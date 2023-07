Mit Taurin länger und gesünder leben?

Darstellung eines Taurin-Moleküls. Die Substanz übernimmt im Körper wichtige Aufgaben. © Imago

Tierversuche lieferten bei einer großen Studie deutliche Ergebnisse – nun soll die Substanz als „Anti-Aging-Therapie“ bei Menschen getestet werden

Energydrinks haben Taurin bekannt gemacht. Die Substanz soll Konzentration und Ausdauer steigern – so zumindest die Werbung. Doch die Bedeutung von Taurin könnte sogar noch weit darüber hinausgehen. Eine internationale Forschungsgruppe hat herausgefunden, dass die Taurinmenge im Körper von Menschen und Tieren mit den Jahren abnimmt. Ihre Schlussfolgerung: Dieser Verlust trägt vermutlich zum Altern bei. Umgekehrt könnte die Einnahme von Taurin diesen Prozess verlangsamen. Ihre Erkenntnisse veröffentlichten die mehr als 50 Autorinnen und Autoren unter dem Titel „Taurine deficiency as a driver of aging“ im Fachmagazin „Science“.

Tatsächlich zeigten die Untersuchungen, dass Mäuse und Affen länger gesund blieben, wenn sie Taurin einnahmen. Auch lebten Mäuse und Würmer, die es bekamen, länger als Artgenossen, die nicht damit gefüttert wurde. Die Forschenden schreiben, dass Taurin „alle bekannten Merkmale des Alters“ zu beeinflussen scheine, und sie nehmen an, dass „die Beseitigung des Taurinmangels während des Alterns „eine vielversprechende Anti-Aging-Strategie“ sein könne. Da Taurin keine bekannten toxischen Wirkungen habe und oral verabreicht werden könne, seien jetzt Tests mit Menschen erforderlich. In Brasilien laufen derzeit bereits klinische Studien zur Wirkung der Substanz als „Anti-Aging-Therapie“.

Taurin für die Anti-Aging-Therapie?

Taurin ist ein Abbauprodukt der Aminosäuren Cystein und Methyonin und übernimmt im Körper zahlreiche Aufgaben. So ist es an der Entwicklung des Gehirns, der Fettverdauung und der Muskelaktivität beteiligt. Es trägt zu einem regelmäßigen Herzschlag bei, bindet freie Radikale und wirkt gegen Entzündungen. Schlecht für den Schlaf ist Taurin hingegen nicht, diese Wirkung von Energydrinks geht auf das enthaltene Koffein zurück.

In Getränken darf der Taurin-Gehalt von vier Gramm pro Liter nicht überschritten werden. Die von der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit empfohlene Tageshöchstdosis beträgt 100 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. In der Studie wurden bei Mäusen Mengen eingesetzt, die einer Dosis von 500 und 1000 Milligramm pro Kilogramm entsprechen.

Mäuse mit Taurin gefüttert

Bereits bei früheren Untersuchungen war zu sehen, dass die Taurinmenge in menschlichem Muskelgewebe und im Gehirn im Alter abnimmt. Um zu klären, inwiefern der Verlust von Taurin zum Altern beiträgt, analysierten die Forschenden in der aktuellen Arbeit bei Menschen, Rhesusaffen und Ratten die Konzentration im Blut. Es bestätigte sich, dass diese mit zunehmendem Alter zurückgeht. In Tierversuchen ließ sich der Verlust durch die Gabe von Taurin umkehren – und die Lebensspanne verlängern. Mäuse, die 28 Monate lang mit Taurin gefüttert wurden, hatten eine um 18 bis 25 Prozent längere Lebensspanne als unbehandelte Mäuse. Auch den Zeitraum des gesunden Lebens vor dem Auftreten typischer Alterskrankheiten verlängerte Taurin bei Affen und Mäusen. So soll die Substanz bei den Tieren die Funktion der Knochen, Muskeln, der Bauchspeicheldrüse, des Gehirns, des Darms und des Immunsystems verbessert haben.

Doch lässt sich das auf Menschen übertragen? Um mehr darüber zu erfahren, analysierte das Team die Daten von knapp 12 000 Frauen und Männern. Die Forschenden stellten fest, dass niedrige Taurinkonzentrationen unter anderem mit Übergewicht, Typ-2-Diabetes, hohen Glukose- und Cholesterolwerten sowie mit Entzündungsmarkern einhergehen. Eine weitere Untersuchung mit unterschiedlich trainierten Personen ergab zudem, dass nach einem Belastungstest die Taurinspiegel bei allen Testpersonen anstiegen. Die Forschenden folgern daraus, dass es das Taurin sein könnte, das die positiven gesundheitlichen Effekte von Sport bewirkt.

Taurin Die chemische Bezeichnung für Taurin lautet 2-Aminosulfonsäure. Taurin wird vom Körper selbst produziert. Man findet es unter anderem in Blutgefäßen, Netzhaut, Muskeln und Gehirn. Ungeborene und neugeborene Kinder können Taurin nur unzureichend bilden, weshalb sie auf die Zufuhr über die Mutter und über Nahrung angewiesen sind. Taurin kommt in Fisch, Fleisch und Milch vor, nicht jedoch in pflanzlichen Lebensmitteln, zudem ist es als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich. pam

Expertinnen und Experten, die nicht an der Studie beteiligt waren, loben die wissenschaftliche Qualität der Arbeit, betonen aber auch die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen, um zu prüfen, ob ein vorbeugender Einsatz von Taurin bei Menschen sinnvoll ist. So regt Sebastian Grönke vom Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln an, zu klären, welche Rolle Taurin bei altersbedingten Erkrankungen spiele, etwa auch bei Demenz und Krebs.

Anti-Aging: Taurin-Test auf Menschen übertragbar?

Grundsätzlich sagt der Wissenschaftler aber, er gehe davon aus, dass die Ergebnisse auf den Menschen übertragbar sein werden. Er halte es „für durchaus realistisch, dass eine Taurineinnahme auch im Menschen die Lebenszeit verlängern kann“. Allerdings müsse die genaue Dosierung und auch die Verträglichkeit bei einer Langzeittherapie geklärt werden. Clara Correia-Melo vom Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena betont, es sei zudem wichtig zu prüfen, wann eine Einnahme von Taurin sinnvoll sei, ob vorbeugend oder erst nach dem Ausbruch einer Krankheit. Auch sei bislang wenig über Wechselwirkungen mit Medikamenten bekannt.

Kristina Norman vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke geht nicht davon aus, dass sich das Altern als „multifaktorieller Prozess“ durch „eine einzige Substanz verhindern“ lässt. Sie ist auch skeptisch bei der Annahme, dass die positiven Effekte von Sport auf eine Erhöhung des Taurinspiegels zurückzuführen seien. „Körperliches Training hat vielfältige Auswirkungen auf verschiedensten Ebenen.“

Da Taurin frei verfügbar ist, könnte die Studie leicht dazu verführen, es auf eigene Faust in hohen Dosen einzunehmen. Das sollte man lieber nicht tun, sagt Sebastian Grönke, auch wenn er die positiven Effekte durchaus als auf den Menschen übertragbar ansieht. Aber obwohl die Einnahme von Taurin als relativ sicher gelte, gebe es noch keine Studie zur Einnahme hoher Dosen über einen längeren Zeitraum. „Daher würde ich derzeit auf jeden Fall von Selbstversuchen abraten.“

Link zur Studie: https://t1p.de/1k4ou