Wenn einer keine Reise tut

Von: Mechthild Henneke

Krank statt auf Reisen. © Moritz Wienert

Gründe, den Urlaub nicht anzutreten oder abzubrechen, gibt es viele. Welche Versicherungen dann helfen - und welche nicht.

In der Corona-Zeit waren Reiserücktrittsversicherungen ein Muss. Zu unsicher war die Buchung für die Kundinnen und Kunden. Inzwischen hat sich die Situation geändert und das Risiko, vor einer Reise zu erkranken, kann neu bewertet werden. Veranstalter empfehlen häufig, neben der Reiserücktrittsversicherung auch eine Reisekrankenversicherung. Die Kosten dafür summieren sich. Wir haben Fachleute gefragt, welche Versicherungen unter welchen Umständen zu empfehlen sind.

Reiserücktritt: Im Winter eine Reise buchen und im Sommer nicht losfahren können, weil etwas Unerwartetes eingetreten ist – das ist das Horrorszenario der Frühbuchenden. Eine Reiserücktrittsversicherung soll dafür sorgen, dass im Unglücksfall ein kostenloses Storno möglich ist. Es gibt Personengruppen, für die Verbraucherschützer:innen zu der Versicherung raten. „Wenn die Reise sehr teuer ist, etwa mehr als 10 000 Euro, oder wenn man schon sehr früh gebucht hat, ist eine Reiserücktrittsversicherung empfehlenswert“, sagt Barbara Bückmann, Versicherungsexpertin bei Stiftung Warentest, die regelmäßig die Versicherungstests der Stiftung auswertet. Das gelte auch für Seniorinnen und Senioren, bei denen ein höheres Erkrankungsrisiko besteht, und Familien mit kleinen Kindern. „Diese erkranken öfter mal an Infektionen, die einen Reiseantritt unmöglich machen“. Wer meint, er sei über seine Kreditkarte für einen Reiserücktritt versichert, sollte sich die AGBs noch einmal angucken. Diese Tarife gelten zum Beispiel nur, wenn die Reise mit der Kreditkarte bezahlt wurde oder es gibt einen Selbstbehalt.

Einzelversicherung – Familienversicherung: Reiserücktrittsversicherungen können für Einzelpersonen, aber auch für Familien abgeschlossen werden. Sie können für Einzelreisen und als Jahresverträge gebucht werden. „Ein Jahresvertrag versichert alle Reisen für ein Jahr jeweils bis zu dem festgelegten Reisepreis“, sagt Bückmann. Bei teuren Reisen sei ein Jahresvertrag oft preiswerter als ein Einzelvertrag. Beim Test der Stiftung zeigte sich, dass ein sehr guter Anbieter für eine 3000-Euro-Reise 112 Euro verlangt, für einen Jahresvertrag über 3000-Euro-Reisen aber nur 105 Euro.

Ein Familientarif versichert alle Reisenden, in der Regel aber zwei Erwachsene und mehrere Kinder, für einen Betrag. Der Preis richtet sich nach der ältesten Person. Ab 65 Jahren wird es für die Versicherten meist deutlich teurer. „Man sollte alle Namen von Reisenden aufführen“, sagt Bückmann. Bei Ehepaaren kann zum Beispiel der Mann die Versicherung abschließen. Der Vertrag gilt dann aber auch für die Frau, wenn er nicht mitfahren will. „Bei guten Versicherungsbedingungen muss man auch keinen gemeinsamen Wohnsitz haben“, sagt Erk Schaarschmidt von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Das kann eintreten, wenn Eltern Kinder in den Vertrag aufnehmen, die an anderem Ort studieren. Auch bei Familienversicherungen waren die Jahrestarife im Test teilweise günstiger.

