„Es ist keine Galaxie“ – Leuchtende Spirale am Himmel sorgt für Aufruhr

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Eine riesige Lichtspirale am Nachthimmel hat in Alaska für Verwunderung gesorgt. Obwohl sie so aussieht wie eine Galaxie, ist die Erklärung vergleichbar simpel.

Anchorage – Wer in Alaska Nordlichter beobachten will, kommt meist voll auf seine Kosten. Diesmal jedoch wirkte der pittoreske grünliche Nachthimmel wie aus einem Science-Fiction-Film: Eine hellblaue Spirale tauchte einige Minuten lang auf - uns sah aus wie eine Galaxie. Im Netz überschlugen sich die Vermutungen darüber, was die „mysteriöse Spirale“ ausgelöst haben könnte. User fragen sich „Was ist das?“ oder „Das sieht nicht real aus. Ist das gephotoshoppt?“. Andere drücken ihre Begeisterung aus: „Wahnsinn“, „Atemberaubend“ oder „So wunderschön.“

Die Erklärung des Phänomens ist aber weder eine außerirdische Invasion, noch ein Portal in die Weiten des Universums. Nein, der Grund dafür ist im weiteren Sinne Elon Musk: Die blaue Spirale war überschüssiger Treibstoff, der von einer SpaceX-Rakete freigesetzt worden war. Die Rakete war etwa drei Stunden vor dem Erscheinen der Spirale von Kalifornien aus gestartet. Musk ist der Gründer von SpaceX.

Spirale am Nachthimmel von Alaska ist keine Galaxie - „nur Wasserdampf“

Diese Erklärung lieferte der Weltraumphysiker Don Hampton, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fairbanks Geophysical Institute der Universität von Alaska. Wenn die Raketen den Treibstoff in großer Höhe abwerfen, „verwandelt sich dieser Treibstoff in Eis“, sagte er. „Und wenn es zufällig im Sonnenlicht liegt, wenn Sie sich in der Dunkelheit auf dem Boden befinden, können Sie es als eine Art große Wolke sehen, und manchmal ist es verwirbelt.“ Er stellt klar, es sei definitiv „keine Galaxie - nur Wasserdampf, der das Sonnenlicht reflektiert.“

Hampton habe solche Vorfälle bereits „ungefähr dreimal“ gesehen. Das Erscheinen des Wirbels wurde im Zeitraffer mit der All-Sky-Kamera des Geophysical Institute festgehalten und weithin geteilt. „Es hat mit dieser Spirale einen kleinen Internet-Sturm ausgelöst“, sagte Hampton. Fotografen, die für die Aurora Borealis unterwegs waren, posteten ihre Fotos in den sozialen Medien. Die Rakete startete am Freitagabend mit etwa 25 Satelliten als Nutzlast von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien.

Das „Starship“ von SpaceX soll zu seinem ersten Testflug ins All abheben. Den Start der größten jemals gebauten Rakete können Sie live verfolgen.

Weitere Spirale erschien im Januar über Hawaii

Im Januar war eine weitere Spirale aufgetaucht, damals über Hawaiis Big Island. Eine Kamera auf dem Gipfel des Mauna Kea, außerhalb des Subaru-Teleskops des National Astronomical Observatory of Japan, nahm eine Spirale auf, die durch den Nachthimmel wirbelte. Forscher vermuteten damals, dass es vom Start eines militärischen GPS-Satelliten herrührte, der sich zuvor von einer SpaceX-Rakete in Florida gelöst hatte. (cgsc)