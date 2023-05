Wie Tiere vertrieben

Von: Tobias Schwab

Rinder sind der Stolz und die Existenzgrundlage der Massai. Mit ihren Herden ziehen sie zwischen Hochland und Savanne hin und her. © Bildagentur-online/Rossi

In Tansania sollen Massai Platz für Tourismus und Trophäenjagd machen. Das Hirtenvolk sieht Menschenrechte verletzt und auch Deutschland in der Verantwortung.

In der Ngorongoro-Region hat Nengai Kilusu Laizer einen Namen. Die 37-Jährige, die im Norden Tansanias wie ihre Vorfahren von der Viehzucht lebt, ist auch Sängerin und hat Lieder komponiert, die vom Kampf um das traditionelle Land der Massai in der Ngorongoro Conservation Area (NCA) erzählen. Nun erhebt sie auch viele Tausend Kilometer entfernt von ihrer gefährdeten Heimat die Stimme. Gemeinsam mit zwei weiteren Massai hat Nengai Kilusu Laizer sich auf die Reise nach Europa gemacht, damit „unser Aufschrei“ Gehör finden kann.

„Sie wollen uns unser Land nehmen, die Quelle unserer Kultur und Religion, unsere gesamte Existenz“, sagt Nengai Kilusu Laizer, die auch beim Gespräch in Frankfurt in Shukas – die aus farbigen Stoffbahnen bestehende typische Kleidung der Massai – gehüllt ist. Um den Hals winden sich Perlenketten, an den Ohren schaukelt üppiger Schmuck. „Wir stehen unter großem Druck, unsere Rechte werden mit Gewalt verletzt“, betont sie.

Tatsächlich hat die tansanische Regierung beschlossen, bis 2027 rund 82 000 Massai aus der Ngorongoro Conservation Area in andere Gebiete des ostafrikanischen Landes umzusiedeln.

Schon 1959 mussten die Massai die Serengeti verlassen

Im kollektiven Gedächtnis der Massai werden da Erinnerungen an 1959 wach. Damals mussten die Halbnomaden die Serengeti räumen und sich in der NCA neue Dörfer errichten. Sie wurden mit ihren Rindern als Bedrohung für die Natur gesehen. Als Nationalpark sollte die Serengeti weder bewohnt noch bewirtschaftet werden. In der NCA aber könnten die Massai dauerhaft Heimat finden, lautete das Versprechen.

Doch das zählt jetzt nicht mehr. Tansanias Regierung unter Präsidentin Samia Suluhu Hassan beruft sich auf eine Studie von 2019, die die Massai wieder als Gefahr einstuft: Die wachsende Bevölkerung, immer größere Herden und die zunehmende Landwirtschaft zerstörten das Ökosystem, heißt es. Die Übernutzung bedrohe das auch für den Tourismus so wertvolle Schutzgebiet.

Weil die meisten Massai freiwillig nicht weichen wollen, setzt der Staat jetzt auf Repression, wie Nengai Kilusu Laizer und ihre Begleiter:innen berichten. „Sie nutzen stille Waffen, um uns zu zwingen“, sagt die Mutter von vier Kindern. Der Betrieb der Grundschule werde systematisch runtergefahren, Lehrerinnen von der Regierung einfach abgezogen. Gleiches gelte für die medizinische Versorgung im Ngorongoro-Schutzgebiet. Das örtliche Krankenhaus ist nur noch eine kleine Krankenstation. Dem Flying Medical Service, eine Nichtregierungsorganisation, die die Massai ärztlich betreut, impft und Patient:innen in Notfällen auch ausfliegt, wurde die Flugerlaubnis gestrichen. Und für Behördengänge müssen die Menschen jetzt 30 Kilometer Weg auf sich nehmen.

UN-Deklaration über die Rechte indigener Völker verletzt

Lediglich ein paar hundert Massai sind bisher der Aufforderung der Regierung gefolgt und aus der Ngorongoro-Region in die 600 Kilometer entfernte Siedlung Msomera in neu errichtete Steinhäuser gezogen. „Aber wie kann da von Freiwilligkeit die Rede sein, wenn Menschen weggehen, weil sie in ihrer Heimat keine medizinische Versorgung mehr bekommen, der Unterricht für ihre Kinder nicht gewährleistet ist und ihr Vieh keine ausreichenden Weideflächen mehr findet“, sagt Edward Porokwa, der Nengai Kilusu Laizer auf ihrer Reise durch Deutschland und Österreich begleitet.

