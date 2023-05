Geburtstag der Jeans: Reichlich Stoff für einen Mythos

Von: Nina Luttmer

Eine von 500 Kopien der ältesten Levi’s, die „Nevada-Jeans“, im Levi Strauss-Museum in Buttenheim. © picture-alliance/ dpa

Die Jeans wird 150 Jahre alt: Wie die eigentlich für Arbeiter erfundene Hose zur Massen- und auch Luxusware wurde.

Die Jeans war in ihrer Geschichte vieles. Arbeitskleidung, Alltagskleidung, Ausdruck weiblicher Emanzipation, Ausdruck jugendlicher Rebellion, verschrien und geliebt – und sie wird nun 150 Jahre alt. Am 20. Mai 1873 meldete der in San Francisco ansässige Textilhändler Levi Strauss – ob alleine oder gemeinsam mit dem Schneider Jacob Davis ist umstritten – ein Patent an, das die Nummer US139,121 erhielt. Es ging dabei um Kupfernieten, die die Tasche einer Hose an den Ecken zusammenhielten. Bergleute, insbesondere die Goldgräber, klagten damals oft über kaputte Taschen an ihren Hosen – die Nieten waren die Lösung, um Verschleißstellen zu verstärken. Damit war das Grundprinzip der Jeans geboren.

Das zumindest ist die Geschichte, die das Unternehmen Levi Strauss, das auch heute noch einer der größten Jeanshersteller der Welt ist, erfolgreich erzählt. „Levi’s hat sehr früh mit Geschichtsmarketing begonnen – und dadurch andere Anbieter quasi unsichtbar gemacht“, sagt Viola Hofmann, Dozentin für Kulturanthropologie des Textilen an der TU Dortmund. Sie gibt in diesem Semester ein Seminar zur Kulturhistorie der Jeans. Tatsache sei, dass die Geburtsstunde der Jeans eigentlich früher liege. „Das Material gab es schon viel länger; die Gewohnheit, die Arbeitskleidung blau zu färben ebenfalls“, sagt Hofmann. Auch Nieten habe es bereits gegeben. Nur deren Anordnung habe sich Levi Strauss patentieren lassen. Allerdings habe das Unternehmen Levi’s es früh geschafft, seine Arbeitshosen durch die speziell angeordneten Nieten und etwas später doppelte, orangefarbene Nähte unverkennbar aussehen zu lassen.

Unternehmensvater Levi Strauss hieß mit Vornamen ursprünglich Löb, stammte aus ärmlichen Verhältnissen aus Buttenheim bei Bamberg und war im Alter von 18 Jahren in die USA emigriert, wo er sich ein Vermögen in der Textilbranche aufbaute. Der Schneider Jacob Davis stammte aus Riga. Die Anordnung der Nieten war eigentlich seine Erfindung, doch fehlte ihm das Geld, um das Patent anzumelden – weswegen er Strauss um Hilfe bat. Strauss’ Werdegang – sozusagen vom Tellerwäscher zum Millionär – habe eine Art Märchencharakter, der gut zu dem US-Narrativ passe, dass jeder reich werden könne. Auch das habe sich die Firma Levi’s immer wieder im Marketing zunutze gemacht, sagt Hofmann. Es habe dazu beigetragen, die Jeans zu mythisieren.

Marilyn Monroe trug früh Jeans

Und ein Mythos, das ist die Jeans. Der Begriff leitet sich angeblich von Hosen aus der Stadt Genua ab. In Frankreich trägt die Stadt den Namen „Gênes“, aus dem amerikanisch ausgesprochen „Jeans“ wurde. Zudem soll das „Serge de Nîmes“ (Gewebe aus Nimes) Ursprung des Begriffs „Denim“ sein. Beide Herleitungen sind historisch aber nicht sicher belegt.

Jeans blieben lange Zeit eine reine Arbeitskleidung für Männer. Dazu gehörte auch schon früh die Jeansjacke. Das änderte sich, als in den 1920er Jahren Hollywood seine Western-Helden in Blue Jeans steckte. Zudem fingen damals viele Amerikaner:innen an, Urlaub auf dem Land zu machen. Die Jeanshersteller nutzten das für Kampagnen, die suggerierten, dass zu einem richtigen Ranchurlaub auch eine Jeans gehöre, sagt Hofmann.

