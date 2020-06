Zoff bei Opel

Betriebsrente

Autobauer will bei Betriebsrenten sparen. Die Entrüstung in der Belegschaft ist groß.

Beim Autobauer Opel regt sich Widerstand gegen die geplanten Einschnitte bei den Betriebsrenten. „Hände weg von der Opel-Altersversorgung!“, fordert der Betriebsrat in einem am Dienstag intern veröffentlichten Flugblatt. Die Entrüstung in der Belegschaft über die Ende vergangener Woche mitgeteilten Pläne sei groß, schreiben die Arbeitnehmervertreter. „Es wird erkennbar, dass die durch den massiven Abbau von Arbeitsplätzen und die mangelnden Zukunftsperspektiven vieler Unternehmensbereiche ohnehin schon beschädigte Bindung an Opel weiter sinkt.“

Personalchef Ralph Wangemann hatte die Belegschaft am Freitag darüber informiert, dass das Unternehmen zügig Verhandlungen mit dem Betriebsrat über „eine grundlegende Modernisierung“ der betrieblichen Altersvorsorge aufnehmen will. Das zu 100 Prozent vom Unternehmen getragene System, das „seit vielen Jahrzehnten deutlich über dem Marktstandard angesiedelt“ sei, sei „ein gewichtiger Kostenfaktor“. Dem Vernehmen nach liegt die durchschnittliche Verzinsung trotz des allgemeinen Zinstiefs nach wie vor bei fünf Prozent. Opel beziffert das Pensionsvermögen seiner deutschen Mitarbeiter im Jahr 2018 auf mehr als 2,3 Milliarden Euro.

Etwa 15 000 Mitarbeiter des Autobauers Opel in Deutschland wären von Einschnitten betroffen. Bereits erworbene Ansprüche sollen unangetastet bleiben. Zum Gesamtvolumen der betrieblichen Altersvorsorge und zur Höhe der Einsparziele machte der zur französischen PSA-Gruppe gehörende Hersteller mit Stammsitz im hessischen Rüsselsheim keine Angaben.

Der Betriebsrat argumentiert, den „Löwenanteil der Finanzierung der Opel-Altersversorgung“ habe die frühere Konzernmutter General Motors (GM) getragen. Zudem seien die Kosten schon durch den umfangreichen Stellenabbau der vergangenen Jahre deutlich gesunken. Er fordert zugleich auch einen Beitrag des Managements ein: „Wo ist eigentlich in der von der Geschäftsleitung beschriebenen Krise der Beitrag des Opel-Managements? Sind beispielsweise auch Einschnitte bei dessen Altersversorgung geplant?“, heißt es in dem Flugblatt. (dpa)