Neue Corona-Variante in Deutschland nachgewiesen: Forschung zeigt sich besorgt

Von: Helena Gries

Eine neue Corona-Variante bereitet Fachleuten Sorgen. BA.2.75 breitet sich auch in Deutschland aus. Doch was ist bereits über die Variante bekannt?

Frankfurt – Die Corona-Pandemie beschäftigt die Menschen nun schon über zwei Jahre. Immer wieder werden neue Varianten entdeckt, zuletzt Omikron. Die Omikron-Sublinie BA.5 gilt laut Angaben des Robert-Koch-Instituts derzeit als dominierende Variante, sie bestimmt schon länger das Pandemie-Geschehen in Deutschland. Nun haben Forschende allerdings eine weitere Variante des Coronavirus entdeckt.

Bisher wurden vom RKI fünf verschiedene Omikron-Sublinien erfasst. Bei der neuen Omikron-Variante BA.2.75 handelt es sich um eine zweite Generation der BA.2.-Variante, die im Winter in Deutschland dominierte. BA.2.75 wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge erstmals im Juni in Indien entdeckt. Inzwischen gibt es in mehreren Ländern nachgewiesene Infektionen mit dieser Corona-Variante. Fachleute sind deshalb besorgt.

Neue Corona-Variante verbreitet sich in Deutschland: BA.2.75 bereitet Fachleuten Sorgen

Die neue Variante BA.2.75 soll sich ersten Erkenntnissen zufolge ungewöhnlich schnell verbreiten und beunruhigende Mutationen aufweisen. „Noch bevor wir mit der BA.5-Welle durch sind, müssen wir uns vielleicht schon auf die nächste vorbereiten“, schrieb der Molekularbiologe Ulrich Elling, der sich auf die Sequenzierung von Corona-Proben spezialisiert hat, auf Twitter.

Im Vergleich zur vorherigen Variante BA.2 weise BA.2.75 acht Mutationen am Spike-Protein auf – bei BA.5 seien es im Vergleich zu BA.2 nur drei Veränderungen an dieser Stelle, so Elling. Die insgesamt elf Mutationen von BA.2.75 könnten nach Einschätzung des Experten eine neue Infektionswelle auslösen. Eine Infektion mit BA.5 dürfe demnach kaum vor einer Ansteckung mit der neuen Variante schützen.

Eine elektromikroskopische Aufnahme des Coronavirus Sars-CoV-2. (Symbolfoto) © LPN / BSIP / IMAGE POINT FR / Imago Images

Corona-Variante BA.2.75: RKI und WHO haben sich noch nicht geäußert

Bei den bisherigen Omikron-Varianten deuten klare Symptome auf eine Infektion hin. Bei der neuen Variante BA.2.75 seien die Daten allerdings noch zu gering, um die Lage konkret zu beurteilen. Angesichts der bislang nur wenigen BA.2.75–Fälle ist es daher noch unklar, welchen Effekt die Variante tatsächlich auf die Pandemie haben wird.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO und das Robert Koch-Institut haben sich bislang noch nicht zu der neuen Corona-Variante geäußert. Die britische Gesundheitsbehörde beobachte Medienberichten zufolge die Variante BA.2.75, stufe diese aber noch nicht als besorgniserregend ein. (hg)