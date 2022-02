Corona-Impfung: Sport und Alkohol – So lange sollte man verzichten

Gesundheit

Von Sophia Lother schließen

Kann man nach der Corona-Impfung bedenkenlos ein Glas Wein oder Bier trinken? Und ist Sport erlaubt? Das sagen Fachleute.

Frankfurt – Um die Impfung gegen Corona kursieren allerlei Mythen. Auch darum, was genau nach dem Impfen beachtet werden muss. Mit den steigenden Impf-Zahlen in Deutschland nehmen auch die Fragen zu. Einer der ersten Aspekte, der vielen in den Kopf schießen dürfte, ist, ob auf Alkohol verzichtet werden muss.

Zwar verkaufen die deutschen Brauer immer weniger Bier, doch immer noch stolze 86,9 Liter wurden im ersten Jahr der Pandemie 2020 pro Einwohner:in im Land konsumiert. Bei höheren Temperaturen zieht es viele Menschen hinaus in Biergärten und Bars. Im Winter trifft man sich dagegen eher beim Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt. Ist es dann zur Feier des Impf-Tages möglich, mit einem Bier oder einem Wein auf den Piks anzustoßen?

Alkohol nach der Corona-Impfung: Darf ich Bier und Wein trinken?

Vor allem Medienberichte über die oberste russische Amtsärztin hatten für Verunsicherung gesorgt. Anna Popowa soll den Bürger:innen geraten haben, mindestens 56 Tage auf Alkohol zu verzichten. Einen etwas geringeren Zeitraum setzte Tatjana Golikowa, Vize-Ministerpräsidentin von Russland, an. Sie empfahl eine Abstinenz von 42 Tagen nach der Injektion mit dem Corona-Impfstoff Sputnik V, berichtet die Deutsche Welle.

Dieser langen Abstinenz, wie sie laut Medienberichten in Russland angeraten wird, stimmen nicht alle Fachleute im Land zu. So widerspricht Mediziner Alexander Gintsburg auf dem Twitter-Account „Sputnik V“ diesen Vorgaben, bezeichnet sie sogar als „Fake News“. Er ist einer der Entwickler des Impfstoffes und betont, dass ein gemäßigter Genuss erlaubt sei und regelrecht ein Verzicht für eine Dauer von drei Tagen angeraten werde.

Bier-Konsum in Deutschland je Einwohner:in Schaumwein-Konsum in Deutschland je Einwohner:in 2018: 94,0 Liter 2018: 3,4 Liter 2019: 91,8 Liter 2019: 3,4 Liter 2020: 86,9 Liter 2020: 3,3 Liter Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)

Corona und Alkohol: Darf ich nach der Impfung Alkohol trinken?

Deutsche Fachleute sehen den Konsum von Alkohol nach einer Corona-Impfung weitaus lockerer. So erklärte die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek im NDR Podcast „Coronavirus-Update“: „Was oft gefragt wird, ist der Einfluss von Alkohol auf die Impfung [...] Bei Alkohol muss man unterscheiden, wovon man spricht.“ Generell könne man sagen, dass Alkohol keinen großen Einfluss auf den Immunschutz hat. In Maßen ist der Konsum von Bier und Wein auch nach dem Impfen also in Ordnung. Doch die Virologin aus Frankfurt rät nicht zu einem uneingeschränkten Konsum.

Wenn das Immunsystem damit beschäftigt sei Antikörper zu bilden, solle man es nicht zusätzlich stark mit Giftstoffen belasten. Alkohol in Maßen sei in den ersten Tagen nach der Impfung folglich die Empfehlung. „Ganz anders“ sei es bei Leuten, die „chronisch Alkohol-Abusus [Alkoholmissbrauch Anm. d. Red.] betreiben“. Denn durch die Veränderung der Leber sei das Immunsystem von Betroffenen bereits eingeschränkt. Ciesek macht im Interview auch einen Bogen zu Russland und scherzt: „Ich weiß nicht, ob es eher der Volksgesundheit dienen soll, wenn alle mal zwei Monate keinen Alkohol trinken“.

Im Video: Corona bekämpfen - So funktionieren die mRNA-Impfstoffe

Corona-Impfung und Alkohol: Fahrradausflug in den Biergarten?

Auch gegen einen gemeinsamen Fahrrad-Ausflug mit anschließendem Einkehren in einen Biergarten, spricht nach Ansicht von Fachleuten nichts. In seinem Aufklärungsmerkblatt betont das Robert Koch-Institut (RKI): „Nach der Impfung müssen Sie sich nicht besonders schonen.“ Dennoch sollte bei Mattheit oder Unwohlsein lieber auf Sport und Alkohol nach der Corona-Impfung verzichtet werden.

Denn generell gilt: Auf den eigenen Körper hören. Reagiert dieser stark auf den Piks mit dem Corona-Impfstoff, dann ist es in jedem Fall angeraten, kürzerzutreten. Ein selbst gemachter Eistee oder Eiskaffee kann die Laune ebenso heben, wie ein Radler oder eine Weinschorle. Und Anstoßen klappt auch mit Tassen hervorragend. (Sophia Lother)