender oder die Spenderin müssen volljährig und einwilligungsfähig sein und nach umfangreicher Aufklärung der Entnahme zugestimmt haben. Zulässig ist eine Lebendspende nur unter Ehepartner:innen, bei eingetragenen Lebenspartnerschaften, wenn man verlobt ist oder sich in besonderer persönlicher Verbundenheit nahesteht. Eine Kommission muss gutachterlich Stellung nehmen, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt. Ausgeschlossen werden muss auch, dass das Organ Gegenstand verbotenen Handels ist.

Eine weitere Voraussetzung ist eine positive ärztliche Beurteilung. Eine ausgeheilte Krebserkrankung des Spendenden ist anders als ein positiver HIV-Test kein Hinderungsgrund, unterschiedliche Blutgruppen schließen eine Spende nicht grundsätzlich aus. Nach der Entnahme wird jedes Spenderorgan gründlich untersucht, das „biologische“ Alter ist dabei wichtiger als das kalendarische.

Für eine postmortale Spende ist der nicht mehr behebbare Ausfall des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms die medizinische Voraussetzung. Dieser nicht reversible Ausfall der Hirnfunktion muss von zwei Fachärzt:innen unabhängig voneinander und zweifelsfrei nach den Richtlinien der Bundesärztekammer festgestellt werden.

Sorgen, dass bei Menschen, die sich zur Organspende bereit erklärt haben, nicht mehr alles medizinisch Mögliche getan wird, sind unbegründet – und zwar nicht allein, weil das natürlich jegliche Ethik verbieten würde. Notärztinnen und Notärzte, Rettungsteams sowie Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner, die um das Leben von Patientinnen und Patienten kämpfen, haben nichts mit Organentnahme und -transplantation zu tun. Auch dürfen jene Ärztinnen und Ärzte, die den irreversible Ausfall der Hirnfunktion feststellen, weder an der Entnahme und Transplantation beteiligt sein noch dürften sie der Weisung eines beteiligten Mediziners oder einer beteiligten Medizinerin unterstehen.