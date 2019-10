Vodafone: Massive Störung in ganz Deutschland - Kunden reagieren ungehalten

Störungshotlines nicht erreichbar

Vodafone-Kunden in ganz Deutschland stehen am Mittwochabend vor einem Problem: Ihr Festnetz-Telefon ist tot. Zu allem Überfluss lässt sich die Störungshotline nicht erreichen. Nun scheint jedoch das Gröbste überstanden.

Update vom 24.10.2019, 17.33 Uhr: Mit Blick auf allestörungen.de scheint sich die Lage bei Vodafone nun beruhigt zu haben. Dennoch gibt es noch Störungen. Eine Userin schreibt am Abend etwa: „Seit gestern kein Internet und auch Telefon in Braunschweig. Ich hoffe, es wird bald behoben. So wie ich das hier lese, scheint es sehr vielen so zu gehen. Ich dachte schon, mein Router ist kaputt, hab mehre Neustart gemacht.“ Vodafone wiederum bittet einen Twitter User noch um Geduld.

Unserer Technik ist dran. Bitte habe noch ein wenig Geduld. Bitte wende Dich bei Service Anliegen zukünftig an die folgende Seite: https://t.co/FUOy2yp6br. ^kma — Vodafone Deutschland (@vodafone_de) October 24, 2019

Update vom 23.10.2019, 21.57 Uhr:

Die Lage scheint sich zu entspannen. Die Zahl der Störungsmeldungen gehen laut „allestörungen.de“ auf derzeit noch rund 4000 zurück. Derweil teilte Vodafone mit: „Die Kollegen sind weiterhin mit der Entstörung beschäftigt.“

Massive Störungen bei Vodafone-Kunden in ganz Deutschland

Erstmeldung vom 23.10.2019, 21.00 Uhr:

München - Kein Anruf unter dieser Nummer - viele Vodafone-Kunden mussten am Mittwochabend viel Geduld mitbringen. Die Internetseite „allestörungen.de“ zählte zeitweise mehr als 20.000 Störungsmeldungen. Der Anbieter gestand eine bundesweite Einschränkung in der Telefonie über Vodafone Kabel-Anschlüsse. Das Internet sei dagegen nicht betroffen. Allerdings seien die Störungshotlines telefonisch ebenfalls nicht erreichbar - was die Situation umso schwieriger macht.

Deutschlandweite Störungen bei Vodafone - 80.000 Haushalte betroffen

Kunden, bei denen auch der Internetempfang gestört ist, wird ein Stromreset empfohlen. Insgesamt seien laut einer Konzernsprecherin 80.000 Haushalte in Deutschland betroffen.

sorry! Aktuell kommt es zu Einschränkungen in der Telefonie. Internet sollte nicht betroffen sein. Falls doch, bitte mal einen Stromreset durchführen. Alle Updates zur Situation in unserer Community: https://t.co/2LxYC8945q ^pdd — Vodafone Deutschland (@vodafone_de) 23. Oktober 2019

Mehrere User berichten darüber, sie hätten den Hinweis erhalten, dass der Telefonie-Ausfall bis zum 25. Oktober - also Freitag - um 13 Uhr behoben sei. Das wären mehr als 40 Stunden nach Beginn der Störung, entsprechend ungehalten fallen die Reaktionen aus. Es ist aber wohl davon auszugehen, dass dieses Zeitlimit sehr weitgefasst ist und schon vorher mit einer Rückkehr zur Normalität gerechnet werden kann.

Video: Kein Social Media - dieses Telefon soll das Wohlbefinden fördern

Während sich vor allem auf Twitter viele Kunden beschweren, sieht „Marcel R.“ sie Sache positiv. Er schreibt mit einem augenzwinkernden Smiley: „Vorteil: Keine nervigen Anrufe von Mutter und Schwiegermutter. Man muss dabei auch das Positive sehen.“

Gerade das Telefonnetz von @vodafone_de down. Vorteil keine nervigen Anrufe von Mutter und Schwiegermutter. Man muss dabei auch das positive sehen. #ThinkPositive #Vodafonedown #Vodafone — Marcel Renz (@PhysikerRenz) 23. Oktober 2019

Erst im September hatte ein flächendeckender Internetausfall bei Vodafone die Kunden verärgert. Wie merkur.de* berichtet, mussten Kunden des Anbieters in Pullach bei München drei Tage ohne Internet und Telefon ausharren.

