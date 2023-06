Will die Schufa unsere Kontodaten?

Von: Antje Mathez

Schufa-Bonitätscheck: ohne gibt es weder Kredit noch Handyvertrag. © Flashpic/picture alliance

Die Wiesbadener Auskunftei rückt finanzielle Teilhabe in den Vordergrund. Dagegen kritisiert die Bürgerbewegung Finanzwende, es gehe ihr vor allem ums Sammeln sensibler Informationen.

Eigentlich sollte es an diesem Dienstag bei der Schufa um Teilhabe gehen. Teilhabe an Finanzdienstleistungen in einer zunehmend digitalisierten Welt – und die Probleme, die nicht wenige Menschen in Deutschland damit haben. Bei einem Pressetermin präsentierte die Wiesbadener Auskunftei den „Schufa Finanz-Inklusions-Index“. Vorgestellt von Tanja Birkholz, die, seit sie im Juli 2020 als neue Chefin angetreten ist, mit einer selbst erklärten „Transparenzoffensive“ verstärkt Imagepflege für die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, kurz Schufa, betreibt.

Mit dabei waren der stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen der Bundesregierung, Peter Kenning, und Robert Grimm, Direktor des Ipsos-Instituts für Politik und Sozialforschung. Das Ziel: einen Beitrag zur Erforschung der Teilhabe an Finanzdienstleistungen unter den gegebenen Voraussetzungen (neue Akteure, neue Kommunikationswege und neue Angebote) zu leisten. Die Schufa hat dafür Menschen in Deutschland befragt und den Finanz-Inklusions-Index (FIX) entwickelt, der zukünftig jährlich veröffentlicht werden soll. „Diese Studie schließt eine wichtige Lücke, denn bisher gab es keine wissenschaftlich fundierte, bevölkerungsrepräsentative Untersuchung, die sich diesem anspruchsvollen Thema widmet“, erklärte Kenning.

Allerdings rücken die empirischen Daten, die da zeigen, dass der erstmals ermittelte FIX aktuell einen gesamtgesellschaftlichen Durchschnittswert von 66,9 von insgesamt 100 möglichen Skalenpunkten erreicht und dass finanzielle Teilhabe ganz wesentlich vom Alter, der wirtschaftlichen Situation und der Digitalkompetenz abhängt, angesichts einer ganz anderen, drängenden Frage in den Hintergrund: Will die Schufa an unsere Kontodaten?

Denn Zufall oder nicht: Tags zuvor grätschte die Bürgerbewegung Finanzwende der Schufa mit dem Start einer Petition dazwischen, die deren Pläne, sich Einblick in die Konten von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu verschaffen, stoppen soll. Der plakative Titel der Petition: „Finger weg von meinem Bankkonto“. Die Pläne der Schufa seien ein trojanisches Pferd, erklärte der Chef von Finanzwende, Gerhard Schick. „Mit Einblick in Kontodaten würde die Schufa noch mächtiger werden, als sie es ohnehin schon ist.“

Der Stein des Anstoßes: die App Bonify. Deren Betreiber, die Berliner Forteil GmbH, hatte die Schufa Ende 2022 gekauft. Bereits damals kündigte die Schufa an, Bonify in ein „persönliches Datencockpit“ verwandeln zu wollen. Verbraucher:innen sollen mit der App unter anderem Angaben zu ihrer Kreditwürdigkeit, also ihren Schufa-Score abrufen, ihn ab kommendem Jahr aber auch „mit Zusatzinformationen“ verbessern können. „Das ist ein wichtiger Teil unseres Transparenzversprechens“, erklärte Schufa-Chefin Birkholz am Dienstag. „Die Menschen wollen ihren Schufa-Score verstehen und beeinflussen können.“ Dafür gebe es aber noch keine detaillierten Konzepte, „deshalb gibt es für diese Kritik keine Grundlage“.

Bereits jetzt spielt die Schufa, die im Eigentum von Genossenschaftsbanken, Sparkassen und weiteren Kreditinstituten steht, wohlgemerkt also privatwirtschaftlich geführt und börsennotiert ist, in unser aller Leben eine wichtige Rolle. Die Schufa weiß, ob und wie viele Girokonten, Kreditkarten, Kredite wir haben. Einen entsprechenden Schufa-Score vorausgesetzt können wir Handyverträge, Ratenkäufe, Mietverträge oder Verbraucherkredite abschließen, am Wirtschaftsleben teilnehmen.

