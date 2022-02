Dürfen Ärzte Patienten finanziell schädigen?

Gastbeitrag

Michael Krawinkel ist Kinderarzt und Ernährungswissenschaftler.

Für die meisten Menschen in Deutschland stellt sich diese Frage nicht, denn sie sind Mitglied der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), die es für sie übernimmt, mit den Kassenärztlichen und -zahnärztlichen Vereinigungen und den Krankenhäusern abzurechnen. Der gemeinsame Bundesausschuss aus GKV und Leistungserbringern setzt fest, welche Leistungen bei welcher Indikation in welcher Höhe von der GKV bezahlt werden. Das Gremium ist durchaus kritisch im Umgang mit den ärztlichen Leistungen, da die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler der GKV nur wirklich notwendige und wirksame Leistungen über ihre Beiträge bezahlen sollen.

Eine Minderheit der Menschen in unserem Land ist privat versichert, das heißt, sie zahlen Beiträge an eine private Versicherung, die ihnen die Ausgaben für Medikamente und Dienstleitungen ersetzt. Diese Tarife umfassen mehr Leistungen als die der GKV: So können die Leistungserbringer höhere Bezahlung erwarten und lassen sich vor Behandlungsbeginn unterschreiben, dass die Kosten gegebenenfalls selbst bezahlt werden, wenn die Versicherung oder die Beihilfestelle sie nicht übernimmt. Das Bundesgesundheitsministerium schreibt dazu: „Die Kosten für individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) werden nicht von der GKV übernommen und müssen privat bezahlt werden. Häufig ist der Nutzen solcher Leistungen nicht ausreichend belegt – manchmal ist er auch umstritten oder sogar problematisch.“

Die Regelung öffnet ein Einfallstor für die direkte Abrechnung ärztlicher Leistungen und Werbung dafür. Ein Beispiel „Nicht nur wir glauben, dass die Magnetresonanztomographie (MRT) die bessere Methode der Krebsvorsorge bei Brustkrebs und Prostatakrebs ist.“ So zu lesen in großformatigen Anzeigen in Tageszeitungen – und so irreführend, denn erstens erlaubt kein bildgebendes Verfahren eine Vorsorge,– sondern lediglich eine Früherkennung, und zweitens gibt es keinen Nachweis, dass das MRT die bessere Methode gegenüber der konventionellen Mammografie und der Untersuchung der Prostata sei.

Im Unterschied zum MRT bezahlt beides die GKV, während die Kosten für MRT von den Patientinnen und Patienten selbst getragen werden müssen. Aber der frech behauptete Nutzen des MRT baut auf die Unwissenheit und Angst vor Krebserkrankungen. Finanziell scheint sich die Werbung zu lohnen, denn wer gäbe sonst einen fünfstelligen Betrag für jede der Anzeigen aus?

Bedenkenswert erscheint es, ob der von Ärztinnen und Ärzten erwartete Grundsatz, Patientinnen und Patienten nicht zu schaden, nicht nur physisch zu verstehen ist, sondern auch ein Verhalten ausschließt, das darauf abzielt, sie finanziell zu schädigen.