Reiseabbruchversicherung: „Wir empfehlen grundsätzlich, Reiserücktritt und Reiseabbruchversicherung zu kombinieren und haben auch nur diese Kombination in unserem Test bewertet“, sagt Bückmann. Vor allem in der Corona-Pandemie war sie wichtig, denn die Reiseabbruchversicherung deckt Mehrkosten ab, wenn zum Beispiel wegen eines Todesfalls in der Heimat oder einer eigenen Erkrankung die Reise abgebrochen oder verlängert werden muss. Dann erhält der Reisende die Reisekosten, aber auch Kosten für Flugumbuchungen, Shuttles oder zusätzliche Hotelkosten zurück.

Storno-Gründe: Sie sind breit gefächert und reichen von der Erkrankung der Reisenden, über eine Impfunverträglichkeit, den Verlust des Arbeitsplatzes bis zur Einreichung einer Scheidungsklage. Sie werden jedoch bei den Versicherern unterschiedlich anerkannt. „Es ist deshalb wichtig, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Versicherung zu lesen“, sagt Schaarschmidt. Eine unerwartete schwere Erkrankung oder eine Impfunverträglichkeit von mitreisenden Hunden oder Katzen kann versichert sein – oder eben nicht.

„Die meisten Stornierungen dürften wegen einer Erkrankung der Reisenden erfolgen“, mutmaßt Schaarschmidt. Es müssen allerdings akute Erkrankungen sein. Eine während der letzten sechs Monate etwa aufgrund von Schüben bereits behandelte Multiple Sklerose soll nicht versicherbar sein. Um eine unerwartet schwere Erkrankung nachzuweisen, ist ein ärztliches Attest nötig oder eine Reiseunfähigkeitsbescheinigung. Diese ist ausführlicher als ein Attest. Wichtig ist darzulegen, dass die Erkrankung zum Zeitpunkt der Buchung nicht bekannt war. Manche Versicherungen verlangen, bei einer zweiten Arztpraxis ein weiteres Attest ausstellen zu lassen.

Ablauf des Rücktritts: Kann eine Reise nicht angetreten werden, informieren Reisende zunächst umgehend den Veranstalter. „Dieser schickt dann eine Rechnung über die Stornokosten, die man beim Reiserücktrittsversicherer einreicht“, sagt Bückmann. „Um einen Krankheitsfall nachzuweisen, benötigen wir die ärztliche Bescheinigung eines (Fach-)Arztes vor Ort“, sagt Thomas Biersack für die ADAC-Versicherungen. Zusätzlich seien weitere Unterlagen, wie Buchungsunterlagen, das Schadenmeldeformular und die erwähnte Stornokostenrechnung nötig.

Auslandskrankenversicherung: „Wir empfehlen sie für jeden Reisenden und sie ist nicht teuer. Sehr gute gibt es schon für unter zehn Euro“, sagt Bückmann. Als wichtige Leistung hebt sie den Krankenrücktransport vor: „Das kann ein Ambulanzwagen von Österreich nach Hause oder ein Ambulanzflugzeug von Costa Rica nach Berlin sein.“ Auslandskrankenversicherungen sollten auch abgeschlossen werden, wenn die Reise innerhalb der EU stattfindet und hier auch die deutsche Krankenversicherung teilweise Leistungen übernimmt. „Denn ein Krankenrücktransport ist in der normalen gesetzlichen und oft auch privaten Krankenversicherung nicht enthalten“, sagt Schaarschmidt. Wichtig sei es, den Versicherungsschein mitzunehmen und die Telefonnummer des Versicherers. „Im Ernstfall ist man so nervös, dass diese schnell zur Hand sein muss.“

Überflüssige Versicherungen: Verbraucherschützer Schaarschmidt rät von einer extra Reisegepäckversicherung ab. „Die Fälle, wo sie greift, sind so eng gefasst“, sagt er, dass sich das Geld nicht lohne. Auch bei der Versicherung für den Mietwagen im Urlaubsland rät er von einer Zubuchung vor Ort ab. „Besser ist es ohnehin, den Mietwagen zu Hause zu buchen“, sagt er. Hier sind alle Bedingungen auf Deutsch erklärt und es passieren weniger Fehler beim Abschluss einer Versicherung.