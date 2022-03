Typ-2-Diabetes als Spätfolge von Corona: Bei diesen Symptomen sollten Sie reagieren

Neue Studie

Eine aktuelle Studie weist auf neue Spätfolgen einer Corona-Infektion hin. Das Risiko für Diabetes ist deutlich höher. Diese Symptome sind Warnzeichen.

Frankfurt – Jedes Jahr erkranken etwa zwölf von 1000 Menschen in Deutschland an Diabetes. Über acht Millionen haben bereits die Diagnose erhalten. Zusätzlich wissen Hunderttausende noch nichts von ihrer Erkrankung, so der Gesundheitsbericht Diabetes 2022 der Deutschen Diabetesgesellschaft.

Der Großteil der Erkrankten leidet an Diabetes-Typ-2. Die Insulinresistenz führt dazu, dass der Zuckerspiegel im Blut stark erhöht ist. Risikofaktoren sind nicht nur genetischer Natur, sondern auch ein ungesunder Lebenswandel. Nun zeigt eine neue Studie, dass auch eine Corona-Infektion eine folgenschwere Rolle spielen könnte.

Corona-Studie mit besorgniserregenden Ergebnissen zu Diabetes-Erkrankungen

Forschende unter der Leitung von Wolfgang Rathmann vom Deutschen Diabetes Zentrum in Düsseldorf haben untersucht, ob Diabetes des Typs 2 als Folgeerkrankung von Covid-19 auftreten kann. Hierfür analysierten sie den Gesundheitszustand von über 70.000 Patientinnen und Patienten, die in Arztpraxen in Deutschland in Behandlung waren. Während die eine Gruppe, bereits mit Corona infiziert war, hatte die andere Gruppe ebenfalls kürzlich eine Atemwegs-Virusinfektion erlitten.

Keine der untersuchten Versuchsteilnehmenden litt vor der Infektion an Diabetes. Ebenso waren sie bezüglich ihrer Vorerkrankungen und Risikofaktoren vergleichbar, erklärten die Forscher in ihrer Studie, die in der Fachzeitschrift Diabetologia erschienen ist. Doch welche Faktoren erhöhen allgemein das Risiko, an Diabetes-Typ-2 zu erkranken? Die Ergebnisse der Diabetes Surveillance des Robert Koch-Instituts nennt folgende Aspekte:

Risiko steigt mit Alter

Genetische Veranlagung

Starkes Übergewicht

Bewegungsmangel

Durch den Mangel an Bewegung vieler Menschen in der Corona-Pandemie warnten Fachleute daher bereits, dass der Lockdown zu steigenden Diabetes-Fällen führen könnte.

Long-Covid: Diabetes als Folgeerkrankung einer Corona-Infektion möglich

Die Ergebnisse sind besorgniserregend: Nach einer Corona-Infektion entwickelten mehr zuvor gesunde Menschen Diabetes-Typ-2, also nach einer anderen Atemwegsinfektion. Das Risiko war um 28 Prozent höher, als bei einer Grippe oder Erkältung. Von den Corona-Infizierten erkrankten 15.8 von 1000 Personen, während von der anderen Gruppe lediglich 12,3 im weiteren Verlauf eine Diabetes-2-Diagnose bekamen. Besonders gravierend war außerdem: Die untersuchten Corona-Infizierten wiesen einen eher leichten Covid-19-Krankheitsverlauf auf.

„Die Ergebnisse der vorliegenden Studie deuten darauf hin, dass ein Diabetes-Screening bei Personen, die sich von einer leichten Covid-19-Erkrankung erholt haben, empfohlen werden sollte“, erklären die Forscher in ihrer Studie. Dies gehe auch mit der Ansicht vieler Fachleute einher, dass die Diagnose und Behandlung von Long-Covid einen ganzheitlichen Ansatz benötige. Es müsse außerdem weiter untersucht werden, ob der Diabetes nach der Corona-Infektion bestehen bleibe, oder die Zahlen längerfristig wieder abnehmen würden.

Diabetes-Typ-2: Auf welche Symptome Sie achten sollten

Doch woran erkennt man eine Erkrankung? Häufig bleiben die Symptome von Diabetes-Typ-2 zunächst unentdeckt. Denn erhöhte Blutzuckerwerte sind nicht immer zu Beginn auch spüren. Laut Bundesgesundheitsministerium sind folgende Anzeichen möglich:

Dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel Sehr stark erhöhter Blutzuckerspiegel starker Durst Bewusstseinsstörungen vermehrter Harndrang Bewusstlosigkeit (diabetisches Koma) Müdigkeit und Antriebsschwäche Übelkeit Schwindel Quelle: Gesund.bund.de

Über Jahre nicht ausreichend behandelter Diabetes kann dazu führen, dass die Blutgefäße Schaden nehmen. Hierdurch wird die Gefahr von Herzinfarkten, Schlaganfällen und Durchblutungsstörungen unter anderem an den Beinen erhöht. Im Falle eines Verdachts oder Symptomen, die auf Diabetes hinweisen, nehmen Arzt oder Ärztin eine körperliche Untersuchung sowie eine Blutzuckermessung vor. (slo)

Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher mit einem Arzt oder einer Ärztin abgesprochen werden.