„Whatever it takes“

185 Meter ragt der Turm der Europäischen Zentralbank in Frankfurt in die Höhe: Der Sitz der Währungshüter und -hüterinnen wurde im November 2014 fertiggestellt. © IMAGO/Jan Huebner

Seit 25 Jahren verteidigt die Europäische Zentralbank die Währungsunion und stellt sich gegen Spekulation. Dafür wird sie regelmäßig angegriffen, vor allem aus Deutschland.

Als vor 25 Jahren die Europäische Zentralbank (EZB) ins Leben gerufen wurde, legte man als ihr „vorrangiges Ziel“ die Sicherung der Preisstabilität fest. Die meiste Zeit ihres Bestehens beschäftigte sich die EZB allerdings nicht nur mit der Steuerung der Inflation, sondern auch mit dem Kampf gegen fortlaufende Krisen, die zum Teil den Bestand der Eurozone gefährdeten.

Längst ist die EZB von einer Währungshüterin zur Risikomanagerin der Eurozone geworden. Diese Aufgabe übernehmen zwar auch Zentralbanken in anderen Ländern. Die Besonderheit der EZB ist allerdings, dass sie sich für das, was sie tut, regelmäßig vor Gericht verantworten muss.

Mit Wirkung zum 1. Juni 1998 nahm die EZB ihre Arbeit auf, und ihr erster Direktor Wim Duisenberg versprach, die Europäer:innen „sollten sich darauf verlassen können, dass der Euro seinen Wert behält“. Als Stabilität definierte die Zentralbank dabei eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent – ein Ziel, das in den ersten Jahren auch weitgehend erreicht wurde. Ihre erste echte Bewährungsprobe erwartete die EZB erst mit der globalen Finanzkrise. In ihr sollte die Zentralbank zum tragenden Pfeiler der Währungsunion werden – und zum Ziel zahlreicher Angriffe.

Ausgehend von den USA erfasste die Finanzkrise 2009 große Teile Europas. Rezession und Bankenrettungen trieben die Staatsschulden in die Höhe. Dies nährte an den Finanzmärkten eine Spekulation gegen jene Länder, die bereits hohe Schulden hatten. Der erste Dominostein war Griechenland. Griechische Anleihen verloren an den Börsen an Wert, spiegelbildlich stiegen damit die Zinsen, die Athen für neue Schulden zahlen musste. Die höheren Zinsen wiederum befeuerten die Wetten gegen das Land. Da zu dieser Zeit keinerlei Beistandsabkommen zwischen den Eurostaaten existierte, geriet Athen 2010 an den Rand der Zahlungsunfähigkeit. Abgewendet wurde sie durch ein Kreditpaket, mit dem Griechenland von den Kapitalmärkten abgeschirmt wurde.

Doch damit war die Krise nicht ausgestanden. Im Anschluss gerieten auch Irland und Portugal in den Spekulationssog und mussten durch den neuen Euro-Rettungsschirm aufgefangen werden. Flankierend dazu legte die EZB ein Programm zum Aufkauf von Anleihen von Krisenstaaten auf. Durch diese Käufe staatlicher Schuldscheine sollte deren Kurs stabilisiert und das Zinsniveau niedrig gehalten werden.

Die Maßnahmen konnten jedoch nicht verhindern, dass im Jahr 2012 Italien und Spanien ins Visier der Finanzmärkte gerieten. Ihre Anleihen stürzten ab, die Kreditzinsen stiegen immer weiter, womit ein Auseinanderbrechen der Währungsunion zur realen Möglichkeit wurde. Denn der inzwischen gegründete Euro-Rettungsfonds war zu klein, um ökonomische Schwergewichte der Eurozone aufzufangen, und eine Ausweitung des Fonds war politisch nicht durchsetzbar.

In dieser Situation holte der EZB-Präsident Mario Draghi am 26. Juli 2012 zum Befreiungsschlag aus: Auf einer Investorenkonferenz in London verkündete er: „The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.“

Diese Worte beendeten schlagartig die Spekulation gegen die Eurostaaten. Denn die Märkte hörten Draghis Botschaft: Die Zentralbank mit ihrer als Geldschöpferin schrankenlosen Zahlungsfähigkeit gibt eine unbegrenzte Garantie, zur Not Euro-Anleihen aufzukaufen und übertriebene Zinssteigerungen zu verhindern. Damit garantiert sie die Kreditwürdigkeit Europas – Spekulation zwecklos. Draghis Rede „war die Geburtsstunde der EZB als Risikomanagerin, die sich fortan um weit mehr als die Geldwertstabilität im engeren Sinne kümmern sollte“, erklärt die DZ Bank.

Draghis Worten ließ die EZB Taten folgen und legte ein weiteres Anleihekaufprogramm auf, das OMT, mit dem die Zentralbank ihre schützende Hand über die gesamte Währungsunion hielt. „Sei bella come il ‚Whatever it takes‘ di Mario Draghi“, lautete ein berühmt gewordenes Graffito aus Italien: „Du bist so schön wie das ‚Whatever it takes‘ von Mario Draghi.“

Insbesondere in Deutschland traf das EZB-Programm auf massive Kritik, die bis zu einer Klage gegen das OMT vor dem Bundesverfassungsgericht führte. Im Kern lautete die Beschwerde, die EZB überschreite ihr Mandat, denn sie betreibe nicht mehr allein Geldpolitik. De facto sorge sie dafür, dass die Eurostaaten nicht sparen müssten, sondern weitere Schulden machen könnten, ohne Zinserhöhungen fürchten zu müssen. Hinter dieser Klage steht die Forderung, dass Staaten durch sparsame Haushaltsführung selbst das Vertrauen der Investoren und damit ihre Stabilität erhalten müssten. Die Sicherung der Kreditwürdigkeit sei Aufgabe der Finanzpolitik, nicht der Zentralbank. Es ist sicher kein Zufall, dass diese und weitere Klagen vor allem im Gläubigerland Deutschland laut wurden – und dort vor allem in rechtskonservativen Kreisen, die dem gesamten Eurokonzept von Anfang an skeptisch gegenüberstanden, da sie befürchteten, letztlich müsse Deutschland für die hochverschuldeten Länder geradestehen.

