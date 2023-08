Wo gespritzt wird, leiden Bäche

Von: Joachim Wille

Intensive Landwirtschaft und dazwischen ein Bach: Fotografiert im Ruhrgebiet in der Nähe von Warendorf. © imago

Das Umweltbundesamt warnt: Die Pestizid-Belastung von Kleingewässern überschreitet festgelegte Grenzwerte.

Auf einem großen Teil der Ackerflächen in Deutschland werden mehrmals pro Jahr Pestizide eingesetzt, pro Hektar im Schnitt 8,8 Kilogramm. Das belastet die Umwelt. Doch während die Pestizid-Wirkstoffe immer seltener auch im Grundwasser gefunden werden, sind Bäche weiterhin betroffen. Deutschland sei „weit vom Ziel der ,unbelasteten Gewässer in gutem ökologischem Zustand‘ entfernt, urteilt das Umweltbundesamt (UBA), das eine Studie zu den „Kleingewässern“ veröffentlicht hat.“

Laut der Untersuchung überschritten die gemessenen Pestizide in 80 Prozent der untersuchten Bäche in der Agrarlandschaft Deutschlands die für Tiere und Pflanzen festgelegten Grenzwerte. Das Bundesamt betont, wie wichtig ein guter ökologischer Zustand der Bäche ist. Sie seien nicht nur der Lebensraum zahlreicher Tiere und Pflanze, sie transportierten auch Schadstoffe weiter in größere Gewässer, die dann auch für die Trinkwassergewinnung eine Rolle spielen. „Deshalb sollen auch kleine Gewässer in der Agrarlandschaft möglichst schadstofffrei sein“, so das UBA.

Pestizidrückstände haben stärkere Auswirkungen auf die Tiere und Pflanzen als bislang angenommen

Tatsächlich gelangen weit höhere Mengen an Pestiziden in die Gewässer als erwartet, wie ein Forschungsteam des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig bei Auswertung von Wasserproben für das UBA ermittelte. Danach überschritten Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe in jeder zweiten Probe die akzeptablen Konzentrationen. Weiterer Befund: Die Pestizidrückstände hätten stärkere Auswirkungen auf die Tiere und Pflanzen im Gewässer als bislang angenommen. „Die Lebensgemeinschaft der Insekten war in vier von fünf untersuchten Bächen nur in einem mäßigen bis schlechten Zustand“, berichtet das Amt. Das Team wurde von UFZ-Professor Matthias Liess geleitet.

Bei den Untersuchungen („Kleingewässer-Monitoring“) waren 2018/2019 über 100 Gewässerabschnitte in direkter Nähe zu landwirtschaftlichen Flächen untersucht worden, ergänzt wurde dies durch weitere Erhebungen 2021. An zehn Messstellen wurden dabei erstmals auch Daten zur Pestizid-Ausbringung der Agrarbetriebe aus der Umgebung mit ausgewertet. Nachgewiesen wurde dabei, was zu erwarten war: Je mehr Pestizide auf den umgebenden Äckern eingesetzt wurden, desto stärker waren die Gewässer mit Rückständen belastet. Vor allem bei und nach Regenfällen gelangten sie in die Bäche. Es zeigte sich aber auch: Bewachsene Gewässer-Randstreifen, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden, können diesen Oberflächenabfluss reduzieren.

