Hitzewelle in Deutschland: Fast 40 Grad – tropische Nächte und Unwetter möglich

Von: Florian Dörr

Teilen

Hochsommerliche Temperaturen von bis zu 40 Grad: Für Donnerstag prognostiziert der DWD den wärmsten Tag der Woche. Doch auch Abkühlung ist in Sicht.

Frankfurt/Offenbach – Nach zwischenzeitlich ein wenig Abkühlung ist die Hitze zurück in Deutschland. Mit bis zu 39 Grad ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen zu rechnen. Besonders die Ballungsräume etwa in Hessen dürfte es treffen, denn dort rechnen die Experten aus Offenbach auch mit tropischen Nächten. Bedeutet: Die Temperaturen dürften hier vielerorts auch nachts nicht unter die Marke von 20 Grad fallen.

Während die Thermometer am Mittwoch (3. August) auf bis zu 37 Grad steigen, wird der heißeste Tag der Woche für Donnerstag (4. August) erwartet - mit Temperaturen von bis zu 39 Grad, berichtet der DWD. Meteorologe Marco Manitta rät daher: „Ausreichend trinken, Hitze in den Mittags- und Nachmittagsstunden vermeiden und Wohnung möglichst kühl halten.“

Wetter in Deutschland: Hitze mit Temperaturen um 40 Grad am Donnerstag

Eine amtliche Hitzewarnung für einen breiten Streifen quer durch Deutschland der im Norden bis Hamburg und im Süden bis Stuttgart reicht, wurde aber bereits jetzt herausgegeben. Sie gilt aktuell für Mittwoch von 11 bis 19 Uhr.

Allerdings: Abkühlung bringt das Wetter ab Donnerstagnachmittag immerhin für den Nordwesten Deutschlands. Dann allerdings ist mit Gewittern zu rechnen mit all seinen negativen Folgen: Starkregen, Hagel und Sturmböen mit Unwetterpotenzial drohen laut DWD. Am Freitag (5. August) wird es dort dann auch nicht wärmer als 27 Grad.

Die Temperaturen in Deutschland steigen am Donnerstag (3. August) voraussichtlich wieder bis auf knapp 40 Grad. (Symbolbild) © Christoph Hardt/Imago

Anders sieht es im Südosten des Landes aus. Dort, unterhalb der Linie Mannheim-Berlin, bleibt das Wetter hochsommerlich. Die Thermometer steigen auch am Freitag nochmals 30 bis 38 Grad, bevor dann auch hier Schauer und kräftige Gewitter die Temperaturen unter die 30-Grad-Marke drücken.

Der DWD hat für Mittwoch (3. August) Hitze-Warnungen veröffentlicht. © Screenshot DWD

Wetter in Deutschland: Was ist der Grund für die aktuelle Hitzewelle?

Grund für die aktuelle Hitzewelle in Deutschland ist ein Hoch, das sich nur sehr langsam bewegt. Es „schaufelt“ aus südwestlicher Richtung immer neue heiße Luft tropischen Ursprungs nach Mitteleuropa. Beim DWD heißt es dazu: „Heiße Luft, unbehinderte Einstrahlung sowie ein schwacher Wind führen tagsüber zu einem besonders starken Wärmeempfinden. Ist die Luftmasse zusätzlich feucht, wie beim Zustrom maritimer Tropikluft, intensiviert sich die Belastung weiter.“

Höchsttemperaturen in Deutschland Dienstag (2. August) 33 Grad Mittwoch (3. August) 37 Grad Donnerstag (4. August) 39 Grad Freitag (5. August) 27 Grad im Norden/38 Grad im Süden Quelle: DWD

Bitterer Nebeneffekt der aktuellen Trockenheit in Deutschland: Die Waldbrandgefahr steigt nach der DWD-Vorhersage bis Donnerstag verbreitet auf die höchsten Stufen 4 und 5 an. Abgesehen von den Gewittern mit lokalem Starkregen sei kein flächiger Regen in Sicht, so dass die Trockenheit weiterhin ein großes Problem bleibe, erklärt Manitta. (fd/dpa)