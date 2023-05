Heizungs-Gesetz: Lohnt sich jetzt noch eine Gas-Heizung? Rechnung zeigt, was Besitzende tun sollten

Von: Amy Walker

Teilen

Sollten Eigentümer:innen noch vor Inkrafttreten des neuen Heizungs-Gesetzes eine Gasheizung installieren? Eine Rechnung des Verbraucherschutzes beantwortet diese Frage.

Berlin – Wer eine Immobilie besitzt, in der eine Heizung steht, die in den nächsten zwei bis drei Jahren mal ausgetauscht werden müsste, zerbricht sich vermutlich gerade den Kopf. Sollte man jetzt noch versuchen, eine neue Gasheizung zu installieren, bevor sie im kommenden Jahr nicht mehr so einfach wird? Oder doch auf die vom Wirtschaftsministerium vorangetriebene Wärmepumpe setzen? Die Verunsicherung ist groß. Mit einem Rechenbeispiel kann die Entscheidung leichter gemacht werden.

Wärmepumpe vs. Gas-Heizung: Der Kostenvergleich

Das, was die meisten Eigentümer:innen als Erstes vergleichen, sind die Investitionskosten. Da fällt die Entscheidung ganz klar für die Gasheizung und gegen die Wärmepumpe aus. Im Rechenbeispiel der Verbraucherzentrale geht man für eine Gasheizung von 5000 Euro Anschaffungskosten im Vergleich zu 35.000 Euro für die Wärmepumpe aus. Gefördert wird letzteres zu 40 Prozent, also bleiben noch 21.000 Euro, die vom Eigentümer selbst zu tragen sind.

Das ist also die Ausgangslage. Bei beiden sollte man aber noch die anhängigen Kosten gegenüberstellen, die die Gasheizung immer unattraktiver aussehen lassen. Diese sind unter anderem:

Gaskosten: ca. 12 Cent pro kWh

Stromkosten bei der Wärmepumpe: pro Kilowattstunde zwar teurer, dafür wird wesentlich niedrigerer Verbrauch

CO₂-Preis auf Öl und Gas, der ab 2027 auch im Gebäudesektor anfallen wird

Die Verbraucherzentrale berechnet, dass ein Einfamilienhaus mit einem Gasverbrauch von 25.000 kWh/Jahr auf Heizkosten in Höhe von mindestens 3100 Euro kommt. Wenn dann noch Steuern und CO₂-Preis erhöht werden, wird es noch teurer.

Die Heizkosten mit einer Wärmepumpe belaufen sich im gleichen Haus hingegen auf 2200 Euro im Jahr, da die Wärmepumpe nur etwa 7000 Kilowattstunden an Strom verbraucht. Auch hier kann die Politik theoretisch nachsteuern, um die Stromkosten zu senken. Aktuell liegt die Mehrwertsteuer für Gas bei 7 Prozent, für Strom aber bei 19 Prozent, um ein Beispiel zu nennen.

Kosten Wärmepumpe Gas-Heizung Investitionskosten aktuell 21.000 Euro 5000 Euro Heizkosten 2200 Euro / Jahr 3100 Euro / Jahr CO2-Preis 2023 - 151,20 Euro / Jahr CO2-Preis ab 2025 - 272,16 Euro / Jahr Gesamtkosten über 18 Jahre 60.600 Euro 65.455 Euro

Im Rechenbeispiel fehlen aber Kosten

Auf eine Laufzeit von 18 Jahre hochgerechnet ist die Gas-Heizung also etwas teurer. In der Tabelle oben sind natürlich nicht alle möglichen Kosten einbezogen, da sie individuell ausfallen. So gibt es Wartungs- und Reparaturkosten, die nicht berücksichtigt wurden.

Eine Gastherme des Herstellers Buderus. © Imago

Und es wurden hier nicht die Kosten berücksichtigt, die durch eine energetische Sanierung eines älteren Hauses vor Einbau einer Wärmepumpe vonnöten sein können. Je nach Gebäudezustand kann sich eine Wärmepumpe dann eher nicht lohnen, da zuerst eine komplette Instandsetzung des Gebäudes erfolgen muss. Allerdings müssen in der EU bis 2033 alle Wohngebäude einen Energieausweis der Klasse D oder höher vorweisen.

Was ebenfalls nicht berücksichtigt wurde, ist der Preisverfall der Wärmepumpe, der in den kommenden Jahren erwartet wird. In fünf Jahren könnte eine Wärmepumpe genauso erschwinglich sein wie eine Gas-Heizung. Das wird die Rechnung für die meisten Eigentümer noch deutlich anders aussehen lassen.