Im Jahr 1918 wagte sich als erste Firma überhaupt Levi’s an Denim-Kleidung für Frauen. Unter dem Slogan „Freedom Alls“ – der eigentlich auf das Ende des Ersten Weltkriegs abzielte – kam ein Denim-Overall auf den Markt. Die erste richtige Jeans für Frauen brachte ebenfalls Levi’s auf den US-Markt, im Jahr 1934 als Lady Levi’s. Sie war allerdings vor allem als Arbeitskleidung für weiße Frauen gedacht. Als gesellschaftsfähig galt sie nicht.

Marilyn Monroe trug – damals noch weniger bekannt – als Fotomodell bereits 1945 Jeans. In den fünfziger Jahren dann auch in ihren Filmen. Das Zeitalter, in dem Frauen auf Röcke und Kleider beschränkt waren, ging damit seinem Ende zu. Nicht nur Marilyn Monroe, auch Filmstars wie John Wayne, Marlon Brando und James Dean verhalfen der Jeans zu ihrem Ruf, sexy zu sein.

In Deutschland war Mustang der Jeans-Pionier

In den 60er Jahren wurde die Jeans zum Zeichen der Rebellion und der Jugendbewegung. Und für Frauen zum klaren Symbol für die gewünschte Gleichstellung mit den Männern. Nach und nach gesellschaftsfähig wurde die Hose aus Denim aber erst im Laufe der 70er und 80er Jahre, als auch Luxusmarken die Jeans für sich entdeckten und Models wie Claudia Schiffer und Naomi Campbell damit über die Laufstege schickten. Dass Joschka Fischer von den Grünen sich 1985 in Jeans – und vor allem in weißen Turnschuhen – als hessischer Umweltminister vereidigen ließ, sorgte allerdings immer noch für einen Skandal.

Heute dagegen ist die Jeans nicht nur bei jungen Leuten beliebt. Eine Umfrage unter US-Konsument:innen in diesem Februar ergab, dass 28 Prozent der 18- bis 24-Jährigen als nächste Hose eine Jeans kaufen wollen – aber 48 Prozent der über 55-Jährigen. Bei jüngeren Verbraucher:innen stehen momentan auch Leggings und Cargohosen hoch im Kurs.

In Deutschland kam die Jeans übrigens erst nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Markt. Amerikanische GIs brachten sie über den Atlantik. Albert Sefranek, Miteigentümer einer Bekleidungsfabrik aus Künzelsau, tauschte im Jahr 1948 in einer Frankfurter Bar bei US-Soldaten sechs Flaschen Hohenloher Schnaps gegen sechs Jeans. Diese Jeans wurden zum Muster für die ersten Jeans des Unternehmens genommen, das sich später Mustang nannte – dies war der Anfang der Jeansproduktion in Deutschland.

1953 war Mustang erneut Pionier: Das Unternehmen brachte die erste Jeans für Frauen in Europa auf den Markt – die sogenannte „Girls Campinghose“. Unternehmensvater Sefranek galt fortan als der deutsche „Mr. Jeans“, er starb im Jahr 2014. Die Firma Mustang gibt es bis heute, sie hat ihren Hauptsitz seit 2020 in Schwäbisch Hall. Die Familie Sefranek ist weitgehend aus dem Unternehmen ausgeschieden, es gehört nun mehrheitlich einer Investorengruppe.

Knapp 126 Millionen Jeans wurden im vergangenen Jahr hierzulande verkauft, jeder und jede Deutsche hat durchschnittlich sieben davon im Kleiderschrank. Größte Jeansmarke in Deutschland ist H&M – laut einer Erhebung des Marktforschungsunternehmens Kantar haben im Jahr 2021 schätzungsweise vier Millionen Deutsche eine Jeans von H&M getragen, gefolgt von Levi’s mit 3,7 Millionen Konsument:innen und Tommy Hilfiger mit zwei Millionen. Auf dem weltweiten Markt gehören neben Levi’s auch Wrangler, Lee, Diesel und Pepe Jeans zu den begehrtesten Marken.

