Zurückgepfiffen

Annegret Kramp-Karrenbauer ist skeptisch: Die CDU-Chefin will keine Senkung des Mindestlohns.

Mindestlohn

von Andreas Niesmann schließen

Marina Kormbaki schließen

Wirtschaftspolitiker der Union fordern unter anderem, den Mindestlohn zu senken und den Soli für alle abzuschaffen. Die Parteiführung ist in Aufruhr.

Es ist ein Papier, das es in sich hat. Und das zeigt, wie groß in Teilen der Bundestagsfraktion von CDU und CSU der Frust über den aktuellen Kurs der großen Koalition ist. „Wachstumsprogramm für Deutschland“ lautet die Überschrift des sechsseitigen Dokumentes, das in der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Energie der Unionsbundestagsfraktion entstanden ist und nun durch Berlin geistert. Zuerst hatte das „Handelsblatt“ darüber berichtet.

Das Papier ist gespickt mit Forderungen, die für weite Teile der Union eine Zumutung sind. Und für den Koalitionspartner von der SPD erst recht. Die 17 Abgeordneten fordern, den Mindestlohn abzusenken oder wenigstens im kommenden Jahr nicht zu erhöhen. Sie wollen die Lohnnebenkosten auf 40 Prozent deckeln und den Sozialversicherungen ein Sparprogramm verordnen. Die Abschaffung des Soli wollen sie auf den 1. Juli vorziehen und auf alle Einkommensgruppen ausweiten. Und sie fordern weitgehende Flexibilisierungen auf dem Arbeitsmarkt, etwa die Ersetzung der täglichen Höchstarbeitszeit durch eine wöchentliche Obergrenze von 48 Stunden.

Würde sich die CDU-Spitze das Papier zueigen machen, hätte es locker das Potenzial, die Koalition zu sprengen. Macht sie aber nicht. Im Gegenteil. Vor allem die Forderungen, den Mindestlohn einzufrieren oder gar abzusenken, versetzt die CDU-Parteizentrale am Dienstagmorgen in Aufruhr. Die Partei-Führung sieht sich gezwungen klarzustellen, dass die Linie der Abgeordneten nicht die der Gesamtpartei ist. Um kurz nach zehn Uhr postet Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer einen unmissverständlichen Tweet: „Hände weg vom Mindestlohn“, ist da zu lesen. Zwar bräuchten Unternehmen Spielraum und Liquidität zum Investieren. „Aber für die CDU ist klar: Nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer“, betont Kramp-Karrenbauer.

Eigentlich ist damit alles gesagt. Dennoch lädt das Konrad-Adenauer-Haus wenige Minuten nach dem Tweet der Noch-Parteichefin kurzfristig zum Pressestatement mit ihrem Generalsekretär ein. Wohl um ganz sicherzugehen, dass die aus den Unionsreihen angefachte Debatte um Einschnitte beim Mindestlohn auch wirklich ausgetreten ist.

Paul Ziemiak betont den Anspruch der CDU, „Politik für alle Teile der Gesellschaft“ zu machen. „Deshalb ist eine Debatte über eine Absenkung des Mindestlohns überhaupt keine Position der CDU Deutschlands“, so Ziemiak. Der Generalsekretär stellt die forschen Wirtschaftspolitiker der Partei als marginale Größe dar. „Es mag einzelne Stimmen geben, die das diskutieren“, sagt Ziemiak. Jedoch gebe es „keine Beschlusslage“ dazu und auch „keine Motivation“, eine solche etwa in der Fraktionssitzung am Dienstagnachmittag herbeizuführen.

Zurückhaltend äußert sich Ziemiak auch zur Forderung nach einer Abschaffung des Solidaritätszuschlags für alle Einkommensgruppen ab dem 1. Juli. „Da ist der Bundesfinanzminister gefragt“, sagt der CDU-Generalsekretär. „Wir müssen auch die Verschuldung unseres Staates im Auge behalten, und es liegt an ihm, einen entsprechenden Vorschlag zu machen.“

Führende Sozialdemokraten weisen den Vorstoß aus der Unionsfraktion brüsk zurück. Lockerung von Arbeitnehmerrechten werde man nicht mittragen, sagt Generalsekretär Lars Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Wir machen, was den Schutz und die Rechte der Arbeitnehmer angeht, keinen Schritt zurück, auch nicht in Krisenzeiten.“ Der Vorsitzende der Linken, Bernd Riexinger, nennt den Vorstoß „nicht von dieser Welt“.

CDU-Wirtschaftsfachmann Joachim Pfeiffer gibt sich trotz der Kritik auch aus den eigenen Reihen unbeirrt. „Wir wollen keinen politischen Mindestlohn“, sagt Pfeiffer dem RND. Dies sei die einhellige Meinung der „AG Wirtschaft und Energie“, die Pfeiffer leitet. Um diese Runde zu überzeugen, reichen die Autorität der scheidenden Parteichefin und ihres Generalsekretärs offenbar nicht mehr aus.