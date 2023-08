Wie künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt verändert

Künstliche Intelligenz spiegelt die Werte der menschlichen Welt. Wie lassen sich Risiken begrenzen und Möglichkeiten heben? Die Serie der Frankfurter Rundschau. Von Thomas Kaspar

Künstliche Intelligenz basiert auf einem einfachen Prinzip: Trainingsdaten werden nach Mustern systematisiert. Auf dieser Grundlage erstellen die Algorithmen eine Prognose und wenden diese auf Echtdaten an. Es hängt nur noch von der vernetzten Verarbeitungskapazität der Rechner ab, wie tief, wie umfassend und wie schnell die Ergebnisse ausgespuckt werden.

In diesem Sinn ist das Künstliche nur ein Abbild des Natürlichen – es kann im Digitalen nur Werte spiegeln, die in der menschlichen Welt gelten. Wer von einer besseren Welt geträumt hat, die Menschen in ihrer Humanität maschinell unterstützt, wird enttäuscht werden. Denn „shit in, shit out“ gilt als Prinzip, wie die prosaisch schonungslos formulierenden Programmierer es nennen.

Die ersten KI-Systeme, die auf Grundlage von echten Kommentaren antworteten, wurden so immer gemeiner und hasserfüllter, polarisierten am Ende so stark, dass der Versuch abgeschaltet werden musste. Die KI konnte das Internet nicht netter machen, als es ist.

Oder anders gesagt: Die Maschinen werden gnadenlos verstärken, was ihre Geldgeber finanzieren. So wird jede KI erst einmal den kapitalistischen Traum von der Prozessoptimierung unterstützen. Arbeitsschritte noch mehr vereinfachen. Und mitnichten werden die Stellen für kreative Aufgaben erhalten bleiben, sondern schlicht eingespart.

Was sind dabei die Risiken und wie lassen sich diese begrenzen? Aber auch: Welche Möglichkeiten, welche utopischen Freiheiten scheinen dennoch in den neuen Möglichkeiten durch? Dies wollen wir in unserer neuen Serie beantworten. Viel Spaß beim Orientieren und Bilden einer eigenen Meinung – und beim Stärken Ihrer natürlichen Intelligenz!