Corona-Reiseregeln: Verschärfungen, Lockerungen – Das ist geplant

Pandemie

Von Monja Stolz schließen

Auslandsreisen könnten künftig mit weniger Auflagen verbunden sein, als noch in den vergangenen zwei Jahren. Die Bundesregierung will die Corona-Regeln anpassen.

Berlin – Die vergangenen zwei Jahre war Reisen für viele mit einem mulmigen Gefühl verbunden. Auf der einen Seite war da die Unsicherheit, ob die Reise überhaupt stattfindet, auf der anderen Seite der Stress alle Corona-Regeln einzuhalten, damit einem wegen der strengen Auflagen nicht noch ein Strich durch die Rechnung gemacht wird.

Dies soll sich nun ändern: Die Bundesregierung plant, die strengen Corona-Auflagen bei Auslandsreisen zu lockern. Besonders Familien mit Kindern sollen es künftig leichter haben, ein anderes Land zu besuchen. So sehen es jedenfalls Änderungen der Einreiseverordnung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor, die das Bundeskabinett am heutigen Mittwoch (23.02.22) verabschieden soll. In der neuen Verordnung heißt es, dass strengere Regeln nur noch gelten, wenn in den jeweiligen Ländern Virusvarianten mit „stärker krankmachenden Eigenschaften“ grassieren als die Omikron-Variante, die in Deutschland dominierend ist. Solche Länder würden dann als Hochrisikogebiete mit weitergehenden Auflagen bei der Rückkehr eingestuft werden.

+ Vor allem für Familien mit Kindern sollen die Corona-Reiseregeln gelockert werden. © Boris Roessler/dpa

Corona-Reiseregeln: Quarantänepflicht bei Einreise nach Deutschland gelockert

Zu diesen Auflagen zählt unter anderem die Quarantänepflicht. Im Moment noch müssen Personen, die aus Hochrisikogebieten zurückkehren und nicht vollständig geimpft oder genesen sind, für zehn Tage in Quarantäne. Frühestens nach fünf Tagen besteht die Möglichkeit, sich freizutesten. Für Kinder unter sechs Jahren endet die Quarantäne zurzeit automatisch nach fünf Tagen, allerdings ohne die Möglichkeit sich früher freizutesten, wenn sie weder geimpft noch genesen sind. Jetzt soll es möglich werden, dass sich Kinder unter zwölf Jahren bei der Wiedereinkehr nach Deutschland direkt durch einen negativen Test von der Quarantäne befreien können. Das Ministerium begründet die Änderungen unter anderem damit, dass es für Kinder unter zwölf Jahren bisher keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gibt.

Generell gilt für Einreisen aus allen Ländern weiter die 3G-Regel - wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Test vorweisen. Die Neuregelungen sollen ab 4. März greifen.

Neue Corona-Reiseregeln im Überblick:

Ungeimpfte Kinder unter zwölf Jahren können sich sofort nach der Einreise freitesten.

Als Hochrisikogebiet werden nur noch Länder eingestuft, in denen eine Corona-Mutante grassiert, die gefährlicher ist als die Omikron-Variante.

Für Rückreisende aus Ländern, in denen Omikron dominiert, entfällt die Anmelde- und Quarantänepflicht.

3G-Regel gilt bei der Einreise weiterhin, wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Test vorweisen.

Erst kürzlich hat die Bundesregierung 19 Ländern von der Einstufung als Hochrisikogebiet befreit. Dazu zählen unter anderem Spanien, die USA und Großbritannien. Durch das Streichen von der Hochrisiko-Liste fällt bei der Rückreise eine generelle Quarantäne-Pflicht weg und auch die „digitale Einreiseanmeldung“ muss nicht mehr ausgefüllt werden. Es muss jedoch weiterhin ein Impf- oder Genesenenstatus und bei Kindern unter sechs Jahren, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, ein negativer PCR-Test nachgewiesen werden. Welche Auflagen während der Reise in den jeweiligen Ländern gelten, bestimmen diese selbst.

Neu zugelassener Corona-Impfstoff macht Hoffnung

Ein weiterer Lichtblick ist, dass am Mittwoch (23.02.2022) auch erste Dosen des neuen Corona-Impfstoffs von Novavax in Deutschland eintreffen könnten. Als erste Lieferung werden nach früheren Angaben des Gesundheitsministeriums bis zum Ende der Woche 1,4 Millionen Dosen erwartet. Sie sollen unmittelbar an die Länder verteilt werden, damit in der kommenden Woche mit den Impfungen begonnen werden könne.

Auf Novavax werden große Hoffnungen gesetzt, da es sich um einen Impfstoff handelt, der auf einem klassischen Verfahren basiert. Es handelt sich um einen sogenannten proteinbasierte Impfstoff mit Virusantigen. Da viele Ungeimpfte Vorbehalte gegen die bereits zugelassenen mRNA- und Vektorimpfstoffe haben, könnte Novavax eine Alternative für manche darstellen, die sich bisher beispielsweise mit Biontech und Moderna nicht impfen lassen wollten. (Monja Stolz mit Material der dpa)

Rubriklistenbild: © Boris Roessler/dpa