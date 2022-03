Zeppelin rechnet wegen Ukraine-Krieg mit massivem Umsatzverlust

Sanktionen gegen Russland

Der Zeppelin-Konzern unterhält Standorte in Russland und der Ukraine. Aufgrund der Sanktionen gegen den Aggressor rechnet das Unternehmen mit massiven Umsatzverlusten.

Friedrichshafen - Der Ukraine-Krieg hat auch Folgen für die deutsche Wirtschaft. Während viele Unternehmen um ihre Mitarbeiter in der Ukraine und auch in Russland fürchten, sind andere auch direkt von den strengen Sanktionen gegen den Aggressor betroffen. Das Unternehmen Zeppelin aus Baden-Württemberg, das inzwischen den meisten Umsatz mit Baumaschinen erwirtschaftet, befürchtet durch die Sanktionen einen Umsatzverlust im dreistelligen Millionenbereich.

Die heutige Zeppelin GmbH geht auf den legendären Luftschiffbauer gleichen Namens zurück. Der international agierende Konzern hat seinen rechtlichen Sitz in Friedrichshafen (Bodenseekreis).