Porokwa ist geschäftsführender Direktor des Pingos Forum, einer tansanischen NGO, die sich für die Rechte marginalisierter indigener Gemeinschaften einsetzt. Das Vorgehen der Regierung verstößt nach seiner Sicht gegen internationales Recht. Vor allem gegen die ILO-Konvention 169, das Übereinkommen über eingeborene und in Stämmen lebende Völker. Ihr zufolge müssen Indigene in alle Entscheidungen, die ihre Territorien betreffen, frühzeitig einbezogen werden. Auch die UN-Deklaration über die Rechte indigener Völker sehen Aktivisten wie Porokwa missachtet. Die Erklärung verlangt, dass kein Beschluss ohne die „freie, vorherige und informierte Zustimmung“ der Indigenen gefasst werden soll.

Davon könne in Tansania keine Rede sein, sagt Noorkishili Nakero Naingisa, die zur Massai-Delegation gehört. Sie lebt mit ihren acht Kindern in der Region Loliondo, wo der Kampf nicht mehr nur mit „stillen Waffen“ ausgetragen wird. Im Juni vergangenen Jahres kam es zu Zwangsräumungen – unter Einsatz von Gewehren und schwerem Gerät. Als die Sicherheitskräfte damals anrückten und Pfähle in den Boden rammten, um bisheriges Weideland abzuzäunen, eskalierte der Konflikt. Die Polizei versuchte, die Proteste der Massai mit Gewalt aufzulösen. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben: Ein Massai wurde von Kugeln aus eine Polizeipistole getroffen, ein Ordnungshüter durch den Speer eines Massai getötet. 30 Menschen erlitten schwere Verletzungen.

1500 Quadratkilometer sollen für Jagd- und Safaritourismus reserviert werden

Tags zuvor schon hatten die Ordnungsbehörden 25 Repräsentanten der Massai, die den lokalen Regierungsvertreter besuchten, auf der Stelle in Arrest genommen. Einige von ihnen seien monatelang inhaftiert gewesen, berichten Noorkishili Nakero Naingisa und ihre Mitstreiterinnen.

Vom rund 4000 Quadratkilometer großen Gebiet, in dem die Familie der 48-Jährigen und weitere rund 70 000 Massai mit ihren Rinderherden leben, sollen 1500 Quadratkilometer exklusiv für den Jagd- und Safaritourismus reserviert werden. Grasland, auf dem die Massai in der Trockenzeit ihre Rinder weiden.

Nutznießer des neuen Wildschutzgebietes wäre die Otterlo Business Corporation, ein Jagdunternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, das die „Game Controlled Area“ bereits seit 1992 gepachtet und dort Luxusunterkünfte und ein Flugfeld errichtet hat. Safaris und Wildtierhatz reicher Tourist:innen aus den Emiraten sind für Tansania ein einträgliches Geschäft. Für jedes erlegte Tier fließen auch Lizenzgebühren in den Staatshaushalt.

Rinder der Massai, die auf angestammten Weiden grasen, werden konfisziert

Bezahlen müssen dafür die Massai in vielerlei Hinsicht. Grasen ihre Rinder auf den nun vom Staat reklamierten Flächen, werden sie von Rangern der Naturschutzbehörde konfisziert, erzählt Edward Porokwa. Für umgerechnet 50 Dollar könnten die Viehhirten ihre Tiere dann wieder zurückkaufen. Weil sich das viele Massai nicht leisten könnten, seien ihnen schon viele Tiere verloren gegangen. „Die Rinder versteigern die Behörden dann“, erzählt Porokwa. Bei einer Auktion habe ein Politiker jüngst gleich 400 von 600 angebotenen Tieren gekauft.

„Es geht nicht um Naturschutz, es geht um Tourismus und das Geschäft mit der Jagd.“

„Es geht nicht um Naturschutz, es geht um Tourismus und das Geschäft mit der Jagd“, sagt Porokwa und verweist auf die wachsende Zahl der Besucher:innen in der Region. Eine halbe Million Menschen bereisen pro Jahr das Ngorongoro-Schutzgebiet, kurven mit Geländewagen durch den Serengeti-Nationalpark. Bis zu 500 Jeeps steuern in der Hochsaison den Nnogorongo-Krater an und kutschieren die Gäste abends wieder in die luxuriösen Lodges zurück.

„Wer spricht über die Hotels, die dafür errichtet, wer über die Straßen, die gebaut werden, wer über das Wasser, das die Touristen in den Unterkünften verbrauchen?“, fragt Porokwa. Stattdessen würden die Massai, die seit vielen Generationen Teil des Ökosystems seien und gerade einmal vier Prozent der Fläche der Ngorongoro Conservation Area beanspruchten nun zu Opfern.

