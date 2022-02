Corona-Todesfälle: Welche Altersgruppen haben das höchste Sterberisiko?

Pandemie

Täglich sterben Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Bestimmte Gruppen sind öfter betroffen als andere. Ein Überblick.

Berlin – Die Corona*-Pandemie hat Deutschland und die Welt seit nunmehr fast zwei Jahren fest im Griff. Erst am heutigen Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut (RKI) einen neuen Höchstwert von 208.498 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1227,5. Auch 196 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden in Deutschland registriert.

Seit Beginn der Pandemie haben gab es laut RKI nachweislich 10.186.644 Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind 118.170 Menschen (Stand: 02.02.2022). Auch wenn zu Anfang der Pandemie angenommen wurde, Corona sei hauptsächlich ein Problem für Ältere und könne jungen Menschen wenig anhaben, gibt es in allen Altersgruppen schwere Verläufe und Todesfälle – wenn auch mit deutlichen Unterschieden in der Häufigkeit.

Corona-Todesfälle: Welche Altersgruppen sind besonders betroffen?

Gut erkennbar ist, dass mit abflachenden Fallzahlenkurven regelmäßig auch die Zahl der Todesfälle sinkt. So gab es im März, April und Mai 2020 Todesfälle im vierstelligen Bereich, wohingegen sie in Richtung Sommer, als sich die Lage wieder entspannte, deutlich zurückgingen. Sprunghaft stiegen Fall- und Todeszahlen im Oktober 2020 wieder an. Letztere gipfelten im Dezember 2020 und Januar 2021 im fünfstelligen Bereich. Im Frühjahr 2021 beruhigte sich die Lage allmählich, bis in den Sommermonaten Juli und August Todeszahlen im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich gemeldet wurden.

Auch im Herbst 2021 stiegen die Fall- und Todeszahlen erwartungsgemäß wieder an, allerdings starben weitaus nicht so viele Menschen nachweislich im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wie im Vorjahr. Die Zahl der Todesfälle für Januar 2022 kann jedoch aufgrund von Verzügen noch korrigiert werden.

Corona-Todesfälle nach Monaten seit Pandemie-Beginn

Monat Todesfälle März 2020 1121 April 2020 6066 Mai 2020 1573 Juni 2020 315 Juli 2020 134 August 2020 152 September 2020 205 Oktober 2020 1488 November 2020 8603 Dezember 2020 21.979 Januar 2021 21.866 Februar 2021 9749 März 2021 5483 April 2021 6516 Mai 2021 4692 Juni 2021 1077 Juli 2021 260 August 2021 481 September 2021 1581 Oktober 2021 2428 November 2021 7833\t Dezember 2021 9700 Januar 2022 1375 Gesamt (Stand: 27.01.2022) 114.677

Doch in welcher Altersgruppe sterben Menschen am häufigsten an den Folgen einer Corona-Infektion? Die Demografie bei den Todesfällen ist in Bezug auf das Alter eindeutig. Mit dem Alter steigen auch die Todesfälle. Sehr selten sterben Menschen unter 30 Jahren mit dem Coronavirus. Das RKI meldete im Wochenbericht vom 27. Januar 2022 insgesamt 46 validierte Covid-19-Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 19 Jahren. In 32 Fällen lagen demnach Angaben zu Vorerkrankungen vor. In einer anderen Veröffentlichung vom 26. Januar 2022 beziffert das Institut die Todesfälle unter 0-19-Jährigen auf 57.

Todesfälle nach Corona-Infektion: Über 70-Jährige besonders betroffen

Die Zahl der Todesfälle steigt mit jeder Altersgruppe kontinuierlich an, einen deutlichen Sprung macht sie jedoch ab den über 50-Jährigen. Während die Todesfälle bei den 40- bis 49-Jährigen noch bei 1208 liegt, steigt sie in der Gruppe der 50- bis 59-Jährigen auf 4636. In der nächsten Altersgruppe verdreifacht sich die Zahl fast: Unter den 60- bis 69-Jährigen sind bislang fast5 11.600 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Bei den 70- bis 79-Jährigen verdoppelt sich diese Zahl noch einmal auf bislang 24.298 Todesfälle. Die meisten Toten gab es seit Pandemiebeginn in der Gruppe der 80- bis 89-Jährigen mit 50.959 Fällen. Dann nimmt die Zahl wieder ab: Unter den über 90-Jährigen wurden bisher 23.614 Todesfälle registriert. Der Rückgang ist damit zu erklären, dass es in dieser Altersgruppe schlichtweg weniger Menschen gibt.

Im genannten Wochenbericht gab das RKI an, dass 84 Prozent der seit Beginn der Pandemie übermittelten Verstorbenen älter als 70 Jahre waren. Der Altersmedian lag bei 83 Jahren. „Im Unterschied dazu beträgt der Anteil der Personen, die 70 Jahre oder älter sind, an der Gesamtzahl der übermittelten Covid-19-Fälle etwa 9 %“, schreibt das RKI. Es stecken sich also vergleichsweise wenig ältere Menschen mit dem Virus an, sterben jedoch häufiger.

Übersicht: Corona-Todesfälle nach Alter und Geschlecht

Altersgruppe Todesfälle männlich Todesfälle weiblich Todesfälle gesamt 0-9 Jahre 12 16 28 10-19 Jahre 13 16 29 20-29 Jahre 82 51 133 30-39 Jahre 290 141 431 40-49 Jahre 816 392 1208 50-59 Jahre 3296 1340 4636 60-69 Jahre 7989 3609 11.598 70-79 Jahre 15.441 8857 24.298 80-89 Jahre 26.156 24.803 50.959 ab 90 Jahre 8.228 15.386 23.614

In den meisten Altersgruppen liegt die Zahl der Todesfälle bei Männern übrigens höher als bei Frauen. Zudem erkranken Männer häufiger schwer an Covid-19 als Frauen*. Diesem Rätsel wollen Forschende auf den Grund gehen und haben kürzlich einen neuen Schlüssel entdeckt. (Ines Alberti)