Seltsame Beobachtung am Himmel – Woher stammen die grünen Laserstrahlen?

Von: Tanja Banner

Grüne Laserstrahlen tasten etwa eine Sekunde lang die Region um das Subaru-Teleskop auf Hawaii ab. Was steckt hinter dem mysteriösen Lichtvorhang?

Hawaii – Es war maximal eine Sekunde am Himmel über Hawaii zu sehen, doch der Anblick des seltsamen Phänomens lässt viele Beobachter nicht mehr los. Die Asahi Star Camera des Subaru-Teleskop auf dem Berg Maunakea auf Hawaii hat in der Nacht des 28. Januar 2023 ein bizarres Himmelsereignis festgehalten – und das, obwohl der Himmel über dem Teleskop bewölkt war, wie hna.de berichtet.

Auf einer Videoaufnahme ist das Phänomen zu sehen: Grüne Laserstrahlen, die von oben kommen, scheinen innerhalb kürzester Zeit die Erdoberfläche abzuscannen. Wie ein grüner Lichtvorhang schweben sie über den Himmel – und verschwinden genauso schnell, wie sie gekommen sind. Im Video zeigen die Angestellten des Subaru-Teleskops das Phänomen auch in Zeitlupe.

Seltsamer Lichtvorhang über Hawaii beobachtet

Doch worum handelt es sich bei dem ungewöhnlichen Anblick? Eine mysteriöse blaue Spirale, die erst kürzlich ebenfalls vom Subaru-Teleskop auf Hawaii gefilmt wurde, hatte einen Hintergrund in der Raumfahrt – und den gibt es bei den grünen Laserstrahlen auch: Es handelt sich nicht um außerirdische Laser, die die Erde abscannen, sondern um ein wissenschaftliches Projekt der US-Raumfahrtorganisation Nasa.

Am Himmel über Hawaii hat das Subaru-Teleskop seltsame grüne Laserstrahlen entdeckt. Was steckt dahinter? © Screenshot Video Subaru Telescope/National Astronomical Observatory Japan

Die grünen Laserstrahlen stammen von Nasa-Satelliten ICESat-2, der seit 2018 die Erde umkreist und mit dem Instrument ATLAS unter anderem die Höhe von Inlandeis und die Dicke von Meereis misst. Der Nasa-Satellit soll außerdem Städte, Seen, Stauseen, Ozeane und Landoberflächen rund um den Globus vermessen – selbst den Meeresboden bis zu einer Tiefe von 30 Metern kann der Satellit erfassen.

Grüne Laserstrahlen am Himmel über Hawaii gesichtet

Vor allem geht es bei dem Nasa-Satelliten jedoch darum, Die Veränderung der polaren Eisbedeckung im Zuge der globalen Erwärmung zu beobachten. Das Lasersystem vermisst dazu Höhenveränderungen der Eisschilde mit seinem Lasersystem, um den Einfluss des schmelzenden Eises auf den Anstieg der Meeresspiegel zu beobachten.

Der Nasa-Satellit schickt 10.000 Laser-Impulse pro Sekunde Richtung Erde und kann damit alle 0,7 Meter eine Messung vornehmen. Mithilfe einer App kann man herausfinden, wo die grünen Laserstrahlen des Nasa-Satelliten als Nächstes zu sehen sind – in der Region des Subaru-Teleskops ist es beispielsweise am 18. Februar 2023 wieder so weit. (tab)

