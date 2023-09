Heizen mit Holz ein Schnäppchen? Das kostet der Brennstoff aktuell

Von: Patricia Huber

Teilen

Die Energiekrise hat die Kosten für Heizöl und Erdgas in die Höhe getrieben. Doch wie sieht es bei Brennholz aus? Ein Überblick.

München – Der September ist da – und damit auch der allmählich der Herbst. Das bedeutet auch, dass die Heizsaison immer näher rückt. Doch womit heizt man denn nun am günstigsten? Das haben sich mit dem Beginn der Energiekrise etliche Menschen gefragt. Schließlich sind damit auch die Kosten für Heizöl oder Erdgas enorm gestiegen. Als Alternative haben daher viele auf das gute alte Holz zurückgegriffen – doch auch hier bekam man die Preissteigerungen zu spüren. Wie ist die Lage jetzt?

Brennholz-Preis: Entspannung im Vergleich zu 2022

Die Nachfrage nach Brennholz ist zwar immer noch hoch, doch im Vergleich zum Sommer 2022 hat sich die Lage inzwischen wieder ein wenig entspannt. Das teilte das Technologie- und Förderzentrum (TFZ) des bayerischen Landwirtschaftsministeriums Ende Juli mit. Das TFZ befragt 28 Anbieter für ofenfertiges Scheitholz und veröffentlicht dann die entsprechenden Preise.

Wer seine Wohnung mit Holz heizt, kann auch bei der Wahl der Holzsorte noch einmal sparen. (Symbolfoto) © IMAGO/Thomas Trutschel/photothek.de

Ein wenig sparen kann man nun im Vergleich zum Jahresbeginn beim Buchenholz. Scheite mit 33 Zentimetern Länge kosten jetzt 2,5 Prozent weniger. Bei Fichte blieb der Preis nahezu unverändert. Wer allerdings Meterware kauft – also nicht die ofenfertigen Holzscheite – muss in diesem Jahr mehr bezahlen. Hier bezahlt man für Buchenholz inzwischen 4,1 Prozent mehr als im Vorjahr und bei Fichte 4 Prozent mehr.

Brennholz: Womit man am günstigsten heizt

Die genauen Preise könnt ihr folgender Tabelle entnehmen:

Wer mit Holz heizt, kommt also auf die Kilowattstunde gerechnet mit der Meterware Hartholz am günstigsten weg. Am teuersten ist im Kilowattstunden-Vergleich das Heizen mit Scheiten aus Weichholz. Hier zahlt man 10,56 Cent pro Kilowattstunde. Zum Vergleich: 2022 zahlte man laut dem Energieportal kesselheld.de für die Kilowattstunde Gas 21,9 Cent und für die Kilowattstunde Öl 15,6 Cent. (ph)