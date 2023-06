Wasserstoff in Namibia: Blaupause für eine gerechte Energiewende

Von: Joachim Wille

Die Hafenstadt Lüderitz soll durch das Projekt besser mit Frischwasser versorgt werden. © IMAGO/blickwinkel

In Namibia soll ein Megaprojekt für grünen Wasserstoff entstehen – auch zum Wohle der lokalen Wirtschaft.

Aufschwung mit Wasserstoff statt Diamanten? In einer Region in Namibia nahe der Hafenstadt Lüderitz soll mit deutscher Hilfe bald eines der bisher größten Wasserstoff-Projekte weltweit entstehen. In dem früheren Sperrgebiet für den Diamantenabbau in der Wüste ist es extrem trocken, es wächst nichts außer ein paar Büschen. Dafür gibt es hier, im Südwesten Afrikas, zwei Ressourcen, die in der postfossilen Welt immer wichtiger werden: jede Menge Sonne und viel Wind. Daraus lässt sich günstig Wasserstoff herstellen, der – umgewandelt in Ammoniak – auch nach Europa und Deutschland exportiert werden kann. Genau dafür wurden nun die Weichen gestellt.

Namibias Regierung will das Land zu einem der Zentren der globalen Wasserstoffwirtschaft machen. Sie beauftragte das Unternehmen „Hyphen Hydrogen Energy“ mit Entwicklung, Bau und Betrieb des milliardenschweren Pilotprojekts. In einer offiziellen Zeremonie in der Hauptstadt Windhuk wurde die Machbarkeits- und Umsetzungsvereinbarung unterzeichnet.

Die Anteilseigner der Firma sind das deutsche Ökoenergie-Unternehmen Enertrag sowie der in Europa und Afrika aktive britische Infrastrukturentwickler Nicholas Holdings. Geplant sind Gesamtinvestitionen von rund zehn Milliarden US-Dollar, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Regierung von Namibia und von Hyphen heißt. Damit werden Dimensionen erreicht, wie man sie im Afrikageschäft bisher allenfalls von China kennt. Der Betrag entspricht in etwa dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt Namibias. Die Regierung in Windhuk kann sich laut dem Vertrag mit bis zu 24 Prozent an dem Projekt beteiligen. Enertrag ist einer der führenden Entwickler und Betreiber von Windparks in Deutschland. Das Unternehmen aus Dauerthal in Brandenburg ist zudem seit Längerem in die Wasserstoff-Elektrolyse eingestiegen.

Die zukünftigen Windparks und Solarfelder bei Lüderitz sollen im Endausbau sieben Gigawatt (7000 Megawatt) Ökostrom liefern können, was der Kapazität von etwa zehn konventionellen Großkraftwerken entspricht. Außerdem soll nahe der Hafenstadt eine Elektrolyse-Anlage mit einer Kapazität von drei Gigawatt zur Wasserstoffgewinnung sowie eine Meerwasser-Entsalzungsanlage entstehen, um in der trockenen Region die nötigen Mengen Wasser bereitstellen zu können.

Hinzu kommt ein Chemiewerk, um aus dem Wasserstoff besser transportable Derivate wie Ammoniak zu machen, die dann über ein neues Verladeterminal bei Lüderitz verschifft würden. Angepeilt ist eine Produktionsmenge von bis zu zwei Millionen Tonnen grünem Wasserstoff jährlich.

Der Vollbetrieb soll noch vor 2030 erreicht werden. Am Zielort kann der grüne Ammoniak etwa in der Chemieindustrie eingesetzt oder wieder in Wasserstoff umgewandelt werden.

Wasserstoff ist ein Schlüsselelement für die Energiewende in der Industrie sowie im Flug- und Schiffsverkehr. Auch Deutschland versucht, sich günstige Wasserstoff-Quellen im Ausland zu erschließen, da die benötigten H2-Mengen so groß sind, dass sie mit heimischem Ökostrom alleine kaum herstellbar sind. Weltweit gibt es mehrere Regionen, in denen Wasserstoff per Grünstrom billig produziert werden könnte, da die Sonne oft scheint oder viel Wind weht. Dazu zählen vor allem Australien, Chile, die Arabische Halbinsel – und eben Afrika.

Die Potenziale dort sind riesig. Laut einer Studie des Bundesforschungsministeriums von 2021 ließe sich allein in Westafrika jährlich die gigantische Menge von bis zu 165 000 Milliarden Kilowattstunden grüner Wasserstoff herstellen – das entspreche der 110-fachen Menge, die Deutschland im Jahr 2050 voraussichtlich werde importieren müssen. Ein weiteres Argument: die niedrigen Kosten. Der Wasserstoff kann laut Schätzungen dort für 2,50 Euro pro Kilogramm produziert werden, während es bei in Deutschland hergestelltem H2 selbst 2050 noch rund 3,80 Euro sein dürften. Kein Wunder, dass auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf den Nachbarkontinent setzt. Er besuchte Namibia Ende letzten Jahres, um das Projekt zu promoten.

Hyphen und die namibische Regierung preisen ihr Lüderitz-Projekt in den höchsten Tönen. Es sei ein Schritt, um das Land als „weltweit führendes Zentrum für grünen Wasserstoff“ zu etablieren und solle eine „Benchmark für die nachhaltige Entwicklung großer grüner Wasserstoffprojekte auf globaler Ebene“ sein – fair, gerecht, wirtschaftlich inklusiv und ökologisch nachhaltig. Der namibische Präsident Hage Geingob ließ sich zitieren mit dem Worten: „Vielen Dank an Hyphen dafür, dass sie unserem politischen System und Regierungsform vertrauen. Lassen Sie uns nun zum Wohle des namibischen Volkes zusammenarbeiten.“ Enertrag-Chef Gunar Hering sagte gar: „Hyphen ist mehr als nur ein Unternehmen. Wir legen die Grundlage für eine gerechte Energiewende in Namibia und dienen als Blaupause für andere Länder des globalen Südens.“

Das soll wohl Sorgen zerstreuen, mit der neuen Wasserstoff-Welt könne ein grüner Kolonialismus etabliert werden, in dem Afrika Europa mit Energierohstoffen versorgt und außer Umweltschäden nichts davon hat. Deshalb wurde verabredet, dass von den über 3000 Dauer-Arbeitsplätzen im Lüderitz-Projekt 90 Prozent mit namibischen Arbeitskräften besetzt werden sollen. Außerdem will man 30 Prozent der benötigten Waren, Dienstleistungen und Materialien lokal beschaffen. Von der Meerwasser-Entsalzungsanlage solle Lüderitz mit besserer Frischwasser-Versorgung profitieren.