Keine Vorkasse mehr bei Flug-Tickets? Debatte nimmt Fahrt auf - Kunden könnten massiv profitieren

Teilen

Müssen Flug-Tickets bald nicht mehr komplett im Voraus bezahlt werden? © AndreyPopov via www.imago-images.de

Der Flug fällt aus, aber das Ticket ist schon komplett bezahlt. Oft bleiben die Kunden auf den Kosten sitzen. Das könnte sich womöglich in Zukunft ändern.

Berlin - Verbraucherschützer fordern, dass Flugpassagiere künftig nicht mehr gleich bei der Buchung den vollen Ticketpreis bezahlen müssen. Das von SPD und CDU regierte Land Niedersachsen hat sich mit einer Bundesratsinitiative den Vorstoß der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) gegen die Vorkasse zu eigen gemacht.

Niedersächsische CDU macht Vorstoß zu Vorkasse bei Flug-Tickets - Grüne unterstützen Vorhaben

Der Vorstoß Niedersachsens zur Abschaffung des Vorkasse-Prinzips bei Flug- und Reisebuchungen stößt in der Bundesregierung zumindest teilweise auf Unterstützung. Ein Sprecher von Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) begrüßte entsprechende Ankündigungen des niedersächsischen Wirtschaftsministers Bernd Althusmann (CDU). Skeptische Töne kamen allerdings aus dem FDP-geführten Verkehrsressort.

Althusmann hatte am Wochenende im Handelsblatt angekündigt, das Landeskabinett werde an diesem Dienstag dazu eine Bundesratsinitiative beschließen. Die Länderkammer solle darüber am 16. September beraten. „Damit wollen wir den Verbraucherschutz für die Reisenden deutlich verbessern“, so der CDU-Mann.

Bundesministerium für Verbraucherschutz steht in Kontakt mit den Fluggesellschaften

Das Bundesministerium für Verbraucherschutz stehe in dieser Sache im Kontakt mit den Fluggesellschaften, Verbraucherschutzorganisationen und Fluggastrechteportalen, um „die Verbraucherrechte zu stärken“, sagte der Ministeriumssprecher in Berlin. Dabei gehe es auch um die zahlreichen Flugausfälle in diesem Sommer. Allerdings habe das Ministerium den Fluggesellschaften noch nicht „die Pistole auf die Brust gesetzt“, sondern nur eine Beobachtung der Lage angekündigt.

„Fluggesellschaften sind in der Pflicht, bei berechtigten Ansprüchen Erstattungen, Ausgleichszahlungen und Entschädigung schnell und unbürokratisch zu leisten“, betonte der Sprecher. „Der Anstieg der Beschwerden bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr könnte darauf hindeuten, dass dies derzeit nicht ganz reibungslos verläuft.“

Vorkasse bei Flug-Tickets: Kunden bleiben bei Flugausfällen oft auf den Kosten sitzen

„In den Gesprächen haben wir gegenüber den Fluggesellschaften deutlich gemacht, dass - wenn dies keine gute Entwicklung nimmt - wir noch einmal die Vorkasse-Praxis überprüfen werden, das heißt, komplett diese Vorkasse auf den Prüfstand stellen“, sagte der Ministeriumssprecher weiter. Es handle sich hier quasi um einen zinslosen Kredit der Kundinnen und Kunden an die Fluggesellschaften, gab er zu bedenken. Mobilitätsexpertin des VZBV, Marion Jungbluth, sagte im Handelsblatt vom Montag, dem 22. August. Die Passagiere seien es leid, „bei abgesagten Flügen auf den Kosten sitzenzubleiben oder im schlimmsten Fall das Risiko einer Insolvenz tragen zu müssen“. Angesichts des Chaos an mehreren deutschen Flughäfen in diesem Sommer sehe der VZBV dringenden Handlungsbedarf.

Allerdings existieren drei Urteile des Bundesgerichtshofs, der noch im Jahr 2016 das Vorkasseprinzip der Airlines für rechtmäßig erklärt hat. Die Verbraucher seien durch die EU-Fluggastverordnung ausreichend geschützt und das Insolvenzrisiko durch staatliche Kontrolle in Grenzen gehalten, befanden die Bundesrichter. Mögliche Zinsnachteile der Kunden würden regelmäßig durch Preisvorteile bei frühen Buchungen ausgeglichen.

Schnellere und einfachere Entschädigung von Fluggästen: Runder Tisch mit Lemke und Wissing gefordert

Lemke und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sollten nun nach Wunsch des VZBV einen Runden Tisch unter Beteiligung der Airlines, Flughäfen und Verbraucherverbände einrichten, um eine Änderung der Vorkassepraxis vorzubereiten. Auch wenn die EU-Fluggastrechteverordnung Verbrauchern derzeit ein gutes Schutzniveau biete, müssten diese oft zu lange auf die Entschädigung warten.

Jungbluth forderte zudem, Reisenden im Fall von Flugausfällen oder Verspätungen automatische Entschädigungen zu ermöglichen, die diese „mit wenigen Klicks“ geltend machen können. Die Ergebnisse einer Schlichtung sollten für Fluggesellschaften bindend sein. (AFP, dpa)