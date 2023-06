Wie sterben Sterne? Forschende finden neue Art des Sternentods in „Abrissbirnen-artiger Umgebung“

Forschende haben zufällig eine neue Art entdeckt, wie Sterne im Universum sterben können. Dazu müssen sie sich in einer besonders turbulenten Region befinden.

Nijmegen – Sterne sterben typischerweise auf eine von drei Arten – abhängig von ihrer Masse. Sterne mit geringer Masse wie unsere Sonne werfen ihre äußeren Schichten ab und werden zu einem kleinen weißen Zwergstern. Massereiche Sterne leuchten heller, bis sie in einer gewaltigen Supernova-Explosion sterben. Zurück bleibt ein sehr dichtes Objekt – ein schwarzes Loch oder ein Neutronenstern. Die dritte Art des Sternentods: Die Überreste toter Sterne bilden ein Doppelsternsystem, das letztendlich miteinander kollidiert.

Nun haben Forschende eine vierte Art gefunden, wie Sterne sterben können. Ein internationales Team von Astrophysikerinnen und Astrophysikern hat eigentlich einen gewaltigen Gammastrahlenausbruch (GRB) untersucht, als es über diese neue Variante eines Sternentods stolperte. Gammastrahlenausbrüche sind Energieausbrüche im Weltall, von denen eine gewaltige Menge elektromagnetischer Strahlung ausgeht. Im vergangenen Herbst hat der bisher gewaltigste Gammastrahlenausbruch die Erde getroffen.

Astronomen stolpern über neue Art, wie Sterne sterben können

Die meisten Gammastrahlenausbrüche entstehen, wenn massereiche Sterne explodieren oder Neutronensterne verschmelzen. Doch im Fall von GRB 191019A sind wohl mehrere Sterne in der überfüllten Umgebung eines supermassereichen schwarzen Lochs im Kern einer alten Galaxie miteinander kollidiert, vermutet das Forschungsteam. Die Studie des Forschungsteams wurde im Fachjournal Nature Astronomy publiziert. In einer Mitteilung zur Studie heißt es, die „Abrissbirnen-artige Umgebung“ deute auf eine seit langem vermutete, aber noch nie gesehene, Möglichkeit hin, einen Stern zu zerstören und einen Gammastrahlenausbruch zu erzeugen.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass Sterne in einigen der dichtesten Regionen des Universums, wo sie zu Kollisionen getrieben werden, ihr Ende finden können“, erklärt Hauptautor Andrew Levan, Astronom an der Radboud-Universität in Nijmegen. „Das ist spannend, um zu verstehen, wie Sterne sterben, und um andere Fragen zu beantworten, zum Beispiel, welche unerwarteten Quellen Gravitationswellen erzeugen könnten, die wir auf der Erde nachweisen könnten.“

Universum: Im Kern einer alten Galaxie geht es turbulent zu

Alte Galaxien bilden in der Regel keine neuen Sterne mehr, doch in ihrem Kern gibt ein Sammelsurium ultradichter Sternüberreste wie weiße Zwerge, Neutronensterne und schwarze Löcher. Astronominnen und Astronomen vermuten bereits seit langem, dass es in einer solchen turbulenten Region rund um ein supermassereiches schwarzes Loch nur eine Frage der Zeit ist, bis zwei stellare Objekte miteinander kollidieren und einen Gammastrahlenausbruch erzeugen. Hinweise darauf waren bisher allerdings rar gesät.

Am 19. Oktober 2019 entdeckten Astronomen jedoch mithilfe des Swift-Weltraumteleskops der US-Raumfahrtorganisation Nasa erste Hinweise auf ein solches Ereignis: Einen Gammastrahlenausbruch, der etwas länger als eine Minute dauerte und damit als „langer“ GRB eingestuft wird. „Das Fehlen einer Supernova, die den langen GRB 191019A begleitet, sagt uns, dass es sich bei diesem Ausbruch nicht um einen typischen Kollaps eines massereichen Sterns handelt“, erklärt die Forscherin Jillian Rastinejad. „Die Lage von GRB 191019A, eingebettet in den Kern der Wirtsgalaxie, gibt uns Hinweise auf eine vorhergesagte, aber noch nicht bewiesene Theorie, wie Gravitationswellenquellen entstehen könnten.“

Auf hundert Ereignisse, die in das traditionelle Klassifizierungsschema von Gammastrahlenausbrüchen passen, kommt mindestens ein Sonderling, der uns aus dem Konzept bringt. Diese Sonderlinge sagen uns jedoch am meisten über die spektakuläre Vielfalt der Explosionen, zu denen das Universum fähig ist.

Gammastrahlenausbruch zeigt bisher unbekannte Art eines Sternentods

Möglicherweise kommen ähnliche Ereignisse auch in anderen überfüllten Regionen des Universums vor – wurden bisher jedoch nicht bemerkt, weil die Zentren von Galaxien voller Gas und Staub sind, die den Gammastrahlenausbruch verdecken können. Die Forschenden hoffen, in Zukunft weitere solcher Ereignisse zu entdecken und einen Gammastrahlenausbruch mit Gravitationswellen abgleichen zu können.

Der Astrophysiker und Studien-Mitautor Wen-fai Fong freut sich über den Gammastrahlenausbruch und das Ergebnis der Studie: „Auf hundert Ereignisse, die in das traditionelle Klassifizierungsschema von Gammastrahlenausbrüchen passen, kommt mindestens ein Sonderling, der uns aus dem Konzept bringt. Diese Sonderlinge sagen uns jedoch am meisten über die spektakuläre Vielfalt der Explosionen, zu denen das Universum fähig ist“. (tab)