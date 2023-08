„Blue Moon“ am 31. August ist der größte Supermond des Jahres

Zwei Ereignisse kombiniert

In diesem August tritt ein „Blauer Supermond“ auf. Das ist die Steigerung eines Phänomens, das nur äußerst selten betrachtet werden kann.

Frankfurt – Ein Sprichwort im englischen Sprachraum heißt „once in a blue moon“ und steht für etwas, das nur sehr selten passiert. Genau von diesem Spruch hat auch ein Naturphänomen seinen Namen, das wir Menschen schon bald am Himmel beobachten können: einen blauen Mond. Noch in diesem Monat zeigt er sich – und das in einer besonders großen Form. Denn aus blauer Mond wird blauer Supermond und damit zugleich der größte des Jahres. Was hat es damit auf sich?

„Blue Moon“-Phänomen: Gleich zwei Vollmonde im August

Der Zeitraum von Vollmond zu Vollmond beträgt 29,5 Tage. Da bereits am Abend des 1. August ein Vollmond am Himmel aufgetreten ist, lässt es die Zeitspanne zu, dass auch ein zweiter Vollmond in diesem Monat am Nachthimmel auftreten wird. Genauer gesagt am 31. August. Ein zweiter Vollmond in einem Monat wird besonders im US-amerikanischen Sprachraum als „Blue Moon“ bezeichnet.

Der bislang letzte Blaue Mond ereignete sich im Oktober 2020. Nach dem Ereignis in diesem Jahr wird das Spektakel erst am 31. Mai 2026 erneut auftreten. Normalerweise hat sein Name gar nichts mit seinem Erscheinungsbild zu tun. Somit ist der Mond nicht etwa in blauer Form zu betrachten, sondern als herkömmlicher Vollmond zu sehen.

Blue-Moon-Spektakel am Himmel: Ende August zeigt sich der größte Supermond des Jahres

Der Blaue Mond im August hat jedoch noch mehr zu bieten. Deshalb ist auch die Rede von einem „Super Blue Moon“, also einer Steigerung des bereits seltenen Phänomens. Denn neben der Tatsache, dass es sich um einen zweiten Vollmond innerhalb eines Monats handelt, ist der Vollmond der größte des Jahres – ein Supermond. Von einem Supermond ist die Rede, wenn der Mond in seiner elliptischen Umlaufbahn der Erde am nächsten kommt, was ihn größer und heller am Himmel erscheinen lässt als während eines durchschnittlichen Vollmonds.

Eine weitere Besonderheit ist dabei, dass bereits der erste Vollmond in diesem August als ein Supermond bezeichnet werden konnte. Immerhin ist der Mond im Schnitt 384.000 Kilometer von der Erde entfernt. Am 1. August betrug die Distanz jedoch nur 357.530 Kilometer. Die Entfernung zwischen Erde und Mond bei dem Super-Blauen-Mond Ende August beträgt sogar nur bei 357.344 Kilometer und ist damit – wenn auch nur minimal – noch näher an der Erde dran, als sein Vorgänger. Insgesamt gibt es alleine in diesem Jahr vier Supermonde in drei Monaten.