Umweltschädliche Herstellung

Der weit überwiegende Teil der Jeans, die in Deutschland verkauft werden, stammt aus Bangladesch, nämlich knapp 78 Millionen Stück im Jahr 2022, gefolgt von Pakistan mit knapp 39 Millionen. Größter Jeansproduzent der Welt ist allerdings China. Wobei Jeanshersteller ihre Produkte zur Erhöhung ihrer Gewinnspanne meist in mehreren Schritten in verschiedenen Ländern produzieren lassen. Anbau der Baumwolle, die Verarbeitung der Baumwollblüten zu Garn, die Weiterverarbeitung zu Stoff, das Färben, das Nähen – Zehntausende Kilometer legt eine Jeans dadurch zurück, bevor sie im Verkauf landet. Das sorgt für einen hohen CO2-Ausstoß.

Hinzu kommt der immense Wasserverbrauch bei der Herstellung von Jeans. 35 Prozent der weltweiten Baumwoll-Produktion werden zur Herstellung von Denim genutzt. Mindestens 7000 bis 8000 Liter Wasser braucht es für die Herstellung einer konventionellen Jeans. Zudem werden beim Färben Schadstoffe freigesetzt, die Menschen wie Umwelt belasten. „Jeans gehen heute schneller kaputt, der Stoff ist dünner. Man kauft im Grunde ein Teil, das schon in Richtung Müllwerdung angelegt ist. Das kommt auch durch das Stone washing, man zerstört das Material dadurch“, sagt Hofmann von der TU Dortmund.

Moderne Jeans würden inzwischen nur noch selten aus reiner Baumwolle hergestellt, sondern enthielten meist Elasthan. Es gebe aber viele Menschen, die wieder Originaljeans anziehen wollten, sagt Hofmann. Die Hersteller erklärten, Elasthan sei gemütlicher. „Aber das ist nur eine Sichtweise. Jeans sind dadurch nicht mehr so stabil, sie geben dem Körper keine Rüstung mehr, so wie Arbeitskleidung das sollte, damit man sich nicht verletzt.“

Es gebe Unternehmen, und auch einzelne Schneider, die die alten mechanischen Webstühle aufgekauft hätten und damit wieder Jeans aus reiner Baumwolle herstellten. In Japan etwa seien Originaljeans ein Hype. Zudem gebe es Jeans-Schatzsucher, die in die Minen hinabstiegen, um zurückgelassene Hosen der Arbeiter aufzuspüren. Diese hätten ihre abgetragenen Hosen oft dazu benutzt, etwa Sprenglöcher zu stopfen, sagt Hofmann.

Originaljeans laufen dann beim Waschen auch wieder ein – moderne Jeans tun dies aufgrund ihrer chemischen Vorbearbeitung kaum noch. Unvergessen dennoch der Werbespot von Levi’s aus dem Jahr 1986, in der ein gut gebauter Kerl sich zu den Tönen von Sam Cookes’s „Wonderful World“ in seiner Levi’s 501 in die gefüllte Badewanne legt, um sie perfekt seinem Körper anzupassen.

Brad Pitt in Levi`s

Levi’s, wie auch einige andere Jeanshersteller, gerieten Ende der 80er und in den 90er Jahren in teils schwere Krisen – der Trend ging hin zu Secondhandmode, zu Stoffhosen und zu Billigherstellern. Levi’s hielt mit berühmt gewordenen Werbespots dagegen, unter anderem mit dem damals jungen Hollywood-Star Brad Pitt sowie anderen überwiegend männlichen Models. „Levi’s musste sich damals medial neu erfinden, die Marke musste wieder cool werden“, sagt Hofmann.

Levi Strauss geht es inzwischen wieder gut. Im vergangenen Jahr machte das Unternehmen einen Umsatz von 6,2 Milliarden Dollar. Im Jahr 2019 kehrte Levi’s zurück an die Börse, die das Unternehmen 1985 nach 14 Jahren Parketterfahrung verlassen hatte.

Jeans und T-Shirt – das trägt inzwischen ein großer Teil der Weltbevölkerung. Es sei „die globale Uniform“, sagt Kulturanthropologin Viola Hofmann.

