Vermögensstudie: Den Reichen geht es gar nicht gut

Von: Jana Ballweber

2022 war die Party für Reiche vorbei – zumindest vorerst. © Frank Sorge/Imago

Zum ersten Mal seit langer Zeit ging die Zahl der Millionenvermögen in fast allen Ländern 2022 zurück. Für das nächste Jahr gibt es aber Hoffnung.

Bei allen schlechten Nachrichten, Krisen und Katastrophen konnte man sich in der Vergangenheit auf eines immer verlassen: Für die Reichen läuft es trotzdem gut. Doch bei einer so umfassenden Krise, wie die Welt sie aktuell in allen Lebensbereichen erlebt, kommen auch die Gutbetuchten nicht so einfach davon: Strauchelnde Börsenkurse und Immobilienpreise, die Zinsentscheidungen der Notenbanken und die Inflation sorgten dafür, dass weltweit und auch hierzulande die Zahl derer, die mehr als eine Million US-Dollar zum Anlegen zur Verfügung haben, 2022 gesunken ist – in Deutschland um 1,3 Prozent. Das Vermögen dieser Gruppe ging gar um 2,2 Prozent zurück.

Diese Zahlen gehen aus dem aktuellen „World Wealth Report“ hervor, den die Unternehmensberatung Capgemini jährlich herausgibt. Dabei steht die Gruppe der Reichen in Deutschland sogar noch besser da als im weltweiten Vergleich: International zählten 2022 knapp 3,3 Prozent weniger Menschen zur Gruppe derer mit über einer Million Dollar anlegbaren Vermögens als im Vorjahr. Das summierte Vermögen dieser Gruppe ging um 3,6 Prozent zurück.

Lage für Reiche verschlechtert sich in Russland besonders drastisch

Besonders drastisch verschlechterte sich die Lage der Vermögenden in Russland. Die Gruppe der russischen Reichen schrumpfte um ganze 14,9 Prozent. Das wirkt sich negativ auf die gesamteuropäischen Zahlen aus, die nur leicht unter dem globale Trend liegen. Auch in den USA ist ein Rückgang von mehr als sieben Prozent zu verzeichnen. Komfortabel hatte es das Geld 2022 nur in Indien, Indonesien und einigen Staaten im Nahen Osten, Lateinamerika und Afrika, die stark ins Rohstoffgeschäft involviert sind. Durch den Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland konnten Reiche in Staaten wie Saudi-Arabien oder Kuwait profitieren.

„Bei der Befragung der Vermögenden im Januar 2023 fiel auf, dass der Fokus vieler nicht mehr auf Wachstum, also auf dem Ausbau des eigenen Vermögens liegt, sondern auf der Erhaltung“, berichtet Klaus-Georg Meyer von Capgemini am Mittwoch bei der Vorstellung der Studie. 67 Prozent versuchten 2022 in erster Linie, nicht ärmer zu werden.

Vermögensstudie gibt keinen Hinweis auf sinkende Ungleichheit

Bedeuten diese Zahlen nun einen Sieg der sozialen Gerechtigkeit über die Ungleichheit? Wird endlich von oben nach unten umverteilt? Wohl eher nicht. Höhere Steuern, Enteignung oder Vergesellschaftung von Vermögen nennt der Bericht nicht als Gründe für den Rückgang des Reichtums. Außerdem ist die Erhebung von Capgemini nur theoretisch nach oben offen. In der Praxis regeln Reiche aber ab einer Grenze von etwa 100 Millionen Dollar investierbaren Vermögens ihre Investitionen über eigene Kanäle und engagieren eher selten einen externen Vermögensverwalter. Und nur deren Kundschaft fließt in die Befragung mit ein. Über die Elon Musks und Jeff Bezos dieser Welt, also die ganz wenigen, die ganz viel Vermögen anhäufen, hat die Studie also nur wenig Aussagekraft.

Der Blick der Branche entwickle sich ohnehin eher in die andere Richtung, so Meyer. „Nur fünf Prozent der Menschen, die zwischen 250 000 und einer Million Dollar haben, legen ihr Geld mit der Hilfe eines klassischen Vermögensverwalters an“, so Meyer. So ergebe sich eine attraktive Expansionsmöglichkeit für die Branche – falls die auch hier schleppend verlaufende Digitalisierung Fortschritte mache. Gerade jüngere Reiche hätten höhere Ansprüche an digitale Tools bei der Vermögensverwaltung und ein größeres Interesse an digitalen Assets und Kryptowährungen.

Wie geht es für die Vermögenden dieser Welt weiter? Für das Jahr 2023 mit seinem jetzt schon erfreulicheren Börsenbild ist Meyer für die Reichen optimistisch: Wenn die Lage an den Börsen wieder besser werde, kehre auch die Ambition der Vermögenden auf Wachstum des eigenen Reichtums zurück, vermutet er. Die Reichen könnten also aufatmen.