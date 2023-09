Kindergrundsicherung: Viel zu komplex

Von: Martin Staiger

Die Kindergrundsicherung schafft mehr Bürokratie und wird für Geringverdienende eine komplizierte Angelegenheit. Das schreibt Martin Staiger in der Kolumne „Gastwirtschaft“.

Frankfurt – Am Ende ging es offenbar nur noch darum, einen Entwurf zu präsentieren, den man irgendwie als „Kindergrundsicherung“ bezeichnen kann. Das ursprüngliche Ziel, ein unbürokratisches Regelwerk vorzulegen, das sich zumindest einigermaßen friktionslos zum Bürger- und zum Wohngeld verhält, wurde nicht erreicht.

In (zu) vielen Fällen wird mit der Kindergrundsicherung das Existenzminimum von Familien nicht gesichert sein mit der Folge, dass diese zusätzlich zu dem geplanten Kindergarantiebetrag, der dem heutigen Kindergeld entsprechen soll, und dem Kinderzusatzbetrag auf Bürgergeld angewiesen sein werden. Im Endeffekt wird es damit für diesen Personenkreis deutlich komplizierter werden als momentan.

Kindergrundsicherung lässt Doppelstrukturen entstehen

Von der seit den jüngsten Kinderzuschlags- und Wohngeldreformen großen Zahl der Familien, die einen Anspruch auf Kindergeld, Kinderzuschlag und auf Wohngeld haben, werden in Zukunft die allermeisten einen Anspruch auf den Kindergarantiebetrag, den Kinderzusatzbetrag und nach wie vor auf Wohngeld haben. Da das Wohngeld selbst eine in sich alles andere als stringente Sozialleistung ist, wird sich aus der Kombination der Leistungen auch in Zukunft kein stringentes Ganzes ergeben.

Eine gründliche Beschäftigung mit der Materie, die man den an der Vorbereitung der Kindergrundsicherung Beteiligten unterstellen kann, hätte eigentlich zu dem Ergebnis führen müssen, keine Kindergrundsicherung einzuführen. Warnungen gab es genug: So hatte der Gesamtpersonalrat der Jobcenter im Juni das Bundesfamilienministerium darauf hingewiesen, dass mit der geplanten Kindergrundsicherung noch mehr Doppelstrukturen entstehen als sie ohnehin schon vorhanden sind, und der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, hatte bereits im Februar die Befürchtung geäußert, dass „wie so oft bei Sozialleistungen wieder alles nur noch komplizierter wird.“

So wird es nun kommen – falls es der Ampel nicht doch noch auffällt, dass die vorletzte Woche beschlossene Kindergrundsicherung dem eine Woche später auf ihrer Klausur in Meseberg angekündigten Bürokratieabbau diametral widerspricht, und sie einen Reformvorschlag erarbeitet, der nicht isoliert die Armut von Kindern, sondern die Armut von Familien angeht.

