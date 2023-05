Was ist nun mit den Thermofenstern?

Von: Ursula Knapp

Konkret geht es bei den Thermofenstern um den Vorwurf, die eingebaute Reinigungsfunktion habe nur bei bestimmten Temperaturen funktioniert. © imago images/Jan Huebner

Von Montag an verhandelt der Bundesgerichtshof final über Schadenersatzansprüche. Möglicherweise wird das Gericht seine bisherige Rechtsprechung ändern.

Dieselskandal! Abschalteinrichtungen! Thermofenster! Es ist schwierig, noch den Überblick zu behalten. Zuerst ging es um die gezielte Täuschung bei VW. Der Konzern hatte in Dieselmotoren eine Erkennungs-Software eingebaut, sodass die Abgasreinigung nur auf dem Prüfstand funktionierte, nicht aber im Straßenverkehr. Gerade liegen die Gerichte in den letzten Zügen, die Schadenersatzklagen der sittenwidrig getäuschten Kundinnen und Kunden abzuarbeiten. Am Landgericht München läuft noch der Betrugsprozess gegen Ex-Spitzenmanager. Der frühere Audi-Konzernchef Rupert Stadler, der auch dem VW-Vorstand angehörte, hat gerade ein Geständnis angekündigt.

Inzwischen gibt es aber eine neue Baustelle. Es geht es um das sogenannte Thermofenster in Dieselmotoren. Konkret geht es um den Vorwurf, die eingebaute Reinigungsfunktion habe nur in einem Temperaturbereich zwischen zwölf und 33 Grad Celsius Stickoxide im geforderten Maß reduziert. Wenn es kälter oder wärmer gewesen sei, jedoch nicht. Geschätzte 100 000 Kläger:innen fordern Schadenersatz. Allein beim Bundesgerichtshof – der höchsten und letzten Instanz in den Schadenersatzprozessen – liegen 2100 Fälle.

Das Ziel: Die Erstattung des Kaufpreises

Am Montag werden hier drei Pilotverfahren verhandelt. Danach wird - endlich – entschieden, ob auch Käufer:innen von Dieselautos mit Thermofenster einen Schadenersatzanspruch haben können, wenn dort eine unzulässige Abschalteinrichtung eingebaut ist. Es geht um die Dieselmotoren der drei großen deutschen Autokonzerne Audi, Mercedes und VW.

Die Kläger:innen wollen ihr Fahrzeug zurückgeben und verlangen im Gegenzug die Erstattung des Kaufpreises, wobei die zwischenzeitliche Nutzung abzuziehen ist. Wohl gemerkt wird beim Thermofenster nicht der Vorwurf einer vorsätzlichen Täuschung beziehungsweise einer sittenwidrigen Schädigung erhoben. Im Unterschied zur Abschalteinrichtung in den früheren EA 189-Motoren von VW steht beim Thermofenster nur der Vorwurf der Fahrlässigkeit im Raum. Aber auch bei Fahrlässigkeit kommt eine Haftung der Hersteller in Betracht.

Die jetzigen Verfahren haben jedoch eine Besonderheit. Der BGH hatte nämlich bisher Schadenersatzansprüche beim Thermofenster rundweg verneint. Selbst wenn die Abschalteinrichtung unzulässig sei, bestehe kein Anspruch. Begründung: Die Herstellerbescheinigung, dass die Euronormwerte eingehalten würden, schütze nicht den einzelnen Käufer. Es bestehe folglich keine gesetzliche Grundlage für Schadenersatz.

Die Autos dürfen weiterhin auf deutschen Straßen fahren

Genau das beurteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg anders. Vor knapp zwei Monaten, am 21. März, urteilte der EuGH, dass die Bescheinigung über die Schadstoffklasse Euro 5 beziehungsweise Euro 6 auch dem einzelnen Käufer oder der Käuferin zusichere, dass das Fahrzeug über die geforderte Abgasreinigung verfüge. Sie seien folglich davor geschützt, dass das Fahrzeug mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung ausgestattet sei.

Muss der BGH also nun seine Rechtsprechung ändern? Genau darum wird es am Montag gehen. Zwei Punkte sind umstritten. Punkt eins: Arbeiteten die früheren Thermofenster tatsächlich nur in dem relativ schmalen Temperaturbereich von zwölf bis 33 Grad vorschriftsmäßig? Die Hersteller bestreiten das. Zusätzlich argumentieren sie, die temperaturabhängige Reduktion der Reinigungsfunktion sei notwendig, damit der Motor nicht plötzlich ausfalle und schwere Unfälle drohten.

Die Gerichte hatten das bisher nicht aufgeklärt, denn aus ihrer Sicht bestand ja sowieso keine gesetzliche Grundlage für Schadenersatzforderungen, auf die technischen Einzelheiten kam es deshalb nicht an. Das muss nun eventuell nachgeholt werden.

Aber es gibt noch einen zweiten strittigen Punkt: Das Kraftfahrt-Bundesamt hat auch nach dem Urteil des EuGH vom März keine Rückrufaktionen gestartet. Das bestätigten auf Anfrage sowohl der Volkswagen- als auch der Mercedes-Konzern. Die Fahrzeuge laufen also weiter mit Genehmigung auf europäischen Straßen. Ist den Käufer:innen also überhaupt ein Schaden entstanden? Das Oberlandesgericht Hamm meinte nein. Auch nach dem EuGH-Urteil gebe es erst dann Schadenersatz, wenn das Bundesamt die Typengenehmigung zurückziehe.

Es wird darauf ankommen, ob sich der BGH dieser Rechtsauffassung anschließt oder nicht. Im Jahr 2019 befanden die Karlsruher Bundesrichter:innen noch, dass die Genehmigung des Kraftfahrt-Bundesamtes die Gerichte nicht davon entbindet, die Zulässigkeit einer Abschalteinrichtung eigenständig zu prüfen.