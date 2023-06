Verfassungsgericht beanstandet Minilohn im Gefängnis

Von: Ursula Knapp

Manuel Matzke, Sprecher der Gefangenen-Gewerkschaft. © dpa

Das Bundesverfassungsgericht kippt die Vergütungsregeln für Häftlinge. Arbeit hinter Gittern soll angemessen anerkannt werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Regelungen zur Entlohnung von Strafgefangenen in Bayern und Nordrhein-Westfalen für verfassungswidrig erklärt. Damit hatten die Verfassungsbeschwerden von zwei Strafgefangenen Erfolg.

Die Stundenlöhne für Gefangenenarbeit lagen im Jahr 2022 zwischen 1,37 Euro und 2,30 Euro. Von diesem Geld sollen Strafgefangene Anteile für die Haftkosten abführen, Schulden abtragen, Opfern ihrer Straftaten Ausgleich zahlen, Beiträge für Unterhalt und auch Geld für die Arbeitslosenversicherung abführen.

Der Zweite Senat beurteilt dieses Konzept als realitätsfern und stellt wörtlich fest: „Es erschließt sich nicht, wie die gesetzlich festgelegten Zwecke tatsächlich erreicht werden sollen, ohne dass den Gefangenen mehr Lohn zur Verfügung stünde“.

Eine Mindesthöhe der Entlohnung legt das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil jedoch nicht fest. Das sei nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, sondern des Gesetzgebers, sagte Vizepräsidentin Doris König in der Urteilsverkündung. Auch rückwirkend werden die klagenden Strafgefangenen kein zusätzliches Geld bekommen. Die Bundesländer müssen spätestens bis zum 30. Juni 2025 ein realitätsgerechtes und widerspruchsfreies Resozialisierungskonzept entwickeln; bis dahin bleiben die Vollzugsgesetze in Kraft.

Das Urteil bezieht sich formal nur auf Bayern und Nordrhein-Westfalen (NRW). Der Grund ist, dass seit 2006 nicht mehr der Bund, sondern die Länder für die Strafvollzugsgesetze zuständig sind. Da die Verfassungsbeschwerden von Gefangenen in Bayern und NRW eingelegt wurden, sind auch nur diese Ländergesetze für verfassungswidrig erklärt worden. Das bedeutet aber nicht, dass die Gesetze in den anderen 14 Bundesländern nicht ebenfalls überarbeitet werden müssen.

Der Vertreter der Gefangenengewerkschaft, Manuel Matzke, begrüßte das Urteil. Nach der Urteilsverkündung sagte er in Karlsruhe, man erhoffe sich bei der Entlohnung nun „einen Sprung nach oben“. Als Größenordnung nannte Matzke sieben Euro pro Stunde.

Der Zweite Senat betont in seinem aktuellen Urteil, dass der Staat verfassungsrechtlich verpflichtet sei, ein Resozialisierungskonzept zu entwickeln und alle wesentlichen Elemente des Konzepts in einem Gesetz zu regeln. Das Gesamtkonzept müsse zum Ziel haben, dass Strafgefangenen künftig ein straffreies Leben führten. Allerdings legen die Verfassungsrichterinnen und -richter die tragenden Elemente nicht selbst fest, sondern geben dem Gesetzgeber großen Spielraum.

Resozialisierungskonzepte müssen also nicht vorrangig in Arbeitsangeboten mit angemessener Bezahlung bestehen. Möglich sind ebenso Bildungs- und Therapieangebote. Allerdings muss auch das Verhältnis von Bildungs- beziehungsweise Therapiemaßnahmen zu bezahlten Arbeitsleistungen im Gesetz geregelt werden. Schließlich muss die Wirksamkeit der Maßnahmen für die angestrebte Resozialisierung regelmäßig überprüft werden. Dazu verlangt das Bundesverfassungsgericht eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung. An solch einer Evaluation fehlt es bisher, was ebenfalls bis 2025 geändert werden muss.

Wenn die Länder in ihrem Resozialisierungskonzept Arbeit als vorrangige Maßnahme ansehen, dann „muss diese Arbeit auch angemessene Anerkennung finden“, so das Urteil weiter. Die brauche „nicht allein in Geld“ gewährt werden. Vielmehr könne ein Teil der Anerkennung auch in einer Verkürzung der Haftzeit oder einem verlängerter Ausgang bestehen. Auch Abzüge für Haftkosten oder eine Stromkostenpauschale sind laut Urteil möglich. Aber dabei dürfe die Wahrnehmung der Gefangenen nicht unberücksichtigt bleiben. Denn das Empfinden, dass „ihre Tätigkeit nicht genügend wertgeschätzt werde, könne sich auf deren Resozialisierung kontraproduktiv auswirken“.

Diesen Maßstäben würden die Vollzugsgesetze in Bayern und NRW nicht gerecht. In Bayern würden „eine Reihe von Behandlungsmaßnahmen aufgeführt, die nebeneinander stehen, ohne erkennbar aufeinander abgestimmt zu sein“, so das Urteil wörtlich.

Auch das Konzept in NRW zur Umsetzung des Resozialisierungsgebots sei „nicht in sich schlüssig und widerspruchsfrei“. Das Bundesland habe zwar eine Evaluation vorgesehen, die Umsetzung sei aber unzureichend.