Gegen die Vorwürfe aus Deutschland wehrte sich die EZB mit dem Argument, sie müsse die Anleihen von Krisenstaaten kaufen, um ihrer Aufgabe der Inflationssteuerung effektiv nachzukommen. Denn gerate ein Land in den Spekulationsstrudel, wirkten Zinssenkungen der EZB nicht mehr. Mit diesem – angreifbaren – Argument verkaufte die Zentralbank die Rettung der Eurozone vor der Spekulation als bloße Maßnahme zur Inflationssteuerung. Während in den USA, Großbritannien und Japan die Zentralbanken in riesigen Mengen an Schuldscheinen ihrer Regierungen aufkauften, ohne Kritik zu ernten, musste die EZB zu argumentativen Tricks greifen, um zu erklären, dass sie ihren Zuständigkeitsbereich nicht überschritt.

Obwohl die Eurokrise 2012 zunächst beendet war, legte die EZB drei Jahre später weitere, massive Anleihekaufprogramme auf. Dies sorgte für extrem niedrige Zinsen, ermöglichte die Tragbarkeit der Schuldenlast und die Aufnahme neuer Kredite. Auch gegen diese Politik der „quantitativen Lockerung“ klagten Kritiker:innen vor dem Bundesverfassungsgericht. Der Vorwurf lautete „monetäre Staatsfinanzierung“: Durch die Kaufprogramme halte die EZB die Zinsen künstlich niedrig, das erspare den Eurostaaten Zinsausgaben und ermögliche eine unsolide Haushaltspolitik.

Die Deutsche Bundesbank monierte, die Anleihekäufe der EZB unterliefen die „disziplinierende Wirkung“ der Finanzmärkte. Und das deutsche Institut ZEW rügte: „Dass das Kaufprogramm ausgerechnet Spanien und Italien besonders begünstigt, erhärtet den Verdacht, dass hier letztlich die fiskalische Stabilisierung Südeuropas im Vordergrund steht.“

Abermals wehrte sich die EZB gegen die Vorwürfe mit dem Argument, sie betreibe mit den Anleihekäufen lediglich Geldpolitik: Da die Inflationsrate unter dem EZB-Ziel von zwei Prozent liege, kaufe sie Anleihen auf, das senke die Zinsen, dadurch werde die Kreditvergabe gestärkt, die Konjunktur ziehe an und damit auch die Inflationsrate. Der Europäische Gerichtshof folgte der EZB-Argumentation in seinem Urteil. Abermals war die Eurozone gerettet.

In der Corona-Krise ab 2020 startete die EZB ihre nächste große Anleihekaufaktion PEPP, die ihre Bilanz bis auf 9000 Milliarden Euro aufblähte. Mit dem drastischen Anstieg der Inflationsrate seit 2021 jedoch waren die Käufe nicht mehr zu rechtfertigen. Inzwischen baut die Zentralbank ihren Bestand an Wertpapieren langsam ab.

Ihre Funktion als Risikomanagerin der Eurozone jedoch behält sie bei. Für den Notfall hat sie ein neues Anleihekaufprogramm beschlossen, das TPI. Mit ihm erlaubt sie sich, unbegrenzt Anleihen von Ländern zu kaufen für den Fall, dass die Spekulation die Zinsen in „ungerechtfertigte“ Höhen treibt. Und auch in diesem Fall stehen die Kritiker:innen schon bereit: „Das neue Kaufprogramm der EZB ist toxisch für die Währungsunion“, rügt das deutsche Ifo-Institut. „Es handelt sich hier nicht primär um eine geldpolitische, sondern um eine fiskalpolitische Aufgabe, denn es geht darum, die Finanzierung der Staatshaushalte einzelner Länder zu angemessenen Konditionen zu sichern.“ Und wieder verteidigt sich die EZB mit dem Argument, ihre Anleihekäufe dienten lediglich dazu, die Wirksamkeit ihrer Geldpolitik sicherzustellen.

Erhalten bleibt der EZB damit nicht nur die schwierige Aufgabe, eine passende Geldpolitik für eine Vielzahl unterschiedlicher Staaten zu machen. Erhalten bleibt ihr auch das Problem, eine Währungsunion zusammenzuhalten, in der alle Formen grenzüberschreitender Unterstützungen in den einzelnen Mitgliedstaaten misstrauisch beobachtet werden.

In den USA dagegen ist die US-Zentralbank frei, notwendige Maßnahmen zu ergreifen und muss keine Klagen reicher US-Bundesstaaten wegen Bevorzugung ärmerer Bundesstaaten fürchten. Die EZB dagegen ist die einzige Zentralbank der Welt, die immerzu rechtfertigen muss, dass sie eine Währungsunion und damit deren Geld erhält, obwohl sie offiziell nur für dessen Wertstabilität zuständig ist.