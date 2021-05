Wie eine neue Regierung die Landwirtschaft mit Klima- und Tierschutz vereinen könnte

Biobäuerin Elisabeth Fresen über die Rolle ihrer Branche beim Klima- und Umweltschutz, angemessene Bezahlung und die Frage, wie man 83 Millionen Menschen gesund ernähren kann

Frau Fresen, Sie haben Ihren Hof vor eineinhalb Jahren von Ihrem Vater übernommen. Inwiefern hat sich die Arbeit mit den Jahren verändert?

Was meinen Vater immer stärker belastet hat, war diese unendliche Bürokratie, alles wird reguliert. Dazu kommen die schlechteren Preise, die die Landwirt:innen für ihre Produkte bekommen. Beziehungsweise haben sich nicht die Preise verändert, aber alles andere wurde teurer: die Reparatur des Traktors zum Beispiel oder die Betriebsmittel. Ich bin den Weg in die Direktvermarktung über meinen Hofladen gegangen, um mich davon frei zu machen. Ich begreife den Hof als Raum, in dem mir ganz viele Ressourcen gegeben werden, und in dem ich das Privileg habe, meine Ideale umzusetzen. Ohne die Direktvermarktung könnte ich mir das nicht leisten.

Was ist aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung, vor der Landwirt:innen heute stehen?

Zum einen gibt es ein Problem bei der Weiterführung oder Neugründung von Betrieben. Für junge Leute ist es sehr schwierig, an Höfe zu kommen. Manche haben wie ich das Privileg, dass sie erben können. Wenn man das nicht hat, ist es fast unmöglich. Man hat diese Millionen Euro einfach nicht, um sich Land und einen Hof kaufen zu können. Das zweite Problem ist der Klimawandel. Auf mich kommt das vierte Dürrejahr zu, das vierte Jahr, in dem unsere Ernten massiv einbrechen. Dass ich 100 Mutterkühe von 170 Hektar Land kaum noch satt kriege, ist bedrohlich.

Elisabeth Fresen, 30, leitet einen Bio-Mutterkuhbetrieb mit rund 100 Tieren in Verden an der Aller. Die studierte Agrarwissenschaftlerin ist seit vier Jahren im Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) aktiv, seit zwei Jahren ist sie deren Vorsitzende.

Was passiert, wenn wir nichts unternehmen?

Wir werden immer mehr Betriebe verlieren. Ich sehe das aber lieber positiv: Was würde passieren, wenn dieser Trend sich umkehrt oder stoppt? Dann hätten wir weiterhin viele Betriebe mit Bäuer:innen, die Ideen haben, die ihre eigenen Ideale leben und umsetzen. Wir hätten gesunde Lebensmittel aus der Region, weil die Betriebe vielfältig wären und nicht nur hochspezialisiert und damit risikoanfällig.

Was genau läuft im Moment falsch?

Das wichtigste Steuerungsinstrument wird nicht richtig eingesetzt: die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union. Von dort kommen die Subventionen, die im Moment fast die Hälfte der Einnahmen in den Betrieben ausmachen, weil die Preise so schlecht sind. Das Geld müsste dafür eingesetzt werden, dass ich klimaschonenden Ackerbau betreiben kann, dass ich meine Tiere artgerecht halten kann. Ein vielfältiger Ackerbau führt wiederum dazu, dass wir vielfältige Lebensmittel vor Ort haben. Es müssten weniger Pestizide eingesetzt werden. Unsere Agrarlandschaft wäre divers und damit Lebensraum für Flora und Fauna. Mit diesem Geld könnte man viel machen, aber im Moment wird es einfach nur für Flächenbesitz gezahlt.

Über die Umsetzung der EU-Agrarreform bis 2027 in Deutschland wird derzeit beraten. Wo sehen Sie noch Ansatzpunkte, um etwas zu ändern?

Es gibt eine Chance: die „Eco Schemes“, also die Ökomaßnahmen in der sogenannten ersten Säule der reformierten GAP. Bisher werden ungefähr 300 Euro pro Hektar gezahlt, unabhängig davon, was auf der Fläche passiert. Jetzt soll ein Teil der Mittel aus der ersten Säule für Ökoregelungen ausgegeben werden. Bislang steht aber nicht fest, welche Regelungen das sind. Da gibt es noch die Gelegenheit zur Einflussnahme. Aus meiner Sicht müsste es 20, 30 verschiedene Ökoregelungen geben, sodass ich als Bäuerin mir die zehn aussuchen kann, die für mich am besten passen: zum Beispiel einen Blühstreifen anlegen oder meine Tiere auf der Weide halten. Außerdem wird es darauf ankommen, während der ganzen Förderperiode zu evaluieren, wie die Maßnahmen ankommen und das dann eventuell anzupassen.