Nach eigenen Angaben hat die Schufa Daten von mehr als 68 Millionen Menschen gespeichert, pro Tag erreichen sie im Schnitt 300 000 Bonitätsanfragen, an Spitzentagen liegen sie auch mal bei bis zu einer Million. Und, auch das ist kein Geheimnis: Die Schufa hätte gerne noch mehr Daten. Die Auskunftei verdient Geld, indem sie Informationen über die Kreditwürdigkeit von Dritten verkauft. Mehr Daten, mehr Geld.

Die Schufa betont, dass das Angebot, die App Bonify mit Zusatzinformationen zu füttern, auf Freiwilligkeit beruhe. Die Bürgerbewegung Finanzwende hat da aber grundsätzliche Zweifel. „Ist die Datenweitergabe wirklich freiwillig, wenn ich ohne gute Schufa-Bewertung keine Mietwohnung bekomme und diese gute Schufa-Bewertung nur mit dem Kontoeinblick erreiche?“, fragt Schick. „Das ist für viele Menschen keine echte Wahlfreiheit.“

Das Unternehmen weist die Kritik als falsch zurück: „Unsere Produkte für den Wohnungsmarkt weisen keinen Score aus, denn Scoring hat im Wohnungsmarkt nichts verloren. Unsere Produkte beauskunften nur, ob die Verbraucherinnen negative Einträge bei der Schufa haben oder nicht“, so die Schufa. Allerdings weist die Auskunftei in der Pressemitteilung vom 20. Dezember sogar selbst darauf hin, dass mit dem neuen Angebot Menschen angesprochen werden sollten, „die wegen negativer Zahlungserfahrungen bei der Schufa nur eingeschränkt am Wirtschaftsleben teilhaben können“. Das hört sich nicht nach wirklicher Wahlfreiheit an.

Möglich wird der von der Bürgerbewegung Finanzwende befürchtete Einblick in Kontodaten durch die Neuerung der zweiten EU-Zahlungsdiensterichtlinie, kurz PSD2, die seit September 2019 „dritten Zahlungsdienstleistern“ erlaubt, in private Bankkonten zu schauen, wenn die Kund:innen zustimmen. Fachleuten zufolge ist allerdings unzureichend geregelt, auf welche Kontodaten die Unternehmen jeweils zugreifen dürfen und wie sie diese Daten anschließend weiterverarbeiten. Das ist umso beunruhigender, weil es dabei teilweise um hochsensible Daten geht, die viel über die Kontoinhaber:innen verraten – neben der Höhe des Gehalts etwa auch, ob man Mitgliedsbeiträge an eine Gewerkschaft zahlt oder Rechnungen für Therapiesitzungen beim Psychiater begleicht. Die Schufa versichert aber, keinen automatischen Zugriff auf Daten zu haben, die bei Bonify eingespeist würden. „Das ist wie ein kleiner Tresor, ein geschützter Raum für den Verbraucher“, sagt Birkholz.

Im November 2020 hat das Unternehmen mit dem Projekt Check-Now schon einmal versucht, an Kontodaten von Verbraucher:innen zu gelangen. Der Unterschied: Damals wurden die Unternehmen, die von den Informationen profitieren angesprochen. „Die Schufa bietet Unternehmen im Rahmen einer ersten Testphase jetzt erweiterte Optionen der Bonitätsprüfung an“, hieß es damals. Gemünzt war das Angebot auf Mobilfunkanbieter, die so trotz schlechter Kundenbonität doch noch Verträge verkaufen konnten. Mit Bonify hat sich die Strategie und damit auch der Ton verändert. Jetzt ist die Rede von den „Wünschen und Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher“. Andere Verpackung, gleicher Inhalt. Beim Projekt Check-Now gab es damals einen Aufschrei gegen das Vorhaben, die Schufa legte ihre Pläne schließlich auf Eis.

Finanzwende will nun erreichen, dass sich die Geschichte wiederholt und die Schufa das Vorhaben stoppt. Zudem fordert sie, dass das Unternehmen die genaue Berechnung seiner Schufa-Scores zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von Verbraucherinnen und Verbrauchern offenlegt.

Schufa-Chefin Birkholz gab am Dienstag noch eines zu bedenken: „Die Verbraucher wollen bei der Schufa ein individuelles Profil, das ihre Finanzsituation widerspiegelt. Das gibt es aber nur, wenn die Schufa mehr Daten hat.“ Die Frage ist also nicht, ob die Schufa unsere Kontodaten will. Die Frage ist: Erlauben wir ihr den Zugriff darauf?