Zweites Quartal: Daimler macht trotz Chipkrise hohen Gewinn

Vorläufige Quartalszahlen

Von Julian Baumann schließen

Obwohl der Stuttgarter Autobauer Daimler von einem Lieferengpass an Halbleiterkomponenten betroffen ist, machte der Konzern im zweiten Quartal einen überraschend hohen Gewinn.

Stuttgart - Bei Daimler standen aufgrund eines Lieferengpasses von wichtigen Halbleiterkomponenten mehrere Werke still. Nach Bremen und Rastatt musste kürzlich auch in Sindelfingen die Produktion gestoppt und unzählige Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt werden. Daimler verlagerte den Schwerpunkt der Produktion deshalb auf hochpreisige Luxusfahrzeuge wie die S-Klasse. Dadurch erreichte der Konzern aus Stuttgart trotz der Krise einen überraschend hohen Gewinn im zweiten Quartal 2021, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Wie BW24* berichtet, macht Daimler überraschend hohen Gewinn und baut trotzdem weiter Stellen ab.

Aufgrund der Chipkrise steht die Daimler Hightech-Fabrik in Sindelfingen nur zehn Monaten nach Eröffnung wieder still.