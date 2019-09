So wirkt die Pendlerpauschale

Klimapaket

von Timot Szent-Ivanyi schließen

Warum Grünen-Chef Robert Habeck vollkommen falsch liegt.

Grünen-Chef Robert Habeck lässt kein gutes Haar am Klimapaket von Union und SPD. In einem ARD-Interview vom Sonntag kritisierte er das Vorhaben der Groko, die Treibstoffpreise durch eine Belastung der CO2-Emission teurer zu machen, im Gegenzug aber für Fernpendler die Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer um fünf auf 30 Cent anzuheben. Habeck dazu: „Wenn man den Benzinpreis um 3 Cent erhöht, die Pendlerpauschale aber um 5 Cent erhöht, dann lohnt es sich eher mit dem Auto zu fahren als mit der Bahn.“

Erster Fehler: Die Pendlerpauschale gilt für die Fahrten zwischen Wohnung- und Arbeitsstätte, egal welches Verkehrsmittel benutzt wird. Es ist also steuerlich egal, ob Auto oder Bahn genommen wird. Die von Union und SPD geplante Erhöhung der Pauschale bringt dem Bahn- und Autofahrer somit eine völlig identische Entlastung. Maßgeblich für die Höhe der Pauschale ist die kürzeste Straßenentfernung zur Arbeit. Wer für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel Fahrpreise zahlen muss, die die Pendlerpauschale übersteigen, kann die höheren Kosten geltend machen. Gedeckelt ist der Betrag bei 4500 Euro – was sich im Übrigen am Preis der Jahreskarte der Deutschen Bahn orientiert.

Zieht man nun noch die Entwicklung der tatsächlichen Fahrpreise in Betracht, könnten sich bei einer höheren Pendlerpauschale wahrscheinlich sogar die Bahnfahrer besser stellen. Denn durch die CO2-Bepreisung steigt der Spritpreis an der Tankstelle. Autofahren wird teurer. Die Preise für Bus und Bahn sollen dagegen nach dem Willen der Politik möglichst stabil bleiben, wenn nicht gar sinken. Unter diesen Bedingungen wird der umweltbewusste Pendler weit stärker entlastet als der Autofahrer.

Zweiter Fehler: Habeck suggeriert, die Pendler hätten durch die Erhöhung der Pauschale tatsächlich 5 Cent mehr in der Geldbörse – sie würden also angesichts einer Benzinpreiserhöhung um lediglich drei Cent sogar unterm Strich sogar noch ein Plus machen. Auch das ist falsch. Bei der Pauschale handelt es sich nicht um eine Zahlung des Finanzamtes, sondern um den Betrag, den der Steuerpflichtige als Werbungskosten von seinem Bruttoeinkommen abziehen kann. Beispiel: Wer an 220 Arbeitstagen 30 Kilometer ins Büro fährt, kann seine Steuerlast im Jahr um 1980 Euro mindern. Durch die geplante Erhöhung der Pauschale wären es 110 Euro mehr, also 2090 Euro.

Wie stark sich die erhöhte Pauschale in der Geldbörse auswirkt, hängt vom Gesamteinkommen ab. Die maximale Steuerentlastung hat ein Spitzenverdiener, der 45 Prozent Steuer zahlt. Bei einem mittleren Bruttoeinkommen von 4000 Euro und einem (Grenz-)Steuersatz von etwa 25 Prozent beträgt die Entlastung durch die Koalitionspläne im Jahr lediglich 27 Euro. Das gleicht bei einem Benziner mit einem Verbrauch von sieben Litern je 100 Kilometer in etwa die Benzinpreiserhöhung von drei Cent/Liter aus.

Greta Thunberg wirft der Politik übrigens eklatantes Versagen beim Klimaschutz vor.