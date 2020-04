Es wird eng für die Öl-Staaten

Ölpreis

So billig war der Schmierstoff der Weltwirtschaft schon lange nicht mehr. Eine historische Produktionskürzung soll den Preisverfall nun stoppen. Die alles entscheidende Frage ist dabei: Wer übernimmt wie viel?

Die Öl-Industrie ist mit der größten Krise in 100 Jahren konfrontiert“ – so fast das Energie-Beratungsunternehmen Rystad Energy die aktuelle Lage zusammen. Preise sind ins Bodenlose gefallen. Experten rechnen mit Pleiten in großer Zahl und mit schweren Einbußen für staatliche Öl-Gesellschaften. Am Donnerstag wollen die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und andere wichtige Förderstaaten über eine Kürzung der Produktion in historischer Dimension beraten.

Mitte Februar war die Welt noch einigermaßen Ordnung. Damals kostete das Fass der globalen Referenzsorte Brent noch um die 60 Dollar pro Fass (159 Liter). Aber Saudi-Arabien wollte mehr. Doch Saudis und Russen konnten sich nicht auf eine Förderkürzung einigen – beide Staaten sind neben den USA die wichtigsten Ölförderer. Ein Preiskampf wurde losgetreten, die Saudis drohten, von April an den Weltmarkt mit billigem Öl zu fluten. Was auch größere Marktanteile zum Ziel hatte. Der Brentpreis stürzte bis auf 22,74 Dollar pro Fass am 30. März ab.

Der Konflikt eskalierte ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als die Corona-Pandemie sich auf dem gesamten Globus ausbreitete, nebst einem massiven Herunterfahren der Wirtschaft. Die Folge: Der Bedarf nach Rohöl ist inzwischen um gut ein Viertel auf täglich noch rund 75 Millionen Fass gesunken. Die riesigen Tanklager sind allenthalben übervoll.

Inzwischen haben sich die Notierungen etwas erholt. Der Brentpreis lag am Montagnachmittag bei gut 33 Dollar. Das ist vor allem US-Präsident Donald Trump zu verdanken. Er schaltete sich schon vor einigen Tagen in den saudisch-russischen Streit ein. Er will eine Vermittlerrolle spielen. Was ihm bislang aber noch nicht so recht gelingen will. Eine eigentlich für Montag geplante Schaltkonferenz der Opec-Staaten plus Russland und weiterer Öl-Produzenten wurde kurzfristig auf Donnerstag vertagt. Offensichtlich ist eine Art Konsens noch immer fern.

Dabei ist der Druck enorm hoch. Nach den Berechnungen der Rystad-Experten brauchen die Saudis einen Preis von 84 Dollar, um die immensen Staatsausgaben zu decken. Die Scheichs müssten eine Halbierung ihrer Öleinnahmen auf 104 Milliarden Dollar in diesem Jahr hinnehmen, wenn die Preise auf dem aktuellen Niveau verharren. Ähnlich sieht es für Russland aus: Es ginge von 161 auf 85 Milliarden Dollar nach unten.

Nun wird laut Finanznachrichtenagentur Bloomberg darüber verhandelt, die Tages-Produktion insgesamt um zehn Millionen Fass zu kürzen. Das wäre der mit Abstand größte Schritt in der Geschichte der Öl-Branche. Die alles entscheidende Frage ist dabei: Wer übernimmt wie viel? Ein Zurückstecken wird nämlich die Einnahmen der staatlichen Ölgesellschaften zumindest kurzfristig weiter sinken lassen. Denn derzeit sieht es nicht danach aus, dass die globale Nachfrage schnell wieder anzieht. Im Gegenteil: Im Zuge der Corona-Pandemie wird eine Vergrößerung des Überangebots bei schwindenden Lagerkapazitäten von vielen Experten.

Das macht sich schon jetzt in Nordamerika bemerkbar. Rohöl von minderer Qualität aus Texas wird derzeit für sieben Dollar pro Fass gehandelt. Noch zwei Dollar billiger ist der Rohstoff, der in der kanadischen Provinz Alberta aus Ölsand gewonnen wird. Wobei die für den US-Markt maßgebliche Referenzsorte WTI am Montag immerhin bei rund 27 Dollar notierte. Doch niemand verdiene Geld bei einem Preis unterhalb von 35 Dollar, sagt Francisco Blanch, Öl-Analyst bei der Bank of America, mit Blick auf die vielen Firmen, die in den USA den Rohstoff mit Hilfe der aufwendigen und hoch umstrittenen Fracking-Methode fördern. Das erklärt Trumps Interesse an höheren Preisen: Weitere Abschläge könnten zu Insolvenzen in großer Zahl besonders unter kleineren US-Ölfirmen führen. Doch es geht auch um Exxon Mobil, Chevron und die anderen sogenannten Big Oil-Giganten, die mit massiven Einbrüchen bei Umsatz und Gewinn kämpfen müssen.

Trump hat bereits mit Strafzöllen auf Öl-Importe gedroht, wenn es keine Einigung gibt. Ob diese Ansage hilft, ist zu bezweifeln. Russland etwa soll laut Bloomberg zu einer Förderkürzung bereit sein, jedoch nur wenn auch in den USA deutlich weniger gepumpt wird. Eine Einigung am Donnerstag dürfte jedenfalls nicht einfach werden. Zumal jetzt bereits Planspiele laufen, wie es nach Corona weitergeht: Förderanlagen, die jetzt stillgelegt werden, lassen sich dann nicht so einfach wieder hochfahren. In Zeiten wieder steigender Nachfrage könnte dies Marktanteilsverluste bringen.