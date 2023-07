So soll das Wasserstoff-Netz in Deutschland aussehen

Von: Bettina Menzel

Ein Permeationsschacht zur Messung der Dichtigkeit von Wasserstoff-Leitungen in Holzwickede in Nordrhein-Westfalen (Symbolbild). © IMAGO/Rupert Oberhäuser

Ein nun veröffentlichter Plan zeigt, wie die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung aussehen könnte. Beim Ausbau der Leitungen gibt es aber technische Herausforderungen.

Berlin – Die Wasserstoff-Autobahn für Deutschland steht in den Startlöchern. Damit soll die klimaneutrale Energie der Zukunft durch bundesweite Leitungen mit einer Gesamtlänge von 11.200 Kilometern fließen. Die Idee ist, möglichst viel umzustellen, statt neu zu bauen. Eine Studie des Frauenhofer Instituts deutet darauf hin, dass das nicht so einfach werden könnte.

Wasserstoff-Infrastruktur in Deutschland: Es fehlen Speicher, Importterminals und Leitungen

Die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) stellten am Mittwoch das geplante Wasserstoff-Kernnetz vor. Demnach sollen sich die Leitungen künftig vom Norden Deutschlands durch das Ruhrgebiet und die Lausitz über Stuttgart bis nach München erstrecken. Noch ist die vorhandene Infrastruktur für diese CO₂-freie Energie in Deutschland unzureichend, es braucht neben tausenden Kilometern an Leitungen auch Importterminals und Speicher. Kostenpunkt: Laut Schätzungen des FNB ein niedriger zweistelliger Milliardenbetrag.

Bis 2030 will die Ampel-Regierung die Kapazität für Elektrolyse, mit der Wasserstoff erzeugt wird, von fünf auf mindestens zehn Gigawatt erhöhen. Um die Abkehr von Erdgas zu schaffen und die Klimaschutzziele zu erreichen, gilt der saubere Wasserstoff besonders für Industriestandorte als die Lösung – beispielsweise in der bisher von Kohle abhängigen Chemie- oder Stahlproduktion. „Wasserstoff ist das einzige Element, mit dem wir Kohlenstoff bei der Stahlherstellung ersetzen können“, sagte die beim Stahlkonzern Thyssenkrupp für die Umstellung zuständige Bettina Hübschen der Wirtschaftswoche.

Zweistufiger Ausbau des Wasserstoff-Kernnetzes: „So viel wie möglich umstellen“

Zunächst soll das Wasserstoff-Kernnetz in einer ersten Stufe wichtige Wasserstoff-Infrastrukturen umfassen, die bis 2032 in Betrieb gehen sollen. Die Bundesnetzagentur muss die Ausgestaltung des Netzes genehmigen. In einer zweiten Stufe soll bis Ende dieses Jahres eine umfassende Wasserstoff-Netzentwicklungsplanung im Energiewirtschaftsgesetz verankert werden. „Ziel ist es, so viel wie möglich umzustellen und nicht neu zu bauen“, erklärte FNB-Geschäftsführerin Barbara Fischer der dpa zum geplanten Ausbau des Netzes.

Mehr als die Hälfte der Leitungen, durch die künftig Wasserstoff geleitet werden soll, werden heute als Gasleitungen genutzt. Angaben des Energiekonzerns EnBW zufolge misst das deutsche Erdgastransportnetz aktuell 511.000 Kilometer, die geplanten rund 11.000 Kilometer Wasserstoff-Autobahn wären damit nur ein Bruchteil. Bei der Umrüstung von Erdgas auf Wasserstoff gibt es zahlreiche technische Herausforderungen, etwa eine mögliche Rissbildung durch wechselnden Druck. Allerdings lassen sich die bestehenden Stahlrohre des Gasnetzes grundsätzlich für Wasserstoff verwenden, so Experten.

Die Eröffnung eines LNG-Terminal in Wilhelmshaven im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Lässt sich das Gasterminal auf Wasserstoff umrüsten? © IMAGO/Frank Ossenbrink

Umstellung von LNG-Terminals auf Wasserstoff stellt Netz vor „große Unsicherheiten“

Die Bundesregierung hatte auch geplant, LNG-Terminals auf Flüssigwasserstoff oder Ammoniak umzurüsten. Dies sei „mit großen Unsicherheiten“ behaftet, so die Wissenschaftler des Frauenhofer Instituts im vergangenen Jahr in einer Studie zum Thema. Machbar sei es nur, wenn eine künftige Umrüstung bei der Planung bereits berücksichtigt wurde und beispielsweise kompatible Materialien verwendet würden. „Flüssiger Wasserstoff hat einen noch niedrigeren Siedepunkt als LNG, kann Materialversprödung verursachen und geht aufgrund des Explosionsrisikos mit hohen Sicherheitsanforderungen einher“, so die Forscher.

Eine technische Anpassung könne „zum Teil erhebliche Kosten“ nach sich ziehen. Bei einer guten Planung hingegen ließen sich laut den Forschern womöglich bis zu 70 Prozent der Investitionen in LNG-Terminals als Ammoniakterminal übertragen. Ob einmal genügend Wasserstoff zur Verfügung steht, gilt unter Experten als äußerst fraglich. Auch sei schwer vorhersehbar, ob Ammoniak und Co. künftig nachgefragt würden. „Es gibt ein Risiko, dass die LNG-Infrastruktur als gestrandeter Vermögenswert endet“, hieß es dazu in der Frauenhofer-Studie. In der Branche der Leitungsbetreiber zeigt man sich jedoch optimistisch: Stehe erst einmal die Infrastruktur, werde das auch Produzenten anlocken.

In Berlin will man sich im Juli näher mit den Plänen zur nationalen Wasserstoffstrategie befassen. Prinzipiell will die Regierung Wasserstoff in der Industrie, im Verkehr, aber auch in der Energieversorgung und beim Heizen von Gebäuden nutzen, Letzteres spiele aber eine nachgeordnete Rolle, hieß es. Die meisten Experten halten Heizen mit Wasserstoff für wirtschaftlich nicht sinnvoll. Die Wärmepumpe sei die Heizungsform der Zukunft, hieß es etwa vom Vorsitzenden des größten Energieberaterverbands Deutschland, Stefan Bolln. In 30 Jahren werde man sich sehr wundern, warum „wir heute diese Diskussionen über Gas, Biogas und Wasserstoff geführt haben“, so Bolln (bme mit Material der dpa).