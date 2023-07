„Völlig unnötig in Angst und Schrecken versetzt“ – Wann Gesundheitsvorsorge sogar schadet

Von: Pamela Dörhöfer

Viele Arztpraxen bieten den Patientinnen und Patienten zusätzliche Selbstzahlerleistungen zur Vorsorge an. Aber eine Untersuchung zeigt: Die Angebote bringen meist nichts und können sogar schaden.

Frankfurt – Selbstvorsorge boomt: Rund 15 Millionen individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) sollen gesetzlich Versicherte in Deutschland etwa im Jahr 2018 in Anspruch genommen haben – was sie sich mehr als eine Milliarde Euro kosten ließen; so ist es auf der Homepage der Verbraucherzentrale zu lesen. IGeL sind Untersuchungen und Therapien, die beim Arzt oder der Ärztin selbst bezahlt werden müssen, da sie die gesetzlichen Krankenkassen nicht übernehmen – weil letzteren der Nutzen dieser Leistungen als nicht erwiesen oder wirtschaftlich gilt. Wie viele IGeL auf dem Markt sind, weiß man nicht, da sie nicht systematisch erfasst werden. Laut Verbraucherzentrale erweitert sich die Palette aber stetig.

In welchen Fällen Vorsorge Sinn macht – und wann nicht

Laut IGeL-Report 2023 des Medizinischen Dienstes Bund indes bringen diese ärztlichen Angebote in der Regel nichts, schlimmstenfalls sollen sie mehr Schaden anrichten können, als dass sie nützen. Von 55 bewerteten Selbstzahlerleistungen, darunter etliche Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung, schätzt der Medizinische Dienst (der als Expertenorganisation den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen berät) nicht eine einzige als positiv ein. Lediglich Akupunktur zur Migräneprophylaxe und Lichttherapie bei saisonalen depressiven Verstimmungen werden als „tendenziell positiv“ eingestuft. Der Rest habe einen unklaren medizinischen Mehrwert, sei „tendenziell negativ“ oder sogar klar negativ.

Zu Letzteren zählt die am häufigsten nachgefragte individuelle Gesundheitsleistung: ein durch die Scheide durchgeführter transvaginaler Ultraschall der Gebärmutter und/oder der Eierstöcke. Er wird vor allem zur Früherkennung von Krebs und zur Untersuchung gutartiger Veränderungen wie Myomen in der Gebärmutter eingesetzt. „Die oft jungen Frauen werden völlig unnötig in Angst und Schrecken versetzt“, zitiert das Medizinportal „Doc Check“ Stefan Gronemeyer, den Vorstandsvorsitzenden des Medizinischen Bundes Deutschland. Die Untersuchung habe „als Früherkennung keinen Nutzen“, sie könne aber „definitiv schaden“: „Diese Leistung dürfte überhaupt nicht mehr angeboten werden, wenn man Patientensicherheit ernst nimmt.“ Was eine chronische Erkrankung definiert, erfahren Sie hier.

Vorsorge: IGeL-Leistungen ohne Nutzen?

Auch das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) erkennt keinerlei Evidenz für einen Nutzen des transvaginalen Ultraschalls. Der Berufsverband der Frauenärzte allerdings sieht diese Untersuchung in einigen Fällen als sinnvoll an, wie es bei Doc Check heißt: etwa bei Frauen mit Hormonersatztherapie in den Wechseljahren, bei Brustkrebs-Patientinnen, die Tamoxifen einnehmen, oder bei stark übergewichtigen Frauen.

Insgesamt handelt es sich bei den Top Ten der „beliebtesten“ IGeL durchweg um Untersuchungen zur Früherkennung, so das Ergebnis einer bevölkerungsrepräsentativ quotierten Befragung von Versicherten zwischen 20 und 69 Jahren, die das Marktforschungsinstitut Aserto im Januar im Auftrag des Medizinischen Dienstes durchgeführt hat. Die Hälfte der Teilnehmenden hatte in den vergangenen drei Jahren eine IGeL angeboten bekommen oder danach gefragt. Vor allem jüngere Versicherte seien „weniger kritisch“ und scheinen bereit zu sein, für ärztliche Angebote selbst zu zahlen: „Insbesondere 20- bis 29-Jährige geben an, zwischen 100 und 249 Euro für diese Leistungen zu bezahlen“; pro Jahr.

Vorsorge: Ist die Untersuchung nützlich oder schädlich?

Platz zwei belegt die Messung des Augeninnendrucks mit oder ohne Augenspiegelung. Mit ihr soll ein Glaukom (Grüner Star) frühzeitig entdeckt werden, bevor die Krankheit, die zur Erblindung führen kann, Symptome macht. Bei Verdacht kann die Untersuchung von den gesetzlichen Kassen bezahlt werden. Als Früherkennung wird sie im IGeL-Monitor als „tendenziell negativ“ bewertet. Zur Frage, ob die Untersuchung nützlich oder schädlich sei, heißt es, man habe keine Studien finden können, die zeigten, dass eine frühe Behandlung besser als eine späte sei. „Wir sehen deshalb keinen belastbaren Hinweis auf einen Nutzen der Kombinationsuntersuchung zur Glaukom-Früherkennung.“

Zu möglichen Schäden heißt es: Ein Kontakt zwischen Gerät und Auge könne zu „Reizungen und Hornhautabschürfungen führen“. Außerdem sei aus vielen anderen Studien bekannt, dass Früherkennungsuntersuchungen immer „indirekte Schäden“ auslösen können: „Sie produzieren Fehlalarme, übersehen Krankheiten und vor allem erkennen sie Krankheiten, die nie Probleme verursacht hätten, die man also gar nicht behandeln hätte müssen.“

Oft werden mögliche Risiken verschwiegen

Als „unklar“ wird der Nutzen eines Abstrichs zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs mit Dünnschichtzytologie eingeschätzt, wobei sich diese Bewertung derzeit in der Überarbeitung befände, wie es heißt. Die Dünnschichtzytologie ist ein Verfahren, bei dem die Zellen aus dem Pap-Test – dem routinemäßigen Abstrich – vor der mikroskopischen Untersuchung zusätzlich gereinigt werden. Dadurch sollen sie besser zu untersuchen sein.

Bei der Befragung für den IGeL-Report gaben 22 Prozent allerdings an, vor ihrer Entscheidung für oder gegen eine Leistung nicht über den Nutzen aufgeklärt worden zu sein. „Noch dramatischer“, heißt es, sei das Verschweigen der möglichen Risiken oder Schäden: „Ganze 44 Prozent der Teilnehmenden wurden darüber nicht informiert.“ Bei 50 Prozent der Befragten sei die IGeL zudem positiver dargestellt worden als die Kassenleistungen, immerhin jeder Fünfte fühlte sich bei der Entscheidung unter Druck gesetzt und gab noch dazu an, dass die Behandlung mit einer Kassenleistung vom Kauf einer IGeL abhängig gemacht worden sei.