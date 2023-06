Vergesellschaftung ist möglich

Von: Baha Kirlidokme

Nun vielleich doch: Rund 200 000 Wohnungen könnten in Berlin entprivatisiert werden. © dpa

Die extra eingesetzte Kommission sagt, Berlin darf private Wohnungskonzerne enteignen. Doch es gibt Voraussetzungen.

Berlin darf vergesellschaften. Zu dem Ergebnis kommt die Expert:innenkommission, die die rot-grün-rote Vorgängerregierung des Landes eingesetzt hatte. In dieser Woche übergab Kommissionsvorsitzende Herta Däubler-Gmelin ihren Abschlussbericht an Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Wohnungssenator Christian Gaebler (SPD). Beide halten eher wenig von Vergesellschaftungen. „Es ist kein Geheimnis, dass ich, was das Thema Vergesellschaftung angeht, stets skeptisch war. Ich halte das weiterhin für den falschen Weg“, stellte Wegner noch einmal klar.

Im September 2021 entschieden sich mehr als eine Million Berliner:innen bei einem Volksentscheid für die Enteignung privater Wohnungsunternehmen. Das ist eine Mehrheit von 59 Prozent. Den Volksentscheid initiiert hatte die Kampagne „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“, kurz „DWE“. Zwar war das Ergebnis nicht rechtlich bindend. Doch die Regierung unter der damaligen vergesellschaftungskritischen SPD-Bürgermeisterin Franziska Giffey entschied sich, eine Expert:innenkommission zu berufen, um offene Fragen einer Vergesellschaftung zu klären. Oder um auf Zeit zu spielen, wie Kritiker:innen ihr vorwarfen,

Zwar sind Vergesellschaftungen nach Artikel 15 des Grundgesetzes grundsätzlich möglich. Nur wurde die Norm noch nie angewandt. Nun soll der 150-seitige Abschlussbericht Klarheit bringen.

Was feststeht: Die Vergesellschaftung von rund 200 000 Wohnungen ist laut Kommission möglich. Voraussetzung ist unter anderem, dass die Anstalt öffentlichen Rechts, die gegründet werden und in deren Eigentum die Wohnungen übergehen würden, gemeinnützig arbeitet. Also keinen Gewinn erzielt. Dadurch könnte die Entschädigung, die an private Wohnkonzerne gezahlt werden müsste, deutlich unter dem Verkehrswert liegen, ist sich ein Großteil der Kommission einig.

DWE fühlt sich bestätigt. „Dass unsere Forderung rechtssicher und finanzierbar ist, wussten wir ja schon“, sagt Veza Clute-Simon von der Kampagne. Sie erwartet vom Senat, dass sie den Willen der Mehrheit nun umsetzt. „Wir werden das laut einfordern und uns weiterhin mit Mieter:innen in Nachbarschaften organisieren, kündigt sie an.

Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes, zeigt sich dem Kommissions-Ergebnis gegenüber aufgeschlossen. „Vergesellschaftungen sind ein legitimes Mittel, das sich aus dem Grundgesetz ergibt“, sagt der Jurist im Gespräch mit der FR. Er findet es in Ordnung, dass laut Ergebnis Vergesellschaftungen unter bestimmten Voraussetzungen möglich sind.

Die neue Koalition aus CDU und SPD hatte sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, ein Rahmengesetz für Vergesellschaftungen zu erarbeiten. Neben Wohnen soll es auch die Bereiche Energie und Wasserversorgung miteinschließen. Das Gesetz soll nach Verabschiedung eine Schonfrist von zwei Jahren haben, bis es in Kraft tritt. Die Vergesellschaftungskampagne DWE kritisierte das in der Vergangenheit. Aus dem Senat wird die Frist damit begründet, dass sich das Debakel um den Mietendeckel nicht wiederholen solle. Dieser wurde damals nach Inkrafttreten vom Bundesverfassungsgericht einkassiert.

Der Senat will kein „juristisch ambitioniertes, wohnungspolitisch kontrovers diskutiertes Gesetz vorlegen und einfach umsetzen – auf die Gefahr hin, dass es vom Verfassungsgericht aufgehoben und rückabgewickelt wird“, sagt Martin Pallgen, Pressesprecher der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.

Berlins größter Wohnungskonzern Vonovia zeigt sich unzufrieden. Sollte der Senat ein Rahmengesetz erarbeiten, „wird dies über die nächsten zwei Jahre durch das Bundesverfassungsgericht geprüft werden. Auch die Befassung durch den Europäischen Gerichtshof ist denkbar“, teilt eine Sprecherin auf FR-Anfrage mit. Ob Vonovia damit andeutet, selbst Klage gegen ein solches Gesetz einzureichen, bleibt unbeantwortet.

Als eins der Argumente gegen eine Vergesellschaftung führt der Konzern auf, dass privates Kapital für lange Zeit daran gehindert würde, „einen Lösungsbeitrag zu den drängenden Fragen Wohnungsnot und Klimaschutz“ zu leisten. Auf die Frage, warum privates Kapital bis dato keinen ausreichenden Beitrag geleistet habe, gab es keine Antwort.

„Sebastian Schipper, Professor für geographische Stadtforschung an der Frankfurter Goethe-Universität begrüßt das Ergebnis der Kommission. „Es macht eine Perspektive für die Berliner Wohnungspolitik auf, die offenbar nicht nur mehrheitsfähig ist, sondern auch rechtlich möglich“, sagt er. Eine Überführung von Wohnungen in eine öffentlich-rechtliche Anstalt hätte zudem nicht nur den Effekt, dass Wohnraum bezahlbar bleibt. Energetische Modernisierung wäre laut ihm ebenfalls möglich, ohne dass die Warmmieten steigen.

Darüber hinaus könnte der Abschlussbericht bundespolitische Strahlkraft entwickeln. Auch Lukas Siebenkotten kann sich vorstellen, dass Vergesellschaftungen in anderen Städten eine Lösung sein können, sollte die Wohnungsnot sich nicht aufhalten lassen. „Nun ist aber der Berliner Senat erst einmal in der Pflicht, den Weg zur Vergesellschaftung zu finden“, ergänzt er.

Der Senat wird den Bericht nun erst einmal sehr genau auswerten, sagt Pallgen. Der Weg zur Vergesellschaftung wird wohl noch dauern. Ob es einen weiteren Volksentscheid geben wird, um schneller zu vergesellschaften, konnte DWE gegenüber der FR nicht bestätigen.