Neue Strukturen im Zentrum der Milchstraße entdeckt – „War wirklich überwältigt, als ich sie sah“

Von: Tanja Banner

Teilen

Eine Entdeckung im Herzen der Milchstraße überrascht einen Forscher, der sich seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigt.

Chicago – Die Milchstraße ist die Galaxie, in der wir leben – und doch überrascht sie die Forschung immer wieder aufs Neue. Erst kürzlich stellte ein Forschungsteam fest, dass die Galaxie möglicherweise ganz anders aussieht, als bisher gedacht. Nun hat eine andere Forschungsgruppe eine neue Entdeckung im Herzen der Milchstraße gemacht: Dort befinden sich Hunderte von Filamenten, etwa fünf bis zehn Lichtjahre lange, eindimensionale „Fäden“, die entlang der galaktischen Ebene ausgerichtet sind.

Vor knapp 40 Jahren hatte der Forscher Farhad Yusuf-Zadeh bereits ein ähnliches Phänomen entdeckt: lange, eindimensionale „Fäden“, die sich in der Nähe des supermassereichen schwarzen Lochs Sagittarius A* im Zentrum unserer Milchstraße befinden. Auf den ersten Blick unterscheiden zwei Dinge die damalige Entdeckung von der aktuellen: Die bereits seit 1984 bekannten Filamente sind mit bis zu 150 Lichtjahren deutlich länger und vertikal ausgerichtet, während die neu entdeckten „Fäden“ kürzer und horizontal ausgerichtet sind. Auf Bildern erscheinen sie „wie die Punkte und Striche des Morse-Codes“, heißt es in einer Mitteilung der Northwestern University.

Neu entdeckte Filamente in der Milchstraße zeigen auf schwarzes Loch

Zu den Entdeckern der neuen Filmanete zählt wieder Yusuf-Zadeh, der davon ausgeht, dass die „Fäden“ unterschiedliche Herkünfte haben. „Es war eine Überraschung, plötzlich eine neue Population von Strukturen zu finden, die in Richtung des schwarzen Lochs zu zeigen scheinen“, erinnert er sich. „Ich war wirklich überwältigt, als ich sie sah. Wir mussten eine Menge Arbeit leisten, um festzustellen, dass wir uns nicht selbst etwas vormachen“, so der Forscher. Die Studie wurde im Fachjournal Astrophysical Journal Letters veröffentlicht.

Ein Forschungsteam hat hunderte Radio-Filamente im Herzen der Milchstraße entdeckt. Die langen und senkrechten Fäden sind bereits seit Jahrzehnten bekannt, die kurzen sind gerade erst entdeckt worden. © Farhad Yusef-Zadeh/ Northwestern University

Yusuf-Zadehs Team fand heraus, dass die Fäden nicht zufällig sind, sondern offenbar mit dem Ausfluss unseres schwarzen Lochs zusammenhängen. „Es ist befriedigend, wenn man mitten in einem chaotischen Feld des Kerns unserer Galaxie Ordnung findet“, betont Yusuf-Zadeh. Der Radioastronomie-Experte ist davon überzeugt, dass die neue Entdeckung viel mit der Weiterentwicklung in der Radioastronomie zu tun hat – vor allem mit dem MeerKAT-Teleskop, das 64 Radioantennen in Südafrika miteinander verbindet.

„Die neuen MeerKAT-Beobachtungen waren revolutionär“, betont er deshalb. „Der Fortschritt der Technologie und die Zeit, die wir für die Beobachtung aufwenden, haben uns neue Informationen geliefert. Das ist wirklich eine technische Leistung der Radioastronomen.“

Die Milchstraße präsentiert sich am nächtlichen Himmel als heller, weißer Streifen. © Robert Seitz/imago

Entdecker der Filamente im Zentrum der Milchstraße ist schockiert

Seit Jahrzehnten studiert Yusuf-Zadeh vertikale Filamente im Zentrum der Milchstraße – nun ist er regelrecht schockiert, dass es auch horizontale Filamente gibt, wie es in der Mitteilung seiner Universität heißt. „Wir haben immer über die vertikalen Filamente und ihren Ursprung nachgedacht. Ich bin daran gewöhnt, dass sie vertikal sind und habe nie vermutet, dass es andere entlang der Ebene geben könnte“, wird der Astronom zitiert.

Beim genaueren Blick auf die neu entdeckten Filamente entdeckte die Forschungsgruppe um Yusuf-Zadeh noch weitere Unterschiede zu den bereits seit Jahrzehnten bekannten Filamenten: Die vertikalen „Fäden“ sind magnetisch, die horizontalen Filamente scheinen thermale Strahlung abzugeben. Während die vertikalen Filamente Partikel beinhalten, die sich mit beinahe Lichtgeschwindigkeit bewegen, scheinen die horizontalen Filamente thermales Material in einer molekularen Wolke zu beschleunigen. Während mehrere hundert vertikale „Fäden“ entdeckt wurden, gibt es nur wenige hundert horizontale Filamente, die sich nur auf einer Seite des schwarzen Lochs zu befinden scheinen und in dessen Richtung zeigen.

„Fäden“ im Zentrum der Milchstraße entdeckt

Die Erforschung der neu entdeckten „Fäden“ im Zentrum der Milchstraße hat gerade erst begonnen, doch das Forschungsteam vermeldet bereits erste Erkenntnisse: „„Eine der wichtigsten Implikationen des von uns entdeckten radialen Ausflusses ist die Ausrichtung der Akkretionsscheibe und des jetgetriebenen Ausflusses von Sagittarius A* entlang der galaktischen Ebene“, so Yusef-Zadeh. „Wir glauben, dass sie durch eine Art Ausfluss aus einer Aktivität entstanden sein müssen, die vor einigen Millionen Jahren stattfand“, erklärt der Forscher. „Es scheint das Ergebnis einer Wechselwirkung dieses ausströmenden Materials mit Objekten in seiner Nähe zu sein.“ (tab)