Wasser aus dem Hahn Leitungswasser ist ein umweltfreundlicher, preiswerter und kalorienfreier Durstlöscher – mit einer sehr guten Qualität. Das betont die Verbraucherzentrale NRW in einer aktuellen Mitteilung. Dass viele Menschen trotzdem weiterhin Mineral- oder Tafelwasser in Flaschen kaufen, belaste Geldbeutel und Klima unnötig. Bedenken im Hinblick auf mögliche Schadstoffe, die bisher oft einen Umstieg verhindern, sind danach nicht gerechtfertigt. Die Infos der Verbraucherzentrale: Droht Gefahr aus der Wasserleitung? Bis zum Zähler im Haus ist der Wasserversorger verantwortlich für die Qualität des Trinkwassers, zwischen Wasserzähler und Hahn der Eigentümer des Gebäudes. Bei Häusern, die vor 1973 erbaut wurden, können in seltenen Fällen noch Bleileitungen vorhanden sein, die Blei ans Trinkwasser abgeben können. Im Zweifel sollten Verbraucher:innen beim Vermieter nachfragen. Neue Kupferrohre sind für Haushalte mit Säuglingen ein Problem. Sind diese seit weniger als einem Jahr eingebaut, geben sie erhöhte Mengen des Metalls ans Wasser ab. Infos dazu gibt das örtliche Gesundheitsamt. Was ist mit Pestizid- und Medikamentenrückständen? Spurenstoffe wie Pestizid- und Medikamentenrückstände sind inzwischen nicht nur in einigen Trinkwässern nachweisbar, auch Mineralwässer sind nicht immer frei davon, wie Tests der Stiftung Warentest zeigten. Die im Trinkwasser vorhandenen Spuren der unerwünschten Substanzen sind in der Regel jedoch erheblich geringer als in vielen anderen Lebensmitteln. Im Juni 2023 wurde außerdem die Trinkwasserverordnung novelliert – in Zukunft werden noch mehr Substanzen überwacht und einige Grenzwerte werden verschärft. Sind Wasserfilter notwendig? Aus Sicht der Verbraucherzentrale NRW ist der Einsatz von Trinkwasserfiltern zur Entfernung von Schadstoffen nicht notwendig. Auch von spezieller Wasseraufbereitung rät sie ab. Anbieter, die mit ihren Geräten beispielsweise versprechen, Wasser zu „energetisieren“, zu „vitalisieren“ oder in seinen „ursprünglichen Zustand“ zu versetzen, verkauften meist teure Produkte, die keinen naturwissenschaftlich anerkannten Nutzen erbrächten. Enthält Leitungswasser Mineralstoffe? Niemand muss befürchten, beim Verzicht auf Mineralwasser zu wenig Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium aufzunehmen. Zum einen enthält auch Leitungswasser Mineralstoffe, während manche Mineralwässer gar nicht besonders mineralstoffreich sind. Zum anderen werden Mineralstoffe dem Körper vor allem auch über feste Lebensmittel zugeführt. Wo kann man Leitungswasser analysieren lassen? Die lokalen Wasserversorger sind verpflichtet, Verbraucher:innen Informationen zum Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Damit ist eine Analyse des Trinkwassers eigentlich nicht notwendig beziehungsweise allenfalls für Stoffe wie Blei angesagt. jw

UBA-Präsident Dirk Messner sagte: „Das Kleingewässer-Monitoring zeigt deutlich, dass unsere Gewässer nicht ausreichend vor Belastungen, insbesondere durch Pflanzenschutzmittel-Rückstände, geschützt sind.“ Trotz der existierenden Umweltauflagen im Rahmen der Pflanzenschutzmittel-Zulassung werde hierzulande das Ziel unbelasteter Gewässer nicht erreicht. Benötigt wird laut UBA zukünftig ein regelmäßiges Monitoring kleiner Gewässer und eine systematische Erhebung der Pestizid-Anwendungsdaten, um Schutzmaßnahmen verbessern zu können. Schon jetzt sei aber klar, dass Gewässer-Randstreifen überall eingerichtet werden sollten.

Die Untersuchung legt nahe, dass die gültigen Zulassungsverfahren für Pestizide die tatsächlichen Belastungen unterschätzen. Das UFZ-Team kritisiert, es gebe zahlreiche Lücken in der Zulassung und zu viele Ausnahmen bei Maßnahmen, die die Gewässer eigentlich schützen sollen. Neues Wissen über die Risiken der einzelnen Wirkstoffe oder neue Bewertungsmethoden würden nicht schnell genug auch auf bereits genutzte Pestizide angewendet. Bei der Zulassung werden bisher mögliche Umweltauswirkungen zwar betrachtet, allerdings basierend auf Modellannahmen und Laborversuchen. Das Monitoring zeigte nun, dass die tatsächliche Belastung deutlich höher sein kann.

Weniger Pflanzenschutzmittel im Grundwasser

Allerdings gibt es auch positive Nachrichten in Sachen Pestizide und Wasser. So macht das UBA in einem weiteren Beitrag zur „Pflanzenschutzmittelverwendung in der Landwirtschaft“ darauf aufmerksam, dass die Funde von Pflanzenschutzmitteln im Grundwasser in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen sind. Danach haben bei Messungen zwischen 2013 und 2016 (letzte vorliegende Daten) nur noch etwa 3,8 Prozent der Proben im oberflächennahen Grundwasser den gesetzlichen Grenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter bei mindestens einem Wirkstoff überschritten. Der Rückgang sei vor allem auf weniger Funde von inzwischen verbotenen Mitteln und ihren Abbauprodukten zurückzuführen. „Moderne Pflanzenschutzmittel treten deutlich seltener im Grundwasser auf als ältere“, so das UBA.