US-Whistleblower: Regierung hält „nicht-menschliche“ Objekte zurück – „Wir sind nicht allein“

Von: Tanja Banner

Ein Video, das vom Pentagon veröffentlicht wurde, zeigt ein sogenanntes UAP, ein mögliches Ufo. © Screenshot Pentagon-Video

Ein Whistleblower berichtet, dass die USA über „intakte und teilweise intakte“ Objekte „nicht-menschlichen Ursprungs“ verfügen.

Washington D.C. – Gibt es außerhalb der Erde intelligentes Leben im Universum? Diese Frage stellen sich viele Menschen und nicht gerade wenige von denen, die sich beruflich mit dem Weltall beschäftigen, sind von einer Sache überzeugt: Angesichts von Milliarden Galaxien und unzähligen Planeten im Universum muss es irgendwo „dort draußen“ anderes Leben geben. Nur gefunden hat man es bisher noch nicht.

Wobei letzteres umstritten ist – und zwar nicht nur bei Anhänger:innen der Verschwörungstheorien rund um „Area 51“. Immer wieder werden in den USA vermeintliche „Ufo“-Videos veröffentlicht, teils stammen diese direkt aus dem US-Militär. Der US-Kongress hat zu dem Thema „UAPs“ (unidentified aerial phenomenon, also unidentifiziertes Luftphänomen) , wie Ufos neuerdings in Fachkreisen genannt werden, Anhörungen durchgeführt, die US-Raumfahrtorganisation Nasa hat eine Studie zu UAPs gestartet und will den Bericht öffentlich zugänglich machen.

USA sollen über „intakte Objekte nicht-menschlichen Ursprungs“ verfügen

Kurz nachdem die Nasa-Fachleute sich für mehr und bessere Daten zu Beobachtungen von unidentifizierten Flugobjekten ausgesprochen haben, sorgt eine neue Meldung aus den USA für Aufruhr auch außerhalb der Szene: Der frühere Geheimdienst-Mitarbeiter David Grusch hat gegenüber Medien behauptet, dass die USA über „intakte und teilweise intakte“ Objekte „nicht-menschlichen Ursprungs“ verfügen.

Informationen über diese Objekte seien illegalerweise dem US-Kongress vorenthalten worden, erklärte Grusch dem Portal The Debrief. Als er dem Kongress die geheimen Informationen übergeben habe, habe er Vergeltungsmaßnahmen von Regierungsbeamten zu spüren bekommen. Genauer geht der Whistleblower auf diese Maßnahmen nicht ein – nach 14 Jahren im Geheimdienst hat Grusch seinen Job im April jedoch aufgegeben.

Geheimdienst-Mitarbeiter ist sich sicher: „Wir sind nicht allein“

Wie The Debrief weiter berichtet, werden die Angaben Gruschs von einem aktuellen Geheimdienst-Mitarbeiter untermauert: Jonathan Grey arbeitet im National Air and Space Intelligence Center (Nasic) und bestätigt die Existenz von „exotischem Material“ gegenüber dem Portal: „Das Phänomen der nicht-menschlichen Intelligenz ist real. Wir sind nicht allein“, so Grey, der fortfährt: „Solche Entdeckungen sind nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Es handelt sich um ein globales Phänomen, und eine globale Lösung lässt noch auf sich warten.“

Laut Whistleblower Grusch sollen sowohl die US-Regierung als auch Rüstungsunternehmen seit Jahrzehnten Fragmente von nicht-menschlichen Objekten und teilweise sogar kompletten Vehikel gefunden haben. „Wir sprechen nicht über alltägliche Ursprünge oder Identitäten“, so Grusch. Analysen hätten gezeigt, dass das Material „exotischer Herkunft“ sei und mit „nicht-menschlicher Intelligenz, entweder außerirdisch oder von unbekannter Herkunft“ zu tun habe. „Diese Einschätzung basiert auf der Morphologie des Fahrzeugs, materialwissenschaftlichen Tests und dem Vorhandensein einzigartiger atomarer Anordnungen und radiologischer Signaturen“, erklärt Grusch.

UAP-Enthüllung des Whistleblowers „sehr bedeutsam“

Die britische Zeitung The Guardian hat mit Nick Pope, der in den frühen 1990er Jahren für das britische Verteidigungsministerium über Ufos recherchiert hat, über die Sache gesprochen. Der hält die Enthüllung des Whistleblowers für „sehr bedeutsam“, wie er sagt. „Es ist eine Sache, Geschichten in den Verschwörungsblogs zu haben, aber das hier hebt die Sache auf die nächste Stufe, indem sich echte Insider melden“, betont Pope. Personen wie Grusch wüssten, was sie tun und dass ihnen eine ziemlich hohe Geldstrafe oder gar das Gefängnis drohe, wenn sie wissentlich falsche Aussagen gemacht haben, ist sich Pope sicher.

Dieses Standbild stammt aus einem Video, das das US-Verteidigungsministerium veröffentlicht hat. Darauf zu sehen: ein unidentifiziertes Flugobjekt, das von Piloten der US-Marine gesichtet wurde. (Archivbild) © dpa/U.S. Department of Defense

Wie The Debrief berichtet, will der Whistleblower Grusch von „andauernden Bergungsoperationen auf verschiedenen Aktivitätsebenen“ wissen, außerdem kenne er spezielle Personen, die darin involviert seien. Ob Grusch selbst die vermeintlich außerirdischen Vehikel gesehen hat, ist unklar. Wie es mit den Veröffentlichungen des Whistleblowers weitergeht, ist ebenfalls noch nicht bekannt. David Spergel, Leiter des unabhängigen Nasa-UAP-Teams, weiß laut Guardian bisher noch nichts von den Behauptungen Gruschs. Von der Nasa heißt es in einem Statement, aus dem die britische Zeitung zitiert, man habe bis jetzt „keine glaubwürdigen Beweise für außerirdisches Leben gefunden und es gibt keine Beweise, dass UAPs außerirdisch sind“.

Im Juni 2021 wurde in den USA ein offizieller Bericht veröffentlicht, wonach zwischen 2004 und 2021 insgesamt 144 Begegnungen zwischen Militärpilot:innen und UAPs festgehalten wurden. Nur einer der 144 Fälle konnte eindeutig aufgeklärt werden. Mittlerweile gibt es zahlreiche weitere Fälle, neue Ermittlungsgruppen – aber bislang keine Erklärung für das Phänomen. (tab)