Vertreter der Massai sehen auch die Zoologische Gesellschaft Frankfurt in der Verantwortung

Mitverantwortlich daran sehen Nengai Kilusu Laizer und Noorkishili Nakero Naingisa auch europäische Regierungen und Organisationen wie die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF), da sie direkt oder indirekt an Tourismus- und Naturschutzprojekten beteiligt sind. Deshalb auch macht die Delegation auf ihrer Lobbytour in der Mainmetropole für ein Gespräch mit der ZGF Station.

Deren Engagement hat im Ngorongoro-Gebiet eine lange Geschichte und geht zurück auf den legendären Frankfurter Zoodirektor Bernhard Grzimek. Der Tierfilmer („Die Serengeti darf nicht sterben“) überzeugte die tansanische Regierung Ende der 1950er Jahre, das Gebiet unter Naturschutz zu stellen.

„Wir wollen, dass sie erfahren, dass die Projekte, die sie betreiben und fördern, auch zu Menschenrechtsverletzungen beitragen“, sagt Porokwa. „Und sie sollen die Kooperation mit Institutionen in unserem Land stoppen, die am gewaltsamen Konflikt beteiligt sind.“

Die Bundesregierung fordert eine Mission von UN-Sonderbeauftragen

Nach dem Treffen heißt es bei der ZGF auf Anfrage der Frankfurter Rundschau, das „vertrauliche und offene Gespräch“ sei in guter Atmosphäre verlaufen. „Die gewaltsamen Auseinandersetzungen und Menschenrechtsverletzungen in Loliondo sind schockierend“, sagt Dennis Rentsch, stellvertretender ZGF-Referatsleiter für Afrika, im Gespräch mit der FR. An den Grenzmarkierungen in Loliondo sei die ZGF nicht beteiligt gewesen. Von den Behörden habe sie Aufklärung und eine unabhängige Untersuchung gefordert.

Bei der Ausweisung von Schutzgebieten, die wichtig seien, um den Klimawandel und den Verlust an Biodiversität abzumildern, müssten auch immer die Rechte der Menschen gewahrt werden, sie müssten ihren Lebensunterhalt sichern und in Würde leben können. Die ZGF verpflichte sich, dabei immer Hand in Hand mit den betroffenen Gemeinden zu arbeiten. „Unsere Türen stehen für den Dialog immer offen“, verspricht Rentsch.

Auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), dem die Massai-Delegation ebenfalls einen Besuch abstattet, betont, die Einhaltung der Menschenrechte habe bei allen geförderten Projekten „höchste Priorität“. Es lägen keine Berichte vor, dass Ranger der Nationalparkverwaltung Tanapa, mit der das BMZ zusammenarbeite, an Menschenrechtsverletzungen beteiligt gewesen seien, erklärt ein Ministeriumssprecher.

Tansanias Regierung erkennt den Status der Massai als Indigene nicht an

Die Bundesregierung weise die tansanische Regierung immer wieder daraufhin, dass der Dialog mit allen Beteiligten transparent geführt werden müsse, um eine friedliche und für alle befriedigende Lösung zu erreichen. Alle internationalen Sozial-, Umwelt- und Menschenrechtsstandards müssten dabei beachtet werden. Von der tansanischen Regierung fordere die Bundesregierung, die UN-Sonderberichterstatter für die Rechte Indigener Völker und für das Menschenrecht auf angemessenes Wohnen einzuladen und ihnen eine Mission im Land zu genehmigen, so der BMZ-Sprecher.

Dafür aber stehen die Zeichen gar nicht gut. Gerade hat die Regierung in Tansania die Existenz indigener Völker im Land grundsätzlich bestritten. Die Massai seien nur eine von 120 ethnischen Gruppen, heißt es in der jüngsten Veröffentlichung aus Daressalam.

„Sie wollen uns und unsere Kultur auslöschen“, sagt Noorkishili Nakero Naingisa. Dagegen aber werden sie und ihre Mitstreiterin Nengai Kilusu Laizer, die Sängerin, weiterhin unerschrocken ihre Stimme erheben.

Massai zu Gast in Frankfurt: Nengai Kilusu Laizer, Kiaro Kubani Orminis und Noorkishili Nakero Naingisa (v.l.). tobias schwab © Tobias Schwab

Karte von Tansania mit Naturschutzgebieten, © Frankfurter Rundschau